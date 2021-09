Narozeniny

- Vladislav Pergl – 89 let. Útočník Pergl patří mezi kročehlavské odchovance. Do kladenského celku přestoupil při začlenění hokejového klubu Kročehlav pod Kladno v říjnu 1951. Hned při první sezoně Kladenských v nejvyšší soutěži tak figuroval na soupisce i Vladislav Pergl. Za Kladno, s přestávkou vynucenou vojnou, nastupoval až do roku 1962. Často to bylo u za B-tým. Po konci nastupoval ještě za kladenskou Rudou hvězdu či Unhošť.

- Lukáš Poživil – 39 let. Mostecký rodák Poživil spojil velkou část své kariéry s mateřským Litvínovem. Představil se ale také i v Českých Budějovicích či za Ústí. Právě při angažmá v první lize si Kladno Poživila půjčilo k jedinému zápasu. Ze severu Čech zamířil třeba i na konec ročníku 2012/13 do Plzně. Za Škodovku odehrál většinu play off, ve kterém Plzeňští urvali ligový titul. Kariéru pak dohrával v německých nižších soutěžích.

- Miroslav Hanuljak – 37 let. I dalším oslavencem je původem Mostečan. Brankář Hanuljak se ale vydal za hokejem do Chomutova. Většinu kariéry tak strávil u Pirátů, zachytal si i za jejich farmu v Kadani. Chomutovu v sezoně 2014/15 pomohl k postupu do extraligy. O dva roky ho s podobným cílem přivádělo i Kladno. Hanuljak odchytal větší polovinu ročníku, kýžený výsledek se nedostavil a odešel do německé nižší soutěže. V letošním ročníku by měl pomoci Chomutovu k postupu do druhé ligy.

- Linus Svedlund – 28 let. Švédský útočník Linus Svedlund se dlouho protloukal nižšími soutěžemi, než ho na zkoušku do Kladna nasměroval obránce Jakub Čutta. Svedlund na zkoušce uspěl a zařadil se do kádru Rytířů. Povětšinou nastupoval v lajnách, jejichž hlavním úkolem bylo neinkasovat. Svedlund plnil defenzivní úkoly velmi dobře. Když Kladnu vypadlo pro zranění několik obránců, zastoupil v obraně právě Svedlund. S rolí, kterou znal z inline hokeje, se popasoval natolik dobře, že do zadních řad přesídlil trvale. Kladnu pomohl k postupu v sezoně 2018/19, nejvyšší soutěž si ale nezahrál. Odešel do německého Memmingenu. Post obránce mu už zůstal, přesto z Německa hlásí i zajímavé bodové výkony.

Výročí úmrtí

- 1994 – Vladimír Leština. Narodil se až v daleké Fojnici na území dnešní Bosny a Hercegoviny. S hokejem začínal ve třicátých letech za Hostouň, od roku 1937 pak hrál v Kladně. Patřil mezi to nejlepší, co tehdy mohlo nabídnout. Do kádru patřil sedm ročníků. Kromě hokeje mu šel velice dobře i fotbal. Představil se v bráně SK Kladno, ale i pražských Bohemians. Po konci aktivní kariéry Leštinu oslovili funkcionáři hokejového Kladna s nabídnou další spolupráce. Leština kývl a pro Kladno pracoval dlouhých 22 let, 19 z toho jako vedoucí mužstva.

Ligový debut za Kladno

- 1995 – Jiří Kučera. Původem plzeňský brankář Kučera měl zkušenosti z několika extraligových zápasů doma v Plzni či za Jindřichův Hradec. Do sezony vstupoval jako dvojka za Martinem Chladem. Do brány se dostal hned v druhém kole při výprasku od Vsetína. Později se k týmu připojil i Milan Hnilička a Kučera z týmu vypadl.

- 1997 – Jiří Klobouček. Obránce Klobouček hokejově vyrostl v Teplicích. Odtud bylo ale do extraligy daleko, tak s radostí kývl na možnost spojit hokej a vzdělání na americké univerzitě. Po studiích se do extraligy přeci jen podíval – právě v dresu Kladna. Za něj odehrál jedinou sezonu, po které odešel do Kralup nad Vltavou.

- 2000 – Marek Pinc. Když nebudeme počítat pár startů za mateřský Litvínov, bylo Kladno pro Pince prvním opravdovým angažmá mezi muži. Šance se chytil celkem dobře. Předváděl solidní úspěšnost 92,5 procenta. Po jediné sezoně se vrátil zpět do Litvínova, opačným směrem putoval Zdeněk Orct. Větší stopu zanechal Pinc také ve Vítkovicích či v Liberci.

- 2003 – Vratislav Čech, Rostislav Malena, Juraj Štefanka, Miroslav Lažo

o Talent ve Vratislavu Čechovi viděli až v NHL. Draftem prošel už ve třetím kole, nejslavnější lize světa byl ale nejblíže při několika málo startech v AHL. Raději tak zamířil do domoviny, kde našel angažmá v Havířově. To ale skončilo sestupem, tak se Čech – stejně jako extraligová licence – stěhoval do Kladna. Za Středočechy nastupoval více než tři sezony, než v průběhu té čtvrté odešel do Plzně.

o Rodák a odchovanec Třebíče Malena se usadil v extralize v dresu Zlína, za který nastupoval necelé tři sezony. Do Kladna ale dorazil po roce v nižší soutěži z Jihlavy. V Kladně nevydržel ani celou sezonu, než se opět vrátil do Dukly. S tou dovedl postoupit i do extraligy, krátce se předvedl i za Plzeň.

o Slovák Štefanka zažil dobré roky v Bratislavě, nezklamal ani v Karových Varech či Plzni. Vstup do sezony mu ale příliš nevyšel a Kladno opustil po pouhých deseti startech. V české soutěži ale hrál dlouho a dobře například také za Vítkovice.

o Druhým debutujícím Slovákem ve stejném zápase byl Miroslav Lažo. Pro něj to byla první sezona v Čechách. Více než body sbíral Lažo trestné minuty. Víc jich tehdy měli jen Josef Zajíc a Jan Kruliš. Ještě před koncem sezony se Lažo vrátil zpět domů na Slovensko, kde až na výjimky strávil celou kariéru.

- 2006 – Jaroslav Mrázek.

Původem Jihočech Mrázek vstoupil do velkého hokej ve Spartě. Za tu ale odehrál jen minimum zápasů, než byl poslán na hostování do Kladna. Po necelé sezoně odešel. Do Kladna se ještě několikrát vrátil, vyjma ročníku 2010/11 to ale vždy bylo jen na kratší výpomoc. Největší stopu zanechal v Chomutově, za který nastupoval osm let. Pirátům pomohl i do extraligy.

- 2015 – Martin Čurda.

o Odchovanec Kladna to měl doma těžké, protože přestupoval mezi dospělé v době, kdy Kladno hrálo v extralize. Čurda tak zamířil do nižší soutěže. V druhé lize předváděl velmi dobré výkony za pražskou Kobru, tak dostal šanci i doma. Ta trvala pouhých 11 zápasů, ve kterých Čurda příliš nepřesvědčil. Chlubit se ale může například podílem na postupu Sokolova do první ligy. V současné době patří opět do kádru Kobry.

- 2016 – František Matula, Adam Kubík

o Zdálo se, že ve Františku Matulovi roste Kladnu nový talent do obrany. Obstojně zvládl přechod mezi muže a první dvě sezony mimo jiné i v kladenském áčku. Pak se ale nedomluvil na nové smlouvě a jeho kariéra se zadrhla. Matula hrál jen v krajské soutěži za Hvězdu. Pak zvolil i zajímavou zkušenost v podobě hokeje na Islandu. Od nové sezony by se měl nastupovat v druhé lize za Řisuty.

o Kariéra Adama Kubíka mohla skončit mnohem dříve, než vůbec začala. Růstové problémy kyčle ho totiž na dlouhou dobu vyřadily z normálního života. Kubík se s nepřízní osudu vrátil a vybojoval si zpět i hokej. V Kladně debutoval ještě před svými osmnáctinami. Do týmu rychle zapadl. Kladnu pomohl dvakrát do extraligy. Poprvé si ji s Kladnem nezahrál, protože dal přednost angažmá v Hradci Králové. Napodruhé už to ale vyšlo a hájí tak barvy Kladna i v letošní sezoně.

- 2020 – Andrej Košarišťan, Zachary Frye, Ondřej Mikliš, Vsevolod Sorokin, Jiří Ticháček, Jakub Štochl, Tomáš Guman, Nicolas Hlava a Matyáš Šapovaliv

o Slovenský brankář Košarišťan přicházel do Kladna s pověstí slovenské komety. Měl na kontě několik reprezentačních startů, na kterých si vedl opravdu dobře. V Kladně střídal povedené zákroky s ne úplně skvělými zákroky a lacinými brankami. Například první finále proti Jihlavě mu nevyšlo a ve druhém trenéři vsadili na Adama Brízgalu. Po návratu do brány Košarišťan poladil formu a Kladno dovedl do extraligy. Tu si měl zahrát v Mladé Boleslavi, která ho ale poslala na hostování do Košic.

o Z nižší americké soutěže ECHL dorazil k Rytířům Američan Frye. Kladno pro něj bylo prvním evropským působištěm. Do kádru zapadl velmi dobře a kladenští trenéři na něj hodně spoléhali. Frye byl nejproduktivnějším obráncem Kladna. Nejlepší byl i ve statistice plus minus. Po postupu ale v Kladně nepokračoval.

o Frye si v první obraně velmi dobře sedl s dalším debutantem Ondřejem Miklišem. Rodák ze Šumperku měl pár extraligových startů, více se ale ohrával v nižší soutěži či v mezinárodní EBEL. S Fryem si velmi dobře sedli. Zatímco Mikliš to hlídal poctivě dozadu, Američan Frye dovedl založit akci a podpořit útok. Mikliš během sezony vypomáhal i pražské Spartě, kam se po kladenském postupu přesunul nastálo.

o Rus Vsevolod Sorokin se mohl chlubit starty z prestižní KHL. Tam se představil v dresu Spartaku Moskva a Atlantu Mytišči. Do Kladna ale dorazil z Taškentu hrajícího v nižší ruské soutěži VHL. Sorokin si za sezonu připsal pouhé dvě asistence, týmu ale přispíval kvalitní defenzivou. Po jediné sezoně u Rytířů se vrátil do VHL.

o Debut za Kladno si připsal i talentovaný mladík Jiří Ticháček. Ten měl mnoho zkušeností z mládežnických reprezentací. Pár startů měl již v přípravě kladenského A-týmu o rok dříve. Obránce nepříliš vysokého vzrůstu zaujal dobrou hrou, při které se nebál tvořit. V rozhodující fázi sezony ale Kladno vsadilo na zkušenější borce. Přesto by se Ticháček měl představit v extraligové sezoně. Kromě toho by měl vypomáhat i v prvoligových Litoměřicích.

o Stále mladý obránce Jakub Štochl pochází z Ústí nad Labem. V mládí ale přestoupil do Chomutova, kde si vyzkoušel extraligovou baráž a později i první ligu. Po pádu chomutovského hokeje našel angažmá v Kladně. Za sezonu nastoupil ke dvacítce utkání, ale ani on v rozhodující fázi ročníku nepatřil mezi hrající beky. Podobně jako Ticháček, i Štochl by mohl v novém ročníku přidat extraligové starty.

o Rodák z Roudnice Tomáš Guman za Kladno nastupoval už v žákovských kategoriích. V mládí si vyzkoušel i švýcarský hokej, kde hrál mimo jiné za juniorku Davosu. Po návratu do Čech si ho vyhlédly České Budějovice. Odtud sice ještě krátce odešel do Švédska, dospělý hokej naplno okusil na jihu Čech. Později se představil v EBEL za Znojmo či v extralize za Vítkovice. Gumanovo působení v Kladně jde označit povedené. Na postupu se podílel solidními 29 body. Po jediném roce odešel do Poruby, kde už také dříve hrával.

o Velký bojovník Hlava spojil většinu své kariéry s mateřským Chomutovem, hodně ale odehrál i za partnerskou Kadaň. Bodově nejpovedenější ročník ale zažil ve Znojmě. Když se chomutovská pirátská bárka potopila až do krajské ligy, byl Hlava rád za svoji šanci v Kladně. A Rytířům důvěru oplatil. Nejen, že odehrál dobře celý ročník, ale v rozhodujícím finále s Jihlavou otevřel gólový účet utkání, později přidal i asistenci. Jeho uměním se mohou kladenští fanoušci bavit i nadále.

o Veliký talent mělo Kladno, ale i česká reprezentace, v Matyáši Šapovalivovi. Mladý šikula si svůj debut připsal už jako šestnáctiletý. Za dospělé dostal příležitost ve dvanácti zápasech. Přestože zatím neskóroval, určitě nezklamal. Na další starty za Kladno ale asi jen tak nedojde. V létě se totiž Šapovaliv rozhodl pro zámořskou juniorku.

Poslední ligový start za Kladno

- 2015 – Marek Posmyk

o Nevšedně už po druhém kole přišlo jedno loučení. Z vážných rodinných důvodů Kladno opustil obránce Posmyk. Borec, který má na kontě i 19 startů v NHL či velké extraligové zkušenosti přitom předchozí ročník úplně vynechal. Hokejové štěstí mu nepřálo ani v roce 2015. Později se ale přeci jen k hokeji vrátil. Objevil se v nižší německé soutěži, ale i plzeňské krajské soutěži.

Rekordy a zajímavost

- 1997 – Ve čtvrtém kole ročníku 1997/98 začala zlá série, kdy Kladno 37 zápasů nedovedlo vyhrát na venkovním stadionu.

Zápasy s kulatým výročím

Nic.

Ostatní zápasy 12. září (od roku 1965)

12. září 1975 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

12. září 1995 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)

12. září 1997 HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - HC VELVANA KLADNO 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

12. září 1999 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC VELVANA KLADNO 3:3 (1:0, 2:1, 0:2)

12. září 2000 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

12. září 2003 HC RABAT KLADNO - VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

12. září 2006 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

12. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

12. září 2015 SK KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

12. září 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC STADION LITOMĚŘICE 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

12. září 2018 RYTÍŘI KLADNO - VHK ROBE VSETÍN 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

12. září 2020 RYTÍŘI KLADNO - SC KOLÍN 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

První zápas sezony v roce 1975 byl až čtvrté kolo. Celé se hrálo 12. září, první až o čtyři dny později. V původním termínu čtvrtého kola (25. nebo 26. září) totiž v Praze hráli dvakrát Winnipeg Jets s reprezentací. V Košicích hosté z Kladna prohráli stejně jako v prvním duelu dva roky zpátky. Nezvládli poslední desetiminutovku…

12. září 1975 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 22. Ján Faith (Imrich Lukáč) PP1, 49. Karel Čapek (František Smerčiak), 53. Štefan Onofrej (Jozef Lukáč), 57. Ivan Országh (Vincent Lukáč), 60. Vincent Lukáč (Imrich Lukáč) - 16. Otakar Vejvoda (Zdeněk Nedvěd), 53. Václav Sýkora [3:2]

Vyloučení: 4:1 Využití: 1:0 Střely na branku: 27:25 (5:8, 8:7, 14:10) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Sýkora, Skrbek - Nedvěd, Müller, Novotný.

V roce 1995 už měl Vsetín v kapse první titul, Kladno ale mělo pořád také výborný tým a výsledek 1:7 byl šokem. Hostům to jednoduše padalo a domácí nemohli na skvělého Čechmánka vyzrát.

12. září 1995 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 43:43 Pavel Patera - 12:07 Miroslav Barus (Zbyněk Mařák), 14:02 Rostislav Vlach, 19:24 Zbyněk Mařák (Jiří Dopita), 23:42 Rostislav Vlach (Michal Tomek, Roman Stantien), 30:02 Roman Stantien (Rostislav Vlach, Michal Tomek) PP1, 44:07 Michal Tomek (Alexej Jaškin), 57:22 Andrej Galkin (Luboš Jenáček). Vyloučení: 5:6 Využití: 0:1 Střely na branku: 29:31 (8:13, 7:2/5, 14:11) Diváci: 3685

Sestava Kladna: Chlad (od 26:35 Kučera) - Kruliš, Kasík, Kuda, Štěpánek, Židlický, Kaberle, od 20. Dlouhý - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Zajíc, Mikolášek - Mach, Burger, Čermák - od 34. Beránek.

12. září 1997 HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - HC VELVANA KLADNO 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 00:25 Milan Hejduk (Tomáš Blažek, Jiří Jantovský), 15:46 Jiří Jantovský (Milan Hejduk), 27:32 Milan Hejduk (Tomáš Pácal) PP1, 29:17 Lukáš Paleček (Jaroslav Kudrna) - 11:18 Václav Eiselt (Zdeněk Eichenmann, Marek Židlický), 51:36 Jiří Burger (Petr Tenkrát, Jan Dlouhý). Vyloučení: 5:7, navíc Jiří Jantovský (Pardubice) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 44:36 (16:14, 18:14, 10:8) Diváci: 6187

Sestava Kladna: Toth - Kruliš, Skrbek, Hranáč, Trachta, Židlický, Penk, od 21. Dlouhý - Beránek, Zajíc ©, Holšán - L. Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Burger, Mikolášek - Tenkrát, do 40. Vogeltanz, Jiří Klobouček.

V roce 1999 už vedl Vary Kladeňák Martin Pešout, ale nad ním nestál nikdo jiný než Miloš Říha. Hosty vedl Ota Vejvoda a urvali cenný bod, když prohrávali o dvě branky, ale v závěrečné části se rychle po sobě trefili Kupka a Burger.

12. září 1999 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC VELVANA KLADNO 3:3 (1:0, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 03:01 David Hruška (Martin Filip) PP1, 23:52 Martin Maškarinec (Martin Filip, Martin Richter) PP2, 35:34 Jaromír Kverka (Martin Rousek, Pavel Janků) - 21:46 Tomáš Horna (Radek Gardoň, Zdeněk Eichenmann), 42:19 Tomáš Kupka (Jiří Kameš, Martin Táborský) PP1, 43:36 Jiří Burger (Martin Vejvoda, Jan Kruliš). Vyloučení: 6:6 Využití: 2:1 Střely na branku: 29:32 (10:11, 9:13, 10:8) Diváci: 2900

Sestava Kladna: Bílek - Skuhrovec, Táborský, Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Kročák, Pozník - Svoboda, Kameš, Kupka - Horna, Gardoň, Eichenmann - Holšán, Burger, Vejvoda - Polanský, Kaňka.

V Litvínově 12. září 2000 měli domácí většinou tlak, ale Marek Pinc, nový brankář Kladna, šel mezi tyče místo Horčičky na správném místě. Proti mateřskému klubu se vypnul ke skvělému výkonu a dostal ze 40ti střel jediný gól. Výhru trefil hostům Ladislav Svoboda, v závěru pak neudržel nervy kapitán Litvínova Robert Reichel a za vyhození hokejky dostal osobní trest.

12. září 2000 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 03:23 Kamil Piroš (Robert Kysela) - 26:20 Jan Dlouhý (Jan Kruliš, Radek Gardoň) PP1, 48:35 Ladislav Svoboda (Michal Mádl, Ondřej Kříž) PP1. Vyloučení: 7:11, navíc Robert Reichel (Litvínov) na 10 min. Využití: 0:2 Střely na branku: 41:30 (11:7, 12:15, 18:8) Diváci: 3961

Sestava Kladna: Pinc - Kříž, Mádl ©, Boháček, Hájek, Kruliš, Dlouhý, Táborský - Svoboda, Voskár, Kameš - Horna, Sedlák, Vlček - Havel, Gardoň, Klimt - Skuhravý, Plekanec.

Málokdy se v extralize povede Kladnu první domácí zápas vítězně. Výjimkou bylo září 2003, kdy tehdy už hodně oslabený Vsetín domácí nováček extraligy přetlačil brankou čerstvé posily Juraje Štefanky.

12. září 2003 HC RABAT KLADNO - VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 27:37 Jan Kruliš (Tomáš Klimt, Radek Gardoň) PP1, 34:10 Juraj Štefanka PP1 - 06:17 Roman Stantien (Marek Dubec) PP1. Vyloučení: 5:9 Využití: 2:1 Střely na branku: 32:38 (9:10, 10:12, 13:16) Diváci: 4627

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Malena, Zeman, Dlouhý, Čech, Kasík - Kalla, Gardoň ©, Klimt - Lažo, Štefanka, M. Hořava - Kysela, Pazourek, Jankových - Bílek, Havel, Horna.

12. září 2008 získalo Kladno cenný skalp, když porazilo Znojmo 2:0. Za hosty nastoupil legendární Dopita jako hlavní vůdce, ale Kladno s Kopřivou v bráně odbránilo duel skvěle a jiní bývalí útočníci reprezentace Procházka s Bělohlavem překonali Trvaje.

12. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23:43 Martin Procházka (Richard Diviš), 44:12 Radek Bělohlav (Jaroslav Kalla). Vyloučení: 3:6 Bez využití Střely na branku: 31:44 (10:11, 10:20, 11:13) Diváci: 3061

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Skrbek, Hořava - Diviš, Patera ©, Procházka - Čurilla, Frolík, Tomajko - Tenkrát, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Stieler, Kuchler.

Jan ŠEJHL