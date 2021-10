Narozeniny

- Petr Murdroch – 43 let

o Mezi talenty českého hokeje patřil obránce Petr Mudroch. Reprezentoval na mistrovství osmnáctiletých i na dvou juniorských světových šampionátech. Velmi dobře zvládl i přechod mezi muže a dobré jméno si udělal v domovských Pardubicích. U Východočechů se podílel na ligovém zlatu a stříbru, stejných úspěchů dosáhl také s Karlovými Vary. Kladno si tak od Mudrocha hodně slibovalo. Začátek kladenského angažmá mu zkomplikovala zlomená ruka. Po vyléčení se ale do formy nedostal, a přestože v Kladně měl vydržet déle, po roce odešel do Chomutova.

Ligový debut za Kladno

- 1997 – Luboš Horčička

o To Luboš Horčička byl doma v Kladně. V bráně ale může být jen jeden maskovaný muž a Horčička to v letech, kdy chytal Hnilička, Pinc či Bílek, neměl vůbec snadné. Spolehlivě ale plnil roli týmové dvojky, občas i jedničky. Za pět let se nakonec představil v 87 zápasech. Chlubit se může také jednou vychytanou nulou, kdy měl lví podíl na výhře 1:0 nad Litvínovem. I po odchodu z Kladna plnil většinou roli náhradníka. Pyšnit se může například ligovým titulem se Zlínem.

Poslední ligový start za Kladno

- 2010 – Ladislav Gengel

o Další z odchovanců kladenského hokeje, který toho doma moc nenahrál. Zatímco Kladno hrálo extraligu, Gengel byl hlavně prvoligovým hráčem. Než si poprvé zahrál za Kladno, hájil barvy například Berouna, Prostějova či Vrchlabí. Koncem sezony 2009/10 se objevil i v Kladně a svým důrazem pomohl mateřskému klubu vyhnout se baráži. O rok později začínal ročník v Kladně, ale po pouhých osmi startech odešel. Později poznala kladenská obrana Gengelovu nepříjemnost, když hrál za Ústí nad Labem.

Rekordy a zajímavost

- 1965 – Na Spartě se Kladnu vůbec nedařilo a prohrálo 0:14. U sedmi branek v rovnovážném stavu byl paradoxně František Pospíšil. Smutný rekord -7 ve statistice plus minus později vyrovnal v roce 2020 Brady Austin - tedy opět paradoxně vynikající hráč.

- 1979 – Hattrick Václava Sýkora při vysoké výhře 9:2 nad Plzní.

Zápasy s kulatým výročím

Před padesáti lety přijelo Kladno do Litvínova naštvané, že v minulém kole ztratilo výhru nad Jihlavou v posledních vteřinách. Čekalo je 8000 fanoušků, ale hosté si poradili výborně. O vedení 2:0 je sice připravila v poslední třetině ikona Litvínova Ivan Hlinka, ale v pokračujícím náporu domácích ujel Eda Novák, jehož ránu Kapoun vyrazil jen k Bačovi Hraběti a ten dorazil - 2:3 už vydrželo.

12. října 1971 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 41. Ivan Hlinka (Zdeněk Rippel), 45. Ivan Hlinka (Karel Ruml) - 8. Lubomír Bauer, 14. Josef Vimmer (Milan Nový), 47. Zdeněk Hrabě (Eduard Novák). Vyloučení: 1:1, navíc Zdeněk Hrabě (Kladno) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 43:25 (11:12, 13:4, 19:9) Diváci: 8000

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Sýkora, Rys - Markup.

Ostatní zápasy 12. října (od roku 1965)

12. října 1965 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 14:0 (2:0, 7:0, 5:0)

12. října 1966 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 9:2 (2:1, 5:1, 2:0)

12. října 1976 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 6:4 (3:2, 1:2, 2:0)

12. října 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 9:2 (6:0, 1:0, 2:2)

12. října 1980 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

12. října 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

12. října 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV 12:2 (4:0, 2:1, 6:1)

12. října 1993 HC DUKLA JIHLAVA - HC KLADNO 3:3 PP (0:2, 2:1, 1:0 - 0:0)

12. října 1997 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VELVANA KLADNO 8:1 (3:0, 3:1, 2:0)

12. října 2002 HC MLADÁ BOLESLAV - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

12. října 2003 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 1:1 PP (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

12. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

12. října 2010 HC SLAVIA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

12. října 2015 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

12. října 2016 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 1:2 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Co se vlastně stalo 12. října 1965, že Kladno mohlo prohrát na Spartě 0:14? zaprvé, obrany tehdy nefungovaly jako dnes. Důkazem budiž výsledky Kladna z prvních zápasů sezoně: Pardubice porazilo 9:4, v Litvínově dostalo 4:7, Plzni naložilo 8:1. Možná si až moc věřilo, Sparta nebyla v dobrém rozpoložení, bála se Vimmera i Volfa, ale útočně hrající hosté ne a ne dát gól, přitom v první třetině byli lepší. Od poloviny se zápas, který vysílala Československá televize, Kladnu zbortil. Nešlo vůbec nic a vrcholem byla poslední minuta, kdy hosté hráli přesilovku, ale dostali v ní dva góly. Ještěže tehdy nebyly sociální sítě, lidi ostudu probrali druhý den na šachtě či v provozech Poldovky a jelo se dál.

12. října 1965 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 14:0 (2:0, 7:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 12. Rudolf Šindelář, 13. Jiří Adamec, 23. Karel Masopust (Petr Hejma), 29. Karel Masopust (Petr Lindauer), 29. Jiří Pokorný (Rudolf Šindelář), 30. František Tikal PP1, 36. Jan Havel (Petr Hejma), 39. Petr Hejma (Jan Havel), 40. František Tikal PS, 41. Jiří Pokorný (Rudolf Šindelář), 48. František Tikal (Jan Havel), 58. Rudolf Hejtmánek (Miroslav Havel), 59. Rudolf Šindelář (Jiří Adamec) SH1, 60. František Tikal (Jiří Adamec) SH1. Vyloučení: 4:3 Trestná střílení: 40. František Tikal (Sparta) proměnil Využití: 1:0 V oslabení: 2:0 Střely na branku: 44:15 (Termer 17≈, Vojta 27≈; rozděleno poměrem podle odchytaného času) Diváci: 6000

Sestava Kladna: Termer (od 23. Vojta) - Náprstek, Bacílek ©, Stach, Pospíšil - Vimmer, Karas, Markup - Volf, Michalička, Kofent - Šaloun, Šubr, Hrabě.

Zápas dvou největších adeptů na titul přinesl v roce 1976 parádní bitvu. Jihlava v ní nakonec mistra z Kladna přetlačila 6:4 hlavně díky hrdinou utkání Jaroslavu Holíkovi. Dva góly dal, na dva přihrál a ještě vyprovokoval Eduarda Nováka, jenž mu dal pěstí. Holík přitom už pár let nebyl ani v reprezentaci, bylo mu 34 let, ale pořád ještě uměl zahrát skvělé utkání. Na druhé straně zářil Milan Nový, ale v rozhodující chvíli ho vychytal za stavu 4:4 Králík a na druhé straně hned z protiakce vstřelil Černík vítězný gól.

12. října 1976 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 6:4 (3:2, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 01:38 Libor Havlíček (Josef Augusta), 03:25 Vladimír Veith (Jaroslav Holík), 20. Jaroslav Holík (Karel Horáček) PP2, 28. František Výborný (Vladimír Veith ⇆ Jaroslav Holík), 45. František Černík, 58. Jaroslav Holík (Vladimír Veith) - 03:39 Ladislav Vysušil (Václav Sýkora), 05:39 Milan Nový (Antonín Melč, Jaroslav Vinš), 20:17 František Kaberle (Milan Nový, Václav Sýkora) SH1, 33. Milan Nový (Zdeněk Nedvěd, František Kaberle) PP1. Vyloučení: 2:3, navíc Eduard Novák (Kladno) na 5 min. Využití: 1:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 33:26 (15:12, 6:8, 12:6) Diváci: 8000 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása - Melč, Pospíšil ©, Kaberle, Vejvoda, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Nedvěd - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer.

V roce 1980 hostil Gottwaldov jako nováček mistra z Kladna, ale nelekl se ho. Však měl v týmu posilu právě z Kladna, Eduarda Nováka, který dohlížel mimo jiné i nad budoucími hvězdami zlínského hokeje Antonínem Stavjaňou či Rostislavem Vlachem. Hosté sice začali výborně a dali před vyprodaným hlediště dvě branky, ale pak už měli šance hlavně domácí. Spoustu jich nevyužili, přesto vyrovnali. Ale poté udeřil Luboš Bauer v přesilovce a domácí už odpověď nenašli.

12. října 1980 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 16:05 František Pecivál, 41:51 Zdeněk Čech (Petr Leška, Jiří Vodák) - 04:58 Zdeněk Müller (Jaroslav Vinš, Milan Eberle), 07:35 Libor Martínek (Jan Novotný, Arnošt Reckziegel), 44:35 Lubomír Bauer (Jan Neliba, Miloslav Hořava) PP1. Vyloučení: 3:2 Využití: 0:1 Střely na branku: 38:22 (10:, 18:, 10:) Diváci: 9000 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása - Kaberle (od 21. Větrovec), Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Hořava - Dudáček, Nový ©, Bauer - Eberle, Müller, Novotný - Reckziegel, Martínek, Fiala.

Dnešní primátor Kladna Milan Volf se rozparádil v Kladně v roce 1982, kdy ale nastoupil v dresu Sparty, kterou tehdy trénoval jeho otec Jaroslav. Volf junior vstřelil do sítě Miroslava Krásy dvě branky a hlavně díky němu Sparta vyhrála 4:2 a zůstala v čele tabulky. Naopak Kladno padlo do ještě větší krize, zůstalo poslední a nakonec sestoupilo.

12. října 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 13:53 Roman Smejkal (Petr Tatíček), 31:00 Petr Fiala (Vladimír Kameš) - 12:02 Milan Volf (Karel Najman), 23:09 Milan Volf (Pavel Richter), 31:11 Karel Holý, 48:00 Pavel Richter 4/4. Vyloučení: 4:8 Bez využití. Zásahy kladenských brankářů: 44 (18, 15, 11) Diváci: 5940

Sestava Kladna: Krása - Smejkal, Tatíček, Větrovec, Horský, Pospíšil, Neliba - Hrabě, Müller ©, Novotný - Kopecký, Beznoska (od 41. Skrbek), Bauer - Vrňák, Kameš, Fiala.

V roce 2008 si Kladno poradilo s Libercem hlavně díky kapitánu Pavlu Paterovi. Ten dal kamarádovi Milanu Hniličkovi dva góly a na jeden přihrál Richardu Divišovi. Hniličky, na něhož fanoušci posměšně křičeli, se po utkání férově zastal. S Kladnem se v zápase, kde naplno bodovalo po osmi zápasech, loučil Petr Tenkrát. Před odjezdem do švédské Timry mohl dát několik branek, ale neproměnil ani trestné střílení. Radek Bělohlav hrál osmistý duel v extralize.

12. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 08:04 Pavel Patera (Martin Procházka), 13:56 Pavel Patera (David Hájek, Martin Procházka), 20:24 Richard Diviš (Pavel Patera) - 51:01 Petr Nedvěd (Lukáš Derner). Vyloučení: 5:6, navíc Lukáš Zíb (Liberec) na 10 min. Trestná střílení: 36:57 Petr Tenkrát (Kladno) neproměnil Bez využití Střely na branku: 38:44 (16:11, 15:23, 7:10) Diváci: 2829

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Kameš, Hořava - Diviš, Patera ©, Procházka - Tenkrát, Frolík, Tomajko - Horna, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Čurilla, Kuchler.