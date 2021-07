13. července:

Narozeniny

Tomáš Havlín – 25 let. Obránce Havlín, kterého zdobí zajímavé fyzické parametry, vyrostl hokejově v Liberci a na jeho farmě v Benátkách nad Jizerou. Byl také pravidelným mládežnickým reprezentantem. Z šampionátu osmnáctek vlastní dokonce stříbrnou medaili. S Kladnem ho váže pouto pouze dvou zápasů. Liberec urostlého obránce zapůjčil na zápas, kdy majitel Rytířů Jaromír Jágr hlásil návrat do svého Kladna. Ten byl shodou okolností právě proti Benátkám a odehrál se v Havlínově Liberci. Později mladý bek přidal ještě utkání proti Litoměřicím. Pak se vrátil zpět na sever Čech. U Bílých tygrů Havlín ale nebyl pevným článkem sestavy, obvykle odehrál kolem dvacítky zápasů za sezonu. I proto po uplynulé sezoně zvolil odchod z města pod Ještědem a v následujících sezonách by měl oblékat dres Karlových Varů.

14. července

Jiří Špirit – 87 let. Kladenský rodák Jiří Špirit začínal v kročehlavském týmu jako desetiletý. Do Kladna přišel při začlenění Kročehlav do týmu Kladna v roce 1951. Rok poté už sbíral zkušenosti mezi kladenskými muži. Do Kladna se vrátil i po vojně, kterou odsloužil v dresu pražského ATK. Obránce Špirit, který neměl problém zaskočit ani v útoku, ale nastupoval spíše výjimečně, naposledy v sezoně 1957/58. Hájil hlavně barvy kladenského B-mužstva. Odešel do Unhoště, kde později svoji kariéru ukončil.

Jaroslav Linc – 59 let. Brankář Linc se řadí mezi kladenské odchovance. Jeho talentu si všimli i trenéři mládežnických reprezentací. Na šampionátu 1980 se podílel na zisku stříbra. V týmu se tehdy sešel i s dalšími Kladeňáky Dudáčkem, Eberlem či Kasíkem. Linc se dostal i na juniorské mistrovství světa. Mezi muži se ale příliš (přes dvojici Krása - Kolísek) neprosadil v sezoně 1983/84 a o ročník později naskočil do celkem šesti zápasů. Chytal také za Slaný.

Filip Lejsek – 30 let. Další z brankářů Filip Lejsek prošel kladenskou brankářskou školou. Jako junior byl připravený krýt záda zkušenějším kolegům. Za tři sezony se na lavičku kladenského áčka podíval sedmkrát. Jeho služby ale trenéři nepotřebovali využít a mladý gólman se tak mezi tři tyče nedostal. Později se objevil v dresu Slaného či Klatov druhé lize, ale ani tam se příliš neprosadil.

Jan ŠEJHL