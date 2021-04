Narozeniny:

- Karel Lébr – 96. výročí narození. Lébr v Kladně působil v sezonách 1954/55 a 1955/56. V první z těchto sezon naskočil do deseti zápasů, ve kterých pěti góly pomohl Kladnu k postupu. Kromě hokeje se ale věnoval také krasobruslení v kladenském oddílu. Na přeboru ČSR dokonce v jízdě dvojic získal bronz. Zemřel náhle 21. ledna 1958 ve věku nedožitých 23 let.

- Jiří Zlatohlávek – 96 let. Své místo našel rodilý Kladeňák v hokejové bráně. V kladenském áčku ale chytal jen jedinou sezonu. V sezoně 1957/58 má na kontě 9 ligových startů, dalších 14 pak přidal ještě v přátelských zápasech. Kromě toho chytal také za kladenské béčko.

- Patrik Eliáš – 45 let. Třebíčský rodák Eliáš si zvolil Kladno pro svou cestu k velkému hokeji. Na začátku své bohaté kariéry naskočil během tří sezon k 64 ligovým zápasům. Na kontě má mimo jiné i ligový bronz. Pak už ale zamířil do NHL, kde si ho v druhém kole draftu vybralo New Jersey. U Ďáblů se Eliáš stal klubovou legendou. V New Jersey vydržel dlouhých 20 sezon, celé své zámořské působení. Na kontě má dva Stanley Cupy, ale také přes 1400 startů a rovných 1150 kanadských bodů. Z mezinárodní scény Eliáš vlastní také bronz z olympiády v Turíně a další dva z mistrovství světa. U reprezentace později působil také jaké asistent trenéra.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1980 – Miroslav Křiváček. V mládí si vyzkoušel dresy obou kladenských mládežnických klubů. Mezi dospělé se podíval až po vojně, kterou odsloužil v Jihlavě. Hned si ale rázně řekl o své místo v týmu. Na soupisce vydržel 7 sezon a bylo z toho hned pět mistrovských titulů. Po tom posledním se ve svých 28 letech s Kladnem rozloučil. Přitom byl pořád produktivní, jenže jeho životospráva byla špatná a trenérům docházela trpělivost. Zahrál si ještě nižší soutěže za Slavii Praha a Liberec. Zemřel 14. února 1991 v pouhých 38 letech.

Zápasy s kulatým výročím:



Ve třetím semifinálovém zápasu premiérového play off československé I. ligy v roce 1971 přivítalo Kladno soka z Brna na svém stadionu. Vyhrálo 5:3 a ujalo se v sérii hrané na čtyři výhry vedení 2:1. Zápas začal nervózně. Domácí žádali trestné střílení po zákroku na Vimmera, ale sudí Baťa s Pražákem jejich názor nesdíleli. Nepohody Kladna využila Kometa k první brance, ale po chvíli ujel Novák a už se trestný nájezd pískal - Eda nezaváhal a Nadrchalovi nedal šanci. Ve druhé části skóroval znovu, to už Kladýnko házelo a uteklo na 4:1, když po nádherném sólu skóroval Pospíšil.



Jenže konec ještě nebyl. ZKL snížily a z přesilovky pět na tři dával Sršeň, otec pozdější legendy Vsetína, na 4:3. Brno sahalo po vyrovnání, ale Termer už branku uhájil a Nový v čase 59:58 vše jistil trefou do prázdné brány.



Tisk se rozplýval zejména na hrou první reprezentační obranné dvojice, která však tady bojovala proti sobě. Každopádně František Pospíšil i Oldřicha Machač v tomhle zápase jasně ukázali, proč byli v té době elitními nejen českými, ale světovými obránci.



3. semifinále - 13. dubna 1971 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 18. Eduard Novák PS, 27. Josef Vimmer (Milan Nový), 30. Eduard Novák (František Pospíšil) PP1, 32. František Pospíšil, 59:58 Milan Nový - 15. Milan Kokš, 33. Richard Farda (Josef Černý), 42. Josef Sršeň (Zdeněk Kepák) PP1. Vyloučení: 2:2 Využití: 1:1 Střely na branku: 30:27 (10:10, 13:9, 7:8) Diváci: 4000.

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Sýkora, Kofent.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Poslední zápas sezony 1979/80 se odehrál na Spartě. Pro Kladno to byla nejradostnější holešovická cesta v historii, jelo si totiž pro mistrovský pohár. Jak už jsme psali minule, svaz naštval hráče i fanoušky, že klubu nepředal trofej už o kolo dříve doma. Vše nechali nejmocnější na Spartu, asi chtěli mít předání v reprezentativních prostorách. Z Kladna však fanoušci na Spartu jeli, přece jen vlak z Kladna do Bubnů stál čtyři koruny a pivo se v pražské sportovní hale prodávalo také slušné. Zápas samotný byl naprosto vyrovnaný, remíza vyhovovala oběma stranám. I rozhodčí Jursa se však v zápise podivoval, že na to, že o nic nešlo, tak s obě strany nic nedarovaly. Inu derbíčko…

Pak už se slavilo, Kladno v modrém převzalo pohár a vůbec poprvé byl kapitánem vítězného týmu Milan "Balík" Nový. Jeho předchůdce František Pospíšil byl už trenérem a měl tak neuvěřitelný start do trenérské profese: první rok a hned titul. "I mimo led jsme tvořili dobrou partu. A není to nějaké plácání do větru. Uměli jsme bavit na ledě a také potom. Nicméně když bylo třeba tvrdě makat, makali jsme," nabídl před časem Milan Nový recept, proč Kladno tehdy vládlo.

Naposledy hrál za Kladno Miroslav Křiváček, Dr. Jekyll a Mr. Hyde kladenského hokeje. Rád slavil a pak už nejen výhry, což trenéři nechtěli, musel do Slavie.

13. dubna 1980 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:4 (0:1, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 36:13 Tomáš Netík (Václav Honc) PP2, 36:50 Tomáš Netík (Peter Ihnačák) PP1, 44:25 Jaroslav Mec (Jiří Hrdina), 56:29 Peter Ihnačák (Lubomír Pěnička) PP1 - 11:03 Jan Novotný (Jaroslav Vinš), 37:55 Milan Nový (Lubomír Bauer), 42:38 Jan Novotný (Milan Skrbek), 46:29 Milan Nový (Miloslav Hořava) 3/3. Vyloučení: 8:9 Využití: 3:0 Střely na branku: 35:34 (10:12, 11:8, 14:14) Diváci: 4500.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vejvoda (od 34. Větrovec), Hořava, Vinš, Čermák - Dudáček, Nový ©, Bauer - Křiváček, Sýkora (od 30. Vysušil), Fiala - Reckziegel, Skrbek, Novotný.

Povzbuzeni jednou výhrou z Košic se chystali hokejisté Kladna pokračovat ve své velké jízdě play off 1988. Outsider, který byl v lize rok, vyřadil vítěze základní části České Budějovice a teď se dotkl úspěchu i proti druhým Košicím, tehdy asi nejlepšímu československému týmu. Jenže na Kladno padla únava, lehkost se z jeho hry vytratila. "Honili jsme zápasy už v závěru základní části, abychom nespadli do skupiny o udržení. A bylo nás dost málo, také někteří marodili," vybavil si Vladimír Kameš.



Jeho první gól neplatil, byť červené světlo svítilo a sudí Jirka ho uznal. Pak ho ale po radě čárového Valy odvolal. Ale Kladno šlo i tak v polovině prvního utkání do vedení, jenže ho udrželo jen minutu a navíc inkasovalo na 1:2. Tady naopak světlo nesvítilo, ale gól Jirka uznal. "Zápas ovlivnil proti nám," zlobil se Eduard Novák. Na konci třetiny nervozita vygradovala do rvačky domácího Zdeňka Vojty s Mojmírem Božikem.



Kladno pak mělo drtivý tlak při několika přesilovkách, ale brankář Švárny odolal a jako to bývá, ujel Vodila a zápas rozhodl. Výborně hrající Petr Fiala ještě v závěru svým druhým gólem dal Kladnu šanci, ale Košice v power-play jistily výhru 4:2. "Doplatili jsme na slabší koncovku, ale obě mužstva hrála špičkový hokej," těšilo Edu Nováka.



Jeho asistent Bedřich Brunclík, Košičan na kladenské střídačce, nadnesl zajímavou otázku: "Jak by to bylo, kdybychom neměli zraněné v reprezentační formě hrající Hořavu a Dudáčka a naopak Košicím se zranily Liba s Bondrou? To už se nedozvíme…



13. dubna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 30:14 Petr Fiala (Vladimír Kameš, Milan Eberle), 58:36 Petr Fiala (František Pospíšil, Vladimír Kameš) - 31:46 Peter Slanina (Peter Bondra), 33:25 Marián Štefanovič 4/4, 56:34 Ján Vodila (Igor Liba), 59:27 Marián Štefanovič (Igor Liba) ENG. Vyloučení: 5:8 Bez využití Střely na branku: 22:28 (4:5, 8:15, 10:8) Diváci: 6500.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Hořava (od 41. Veber), Větrovec, Tatíček, Lhotský, Pospíšil - Slabý, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Kuthan.

9. kolo baráže 2014 je naopak pro Kladeňáky symbolem absolutního zmaru. Do Olomouce jeli s jasným zadáním: vyhrát za tři body, jinak je naděje na záchranu už jen v říši snů. Z říše snů byl však úvod. Bleskově góly Kuchlera a Machače Olomouc umrtvili, vzápětí se trefil ještě Hořava - 0:3 v čase 4:28! Ale radost dlouho nevydržela, Kladno herně nestíhalo a domácí už do třetiny snížili na 2:3. Před druhou pauzou bylo vyrovnáno a v čase 44:26 Roman Rác zlomil odpor hostů definitivně. Rytíři padli 3:5 a bylo jasné, že sestupují.

„Pro mě je to samozřejmě nejhorší okamžik hokejové kariéry." prohlásil po utkání Pavel Patera. Paradoxně když ho Kladno dál neoslovilo, šel právě do Olomouce a tam kariéru dokončil.

13. dubna 2014 HC OLOMOUC - RYTÍŘI KLADNO 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 09:26 Matěj Pekr (Jakub Herman, Roman Rác), 18:46 Pavel Selingr, 35:03 Jakub Herman (Roman Rác), 44:46 Roman Rác (Matěj Pekr), 51:48 Jan Knotek (Jan Jaroměřský) - 00:55 Jiří Kuchler (Marek Zagrapan), 01:33 Patrik Machač (Jan Eberle, David Růžička), 04:28 Miloslav Hořava (Petr Tenkrát, Pavel Patera) PP1. Vyloučení: 1:3 Využití: 0:1 Střely na branku: 38:36 (21:10, 10:7, 7:19) Diváci: 5500 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Majeský, Kaberle, Kolářík, P. Hořava, Procházka, Růžička - M. Hořava, Patera ©, Tenkrát - Zagrapan, Dragoun, Kuchler - Dalecký, Machač, Eberle - Strnad, Havlíček, Bílek.

Ani osmé kolo baráže v roce 2018 Kladnu radost neudělalo. Přitom po dvou výhrách s Jihlavou a jedné v Litvínově mělo našlápnuto do nejvyšší soutěže. Tenhle duel hraný v pátek třináctého se jevil v počtech jako zásadní, Verva by už při případné prohře neměla asi nárok (po sedmi kolech měla jen 8 bodů, Kladno 12). Kladenští v úvodu dokonce vedli po akci Strnada s Přikrylem, ale Lukeš brzy vyrovnal a pak se zdálo, že Litvínov má více sil. Zápas překlopil na svou stranu a zaslouženě vyhrál. Kladno sice dál žilo, ale následný duel s Vary smolně nezvládlo, což jeho šance definitivně zadupalo do země.



Video ze zápasu jde ZDE:

Branky a nahrávky: 08:42 Roman Přikryl (Jakub Strnad, Matěj Pekr) - 11:04 František Lukeš (Viktor Hübl, Daniel Sørvik), 25:21 Marek Baránek (Jiří Gula) PP1, 34:29 František Lukeš (Viktor Hübl). Vyloučení: 4:5 Využití: 0:1 Střely na branku: 27:28 (9:9, 8:9, 10:10) Diváci: 5200 (vyprodáno).Sestava Kladna: Cikánek - Štich, Zelingr, Repe, Svedlund, Lenďák, Kehar - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma ©, Kubík, Kloz - Bláha, Machač, Zikmund - Pekr, Přikryl, Strnad.

Ostatní zápasy 13. dubna (od roku 1966)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK