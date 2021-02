Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 12. února, které je zajímavě spjato s Milanem Novým - nejdřív jako studentem, později veteránem. Obě vzpomínky dělí osmnáct roků.

Legendární útočník Milan Nový. | Foto: archiv Rytířů Kladno

Narozeniny:

- Roman Chatrnúch – 48 let. Rodák z Ilavy si vyzkoušel kladenský dres ještě ve čtyřech zápasech před sestupem v sezoně 2001/02. Tehdy ale ročník dokončil v pražské Slavii. O rok později už ale byl zpět v Kladně. Během sezony úplně bodově nezářil, formu si ale načasoval do té nejdůležitější části. V baráži proti Havířovu zapsal na obránce solidních pět bodů za velmi důležitý gól v zápase číslo 2 a čtyři asistence a pomohl tak Kladnu po roce zpět do extraligy. Tu už si vyzkoušel jen ve dvou zápasech. Jak příznačné – většinu kariéry v Čechách totiž strávil v nižší soutěži.

- Jiří Zeman – 39 let. Obránce Zeman přišel do Kladna ještě v mládeži. Než si ale získal své místo v A-týmu, musel se ohrát v nižší soutěži, převážně v Berouně. To se ale vyplatilo a Zeman se pak usadil i v extraligovém Kladně. Po postupu Ústí do nejvyšší soutěže Zeman přestoupil právě k nováčkovi ligy. Do Kladna se pak ještě dvakrát vrátil, to už ale byla jen kratší výpomoc. Extraligu si zahrál také v Litvínově. Po sezoně 2015/16, kterou strávil v Mostě, ukončil Zeman kariéru.

- Ondřej Švaňhal – 32 let. Původem brněnský Švaňhal prošel vsetínskou mládeží, do dospělého hokeje však vkročil doma v Brně. Když se ale Kometa vrátila do extraligy, Švaňhal se v ní příliš neprosadil a více hrál v první lize. Mimo jiné třeba v Olomouci, se kterou postoupil do extraligy právě na úkor Kladna. Extraliga mu ale nebyla souzená a Olomouc poslala Švaňhala Rytířům na hostování. Po 20 zápasech si ho ale stáhla i s bekem Jaroměřským. Kariéru ukončil už ve 28 letech.

- Tomáš Redlich – 28 let. Vyhlášený bojovník byl poslední roky pevně spjatý se svým rodným Kladnem. Cestu mezi dospělé si ale musel proklestit například i druholigových Řisutech. Postupně se vypracoval v oporu Rytířů, kdy ukazoval tolik potřebný důraz a rychlost. Se svým stylem hry se neztratil ani v extralize. Když ale Kladenští sestoupili, Redlich se vydal na první opravdové mimokladenské angažmá do Karlových Varů.

- Matyáš Šapovaliv – 17 let. Velký talent se na začátku letošní sezony probojoval do kladenského áčka. Jen zhruba měsíc a půl mu chyběl, aby se dostal do trojice nejmladších útočníků, kteří naskočili za Kladno ligového zápasu. Gólově se zatím neprosadil, připsal si ale dvě asistence. Z nabitého kádru ale vypadl a v rámci projektu Dukla odešel do Litoměřic.