Narozeniny:

- Martin Vejvoda – 44 let. Pokračovatel slavného hokejového rodu prošel mimo jiné švédskou juniorskou soutěží. Za kladenské áčko nastupoval v sezoně 1999/00. Za 16 zápasů si připsal jediný kanadský bod za nahrávku na gól Jiřího Burgera. Nutno dodat, že Vejvoda často zasahoval do utkání až v jejich průběhu z pozice náhradníka. Více pak působil v nižší soutěži mimo jiné ve Slaném. Zahrál si také ve švédské nižší soutěži. Po konci aktivní kariéry v Kladně působil i jako sportovní manažer v Kladně, pak až do letoška v Mladé Boleslavi.

- David Hájek – 41 let. Chomutovský odchovanec David Hájek patřil do zlaté party, která pro Českou republiku vyhrála zlato na juniorském mistrovství světa. Jeho talentu si všimli i v Calgary a Hájka si zarezervovali v draftu talentů. Tak vysoko ale nikdy nezamířil, místo toho putoval do Kladna. Za Středočechy v průběhu let naskočil celkem do sedmi sezon. Na kontě má solidních 301 soutěžních startů. Kromě Kladna a mateřského Chomutova si zahrál například za extraligové Karlovy Vary či Znojmo v mezinárodní EBEL. Poslední roky kariéry pak dohrál v nižších německých soutěžích.

Jan ŠEJHL