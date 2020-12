Výročí úmrtí:

- 30 let od smrti Jaroslava Volfa. Pocházel ze sportovní rodiny – otec i bratr byli házenkáři. Proto není divu, že i Jaroslav původně začínal s házenou. Ještě na vojně působil s házenou, ale po návratu do civilu se začal prosazovat pod trenérem Vlastimilem Sýkorou i jako hokejista. A to nebyla špatná volba! Jako hráč stihl první kladenský titul. Prosadil se i do reprezentace, se kterou získal bronz na mistrovství světa 1959 v Praze. Velké úspěchy zažíval i jako trenér. Kladno dovedl hned třikrát k mistrovskému titulu, což z něj dělá nejúspěšnějšího trenéra v historii klubu. Navíc s ním jednou zvládl i návra do ligy přes baráž. Trénoval také Gottwaldov, Spartu či Slavii.

Ligový debut za Kladno:

- 2014 – Daniel Krejčí. Pomoc z tehdy ještě extraligové Slavie trvala přesně dva zápasy. Během nich Krejčí stihl například utkání s Jihlavou, kdy Kladno slavilo 90 let existence klubu. Do kladenských statistik se zapsal pouze dvěma trestnými minutami.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1974 – Jaroslav Kofent. Rodák z Družce v kladenském áčku působil osm sezon. V té poslední ale odehrál pouhé tři ligové zápasy (více odehrál za béčko, které hrálo v Lovosicích). Jelikož ale Kladno tehdy získalo titul, můžeme ho zařadit mezi kladenské mistry. Po sezoně odešel do Slavie.

Rekordy a zajímavost:

- 2014 – Kladno u příležitosti 90 let klubu odehrálo zápas s Jihlavou v bílých retro dresech z roku 1976. Při té příležitosti bylo do Síně slávy uvedeno (prvních) 27 osobností kladenského hokeje.

Zápasy s kulatým výročím:

Nejsou, nehrály se. Nicméně o zajímavé zápasy nepřijdete…

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

A je tady vzpomínka na druhý zápas Kladna při zámořském turné v roce 1976. Tentokrát proti Edmontonu Oilers, který právě stál na prahu nejúžasnějších let své historie, kdy se po přechodu z WHL do NHL stal hegemonem světového hokeje a s borci jako Gretzky, Messier, Fuhr, Lowe či Kurri jasně vládl NHL. Před Vánoci roku 1976 ještě nikdo z legend v týmu nebyl, ale vlastně ta nejzásadnější ano. Kariéru dohrával Glen Sather, jenž se později stal tvůrcem slavné edmontonské dynastie a je zřejmě vůbec nejúspěšnějším generálním manažerem v historii zámořského hokeje.

Trenéři Gut a Volf dali v Northland Colliseu šanci místo Dzurilly kladenské dvojce brankářů, jenže Krása ani Termer nečarovali a podle Calgary Herald oba zastínila domácí dvojice Broderick - Dryden. Zápas podle tisku sledovalo 15 294 nadšených („excited“) diváků, což byla tehdy největší návštěva na hokeji v Edmontonu. Pochvalu dostal autor dvou branek Flett, jenž byl právě vyměněn z Atlanty Flames, výborný byl rovněž Bryan Campbell. Na straně hostů noviny chválí jak Lybomira Bauera, jak Luboše překřtily, tak Edu Nováka a Jaroslava Pouzara. Právě Budějičák Pouzar se o pár let později stal členem organizace Oilers a pomohl jí ke třem Stanley Cupům.

V zápase samotném dostalo Kladno zkraje laciné branky a pak jen dotahovalo. Na 5:5 mohl srovnat Václav Sýkora, jeho únik ale lapil Dryden (nejde o slavného gólmana Montrealu, jde o shodu jmen). "Doplatili jsme na to, že většina z nás byla v Kanadě poprvé," usmál se tehdejší útočník Zdeněk Müller. A co povídal nejlepší hráč zápasu Brian Campbell chvíli po zápase? "Byl to dobrý hokej, ne?"

13. prosince 1976 (Edmonton - Northlands Coliseum)

TJ SONP KLADNO - EDMONTON OILERS 4:6 (2:4, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 12:14 Lubomír Bauer (František Kaberle), 15:19 Eduard Novák (Milan Nový, František Pospíšil), 51:48 Jaroslav Pouzar (Marián Šťastný), 53:38 Eduard Novák (Milan Nový, Marián Šťastný) PP1 - 02:35 Gavin Kirk, 04:31 Bill Flett (Bryan Campbell, Glen Sather), 17:59 Frank Beaton (Bob Russell, Al Hamilton), 19:47 Peter Morris (Ed Patenaude, Bryan Campbell) PP1, 35:28 Bill Flett (Glen Sather, Bryan Campbell), 42:06 Randy Rota (Bob Nevin, Gavin Kirk)

Rozhodčí: Bob Kolari - nezjištěni Vyloučení: 2:3 Využití: 1:1 Střely na branku: 38:20 (6:5/5, 12:5, 20:5) Diváci: 15294 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása (od 05:35 Termer) - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Melč - Novák, Nový, Bauer - M. Šťastný, P. Šťastný, Pouzar - Křiváček, Müller, Sýkora - Skrbek, Vysušil.

Co dál? Minule jsme vzpomínali na rok 1992 a na poslední kladenský výjezd na Slovensko bez pasové kontroly - do Popradu. O pár dnů později už Popradčania vyrazili k odvetě do Kladna s pasy. Kladno hrálo výborně a prohru 4:5 hostům vrátilo. Jak čaroval brankář Jaroslav Kameš lapačkou a jak stříleli branky Martin Procházka, Tomáš Mikolášek nebo Míra Mach, na to se podívejte v zapomenutém videu:

Zdroj: Youtube

13. prosince 1992 HC POLDI KLADNO - HC ŠKP PS POPRAD 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 00:59 Martin Procházka, 18:03 Tomáš Mikolášek (Pavel Patera), 18:56 Miroslav Mach (František Kaberle, David Čermák) PP1, 53:17 Martin Procházka (Petr Kuda) PP1 - 56:43 Patrik Krišák (Roman Stantien, Tibor Turan)

Vyloučení: 2:4 Využití: 2:0 Střely na branku: 37:22 (14:9, 8:8, 15:5) Diváci: 1920

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl - Mach, Eichenmann ©, Čermák - Ton (od 21. Slabý), Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

A jako třetí vybíráme připomínku oslavy devadesátin kladenského hokeje proti Dukle Jihlava z roku 2014. Byl to tehdy poprvé vyprodaný zrekonstruovaný zimák. A krásná oslava, kterou zvládl jak A tým v retrodresech s Poldinkou na prsou výhrou 4:0, tak legendy, které nastoupily na led poté. Lidé zase viděli v akci slavnou Blue Line, ale i borce ze starší generace jako Otu Vejvodu st. nebo Drahomíra Kadlece a Jana Nelibu. Josef Zajíc se porval pro potěchu tribun s jihlavskou legendou Oldou Válkem a prohlásil, že od skončení kariéry to byl jeho nejlepší hokejový zážitek.

Tribuny pak skandovaly Poldi, Poldi!

Zdroj: Youtube

13. prosince 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 08:07 David Stach (Tomáš Horna, Tomáš Kaberle), 16:01 Miloslav Hořava (Petr Tenkrát, David Růžička) EAG (6/4), 33:52 Tomáš Horna (Tomáš Kaberle, Jan Rudovský) PP1, 51:00 Jan Eberle (Miloslav Hořava)

Vyloučení: 5:8 Využití: 2:0 Střely na branku: 33:21 (10:7, 9:7, 14:7) Diváci: 5200 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Lukáš - Kolářík, Kaberle, Růžička, Lukáč, Jaroměřský, Krejčí - Rudovský, Dragoun, Bahenský - Horna, Stach, Tenkrát © - Eberle, Pitule, Hořava - Strnad, Švaňhal, Redlich.

Ostatní zápasy 13. prosince (od roku 1965):

13. prosince 1967 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

13. prosince 1974 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

13. prosince 1984 TJ BANÍK ČSA KARVINÁ - TJ POLDI SONP KLADNO 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

13. prosince 2009 BK MLADÁ BOLESLAV - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 SN (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

13. prosince 2013 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK