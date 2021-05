Narozeniny

- Vladimír Evan – 58 let. Kladenský rodák Evan hájil kladenské barvy už žáčků. Mezi dospělými se už tolik neprosadil. Vyjádřeno čísly – 23 startů a 4 branky. Větší stopu zanechal až jako trenér. Jako asistent Zdeňka Müllera se podílel také na postupu Kladna do extraligy v sezoně 2002/03. Mnohem více toho ale odtrénoval v Ústí nad Labem. U Severočechů působil i jako sportovní manažer. Za Kladno, ale i za Ústí, si zahrál také jeho syn Jakub.

- Jakub Štochl – 21 let. Stále ještě velmi mladý obránce začínal s hokejem v Ústí nad Labem. Jako dorostenec přestoupil do Chomutova, kde vstoupil do velkého hokeje. První starty si připsal ve skupině o udržení, kdy Chomutov měl už jistotu v baráži. O rok později už odehrál většinu prvoligové sezony. Když Chomutov zahučel do krajské ligy, dostal Štochl příležitost u Rytířů. Pomohlo mu mimo jiné i to, že se jeho tatínek stal sponzorem Rytířů. Představil se v 20 zápasech, herně ale příliš nezaujal a pro zbytek sezony byl jen připraveným náhradníkem.

Zajímavosti:

13. květen je slavným datem českého hokeje, v tento den totiž národní tým dokonal zlatý hattrick, kdy ve finále MS v Německu přemohl Finsko 3:2. Kladeňáci byli důležitými postavami finálového utkání. Za stavu 0:2 vrátil tým do hry Martin Procházka a pomstil se tak za vyloučení ve druhé části, které Finové potrestali brankou na 2:0. Na procházkově trefě, ale také na té rozhodující z hole Davida Moravce z prodloužení se zásadně podílel Pavel Patera dokonalým pasem.

Zdroj: Youtube

Historické zápasy 13. května (od roku 1966):



Předposlední kolo ročníku 1974/75, tak krásného pro kladenský hokej, který získal po šestnácti letech mistrovský titul, přivedlo do Kladna rivala Spartu. A byť už o nic nešlo, dorazila na derbíčko pěkná návštěva. Však se také předával mistrovský pohár.



V zápase samotném chytl hostů skvěle tehdy nejlepší evropský gólman Jiří Holeček. Ještě v poslední minutě vedla Sparta 2:1, ale pak trenér Jaroslav Volf odvolal z brány Miroslava Termera a obránce Jaroslav Vinš půl minuty před koncem vyrovnal! Na tabuli Nisasportu, která byla na stadionu nově od ledna, tak svítilo konečných 2:2.



Pak už přišly slavnostní chvilky, předání mistrovského poháru z rukou tehdejšího šéfa hokejového svazu Dr. Andršta a sekretáře Fairaizla.



Doplňme, že na Spartu přišlo mnohem více lidí v lednu, to byl zápas vyprodán (9000 diváků). Jinak ale doma chodilo na hokej mnohem méně lidé než na venkovní zápasy, kde Kladno táhlo víc a haly vyprodalo čtyřikrát (2x Sportovní halu v Holešovicích), jednou Pardubice a Jihlavu.



13. května 1975 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Milan Nový (Lubomír Bauer), 59:33 Jaroslav Vinš (František Pospíšil) EAG - 26. Miroslav Kuneš (Karel Pavlík) PP1, 55. Václav Honc. Vyloučení: 4:6, navíc František Vorlíček (Sparta) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 33:21 (14:9, 11:4, 8:8) Diváci: 3200.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Sýkora - Nedvěd, Filip, Vysušil.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK