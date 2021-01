Narozeniny:

- Jaroslav Brabec – 91 let. Rodák z Kročehlav s hokejem začínal v kročehlavském klubu. Do kladenského áčka naskočil v říjnu 1950. O rok později musel narukovat na vojnu, po které se ale do Kladna opět vrátil. Kariéru završil v dubnu 1958, nedlouho po 28. narozeninách.

- Jiří Hubáček – 46 let. Útočník Hubáček dorazil do Kladna z Hradce Králové. Pevné místo v sestavě si ale nevybojoval. Za dvě sezony nastoupil pouze k 23 zápasům. Další zápasy v nejvyšší soutěži už nepřidal, s hokejem ale objevoval svět. Podíval se do Itálie, Francie, Číny, Rakouska, Švýcarska či Rumunska. Posledních deset let strávil v krajské lize.

- Milan Hluchý – 36 let. Rakovnický rodák prošel kladenskými mládežnickými kategoriemi. Podíval se i do mládežnické reprezentace. S juniory byl u poslední medaile z mistrovství světa. V kladenském áčku vydržel do sezony 2006/07. Poté se vydal na zkušenou do Karlových Varů. S nimi hned v první sezoně získal stříbro, o rok později dokonce titul. Do Kladna se ještě vrátil, i vinou zranění však ukončil profesionální kariéru v pouhých 27 letech. Poté se ještě na led vrátil v dresu Lva Slaný v krajské lize.

- Tomáš Knotek – 31 let. Syn slavného otce byl velkým talentem. V sezoně 2005/06, ve které oslavil 16. narozeniny, nasbíral za osmnáctku 103 bodů v 52 zápasech. Štěstí zkoušel i za mořem, kde dokonce kapitánoval v Halifaxu v kanadské juniorské soutěži. V draftu si ho ale žádný klub nevybral a Knotek zamířil zpět do Kladna. Za dospělé odehrál dvě sezony. Poté se však s klubem rozloučil a odešel do Českých Budějovic, respektive o rok později putoval i s celým klubem do Hradce Králové. Nyní působí ve francouzském Nice.

Ligový debut za Kladno:

- 2016 – Marek Račuk. Současný Rytíř Račuk debutoval za Kladno přesně před pěti lety. Chomutov se tak odvděčil za výpomoc Davidů Růžičky se Stachem. Tehdy bylo ve hře, že by měl v Kladně dohrát sezonu, nakonec to bylo jen 7 zápasů. Než se ale do Kladna vrátil, prošel si Znojmem, Slavií či Prostějovem, kde nosil i kapitánské céčko.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1998 – Dušan Huml. Potřetí během jediného týdne si připomínáme Dušana Humla. Po narozeninách a debutu tu máme i jeho derniéru. Za Kladno totiž odehrál pouhé dva zápasy. Do statistik se nezapsal ani bodem, ani trestem.

- 2013 – Petr Mocek. Pardubický rodák a odchovanec dorazil do Kladna z Karlových Varů před sezonou 2012/13. Za 33 zápasů zaznamenal jeden gól a jednu asistenci. V Kladně byl ale jen na hostování. Po vítězném zápase v Liberci si ho stáhly mateřské Pardubice.

- 2016 – Yuki Miura. Japonský krajánek se narodil v Tokiu, kde s hokejem začínal v pěti letech. Do Kladna se dostal na doporučení z Furukawy. Miura patří už od mládežnických kategorií do reprezentačních výběrů. V kladenské juniorce nasbíral i 62 bodů za sezonu, za áčko ale stihl odehrát pouze čtyři zápasy. V Kladně měl nabídku na pokračování u dospělých, nicméně zvolil Spojené státy a univerzitní hokej. Třeba se do Kladna ještě někdy vrátí.

- 2018 – David Stahl. Naopak brankář Stahl je v Kladně doma. Za áčko nastoupil celkem ke třem ligovým zápasům, naposledy právě 13. ledna 2018. Kladenský dres ale oblékl i v loňské sezoně. Do brány se ale nakonec nepostavil. Naopak si start připsal v letním Generali Česká Cupu.

Zápasy s kulatým výročím:

Čtyřicet let nazpět hostilo Kladno východoslovenské Košice a přehrálo je jednoznačně 5:3. V první části vstřelili slepené branky Dudáček a Čermák, pak zvýšil Skrbek, a když hosté kontrovali, dvěma trefami je definitivně srazil Arnošt Reckziegel. Za hosty dali všechny góly borci, kteří jsou zapsáni zlatým písmem do historie košického hokeje: Ján Faith, Vinco Lukáč a tehdy mladičký Igor Liba.

Sušický rozhodčí Bohumil Kolář v zápise chválil, ale ne diváky, ti se podle jeho názoru chovali nepřístojně. Pochvalu ale brali lidé pomáhající se zajištěním utkání. Kdo to v té době byl? Brankové rozhodčí dělali Lubomír Hamouz a Karel Šťastný, časoměřiče Jiří Minařík, trestoměřiče Pavel Vosyka, zapisovatele Antonín Váša a hlasatele Josef Froněk. I tyhle lidi kolem hokeje je třeba připomenout.

13. ledna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 06:35 Jiří Dudáček (Milan Nový, Jan Novotný) PP1, 07:01 Bohumil Čermák, 21:12 Milan Skrbek (Arnošt Reckziegel, Jaroslav Vinš), 32:43 Arnošt Reckziegel (Jaroslav Vinš), 41:50 Arnošt Reckziegel (Zdeněk Müller) - 22:00 Igor Liba, 57:53 Vincent Lukáč (Alojz Meluš) PP1, 59:17 Ján Faith (Jaroslav Barochovský)

Vyloučení: 7:6 Využití: 1:1 Střely na branku: 40:27. Diváci: 3509

Sestava Kladna: Kolísek - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Skrbek - Eberle, Martínek, Fiala.

O deset let později hostovalo Kladno ve Zlíně, který vedl Kladeňák Eda Novák, a padlo tam po boji 2:3. Snížení Martina Procházky (tehdy ještě s číslem 25, jeho dvacítku přitom nikdo nenosil) tenkrát přišlo moc pozdě, necelou půlminutu před koncem. Rozhodující gól tak patřil bojovníku Josefu Štraubovi, o něhož Kladno stálo o dalších deset roků později, když se zachraňovalo.

První formace Kladna byla u všeho podstatného. Dala oba góly, ale také všechny tři inkasovala: v obraně byl mladý František Pospíšil s Petrem Kasíkem, v útoku už zmíněný bažant Martin Procházka a zkušené duo Milan Eberle - Josef Zajíc.

13. ledna 1991 AC ZPS ZLÍN - TJ POLDI KLADNO 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 14:28 Radim Raděvič (Petr Pavlas) 4/4, 28:14 Jaroslav Hub (Miroslav Stavjaňa), 30:52 Josef Štraub (Radim Raděvič, Lubomír Václavíček) - 20:22 Milan Eberle (Josef Zajíc, Martin Procházka), 59:35 Martin Procházka

Vyloučení: 5:5 Bez využití Střely na branku: 33:21 (8:4, 12:12, 13:5) Diváci: 3127

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Kruliš, Aschenbrenner, Veber - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Eichenmann, Mikolášek - Slabý, Vrkota, Fiala - Placatka, Vejvoda, Vojta – Matula.

Svůj nejslavnější gól vstřelil kladenský útočník Přemysl Sedlák přesně před dvaceti lety do sítě Sparty. Značil cennou výhru 2:1 a připravili mu ji mladíčci Ladislav Vlček s Tomášem Plekancem. Sparta vedená Milošem Říhou, Františkem Výborným a Pavlem Hynkem měla nabitou sestavu v čele s brankářem Petrem Břízou, Kladno ji ale zaskočilo aktivní hrou. Proč ale tehdy na tak skvělý zápas přišlo jen 1900 diváků? Ten den začalo podle historického záznamu o počasí po několika teplých dnech mrznout, což je na kladenském stadionu vždycky problém. Další věcí je, že v těch dobách byly údaje o divácích v Kladně vždycky zkreslené. Spousta lidí se dostala dovnitř za pětku do kapsy některého z pořadatelů, nebo přišla na druhou třetinu, kdy už se tolik nehlídalo. A tak bylo diváků v hale určitě víc než necelé dva tisíce.

13. ledna 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 28:14 Jaroslav Kalla (Ladislav Svoboda) PP1, 33:08 Přemysl Sedlák (Tomáš Plekanec, Ladislav Vlček) - 06:32 Ondřej Kratěna (Jaroslav Hlinka, Pavel Šrek)

Vyloučení: 5:7 Využití: 1:0 Střely na branku: 35:42 (6:13, 14:18, 15:11) Diváci: 1903

Sestava Kladna: Pinc - Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Skuhrovec, Kasík, Kříž, Mádl © - Havel, Döme, Geffert - Sedlák, Plekanec, Vlček - Svoboda, Kalla, Kameš - Skuhravý, Bělka, Horna.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Dva inkasované góly v první minutě a přesto výhra 5:2! Kladnu se takový kousek povedl 13. ledna 1990 proti Českým Budějovicím. Za se trefil i Jan Bláha, Kladeňák v jihočeských službách. Ale Motoru to nestačilo. Obrat nastartoval až v závěru druhé třetiny Josef Zajíc, dva góly dal i mladíček Jaromír Jágr ještě s číslem 15 na zádech. Právě Jágrovy branky hosty dost namíchly, atmosféra se hodně přiostřila a rozhodčí Jiří Lípa, později komentátor České televize (jeho syn Ondřej je nyní jednou z tváři Fotbalové evoluce), nejen udělovat tresty, ale také přeměřoval hokejky - oba celky vytáhly do boje i s tímhle prostředkem. Vše bylo ale podle zápisu o utkání v pořádku.

13. ledna 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 36:24 Josef Zajíc (Martin Procházka, Martin Bakula), 38:22 Vladimír Kameš (Drahomír Kadlec), 46:49 Petr Tatíček (Drahomír Kadlec, Vladimír Kameš) 4/4, 47:18 Jaromír Jágr (Martin Procházka) 4/4, 57:02 Jaromír Jágr (Josef Zajíc) - 00:28 Ladislav Kolda (Radek Ťoupal, Pavel Pýcha), 00:46 Jan Bláha (Luboš Rob)

Vyloučení: 8:9 Bez využití Střely na branku: 37:34 (10:12, 17:11, 10:11) Diváci: 2183

Sestava Kladna: Kameš - Lhotský, Kasík, Kadlec, Tatíček, I. Černý, Mádl, Kruliš, Bakula - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Slabý - Jágr, Zajíc, Procházka - Mach, Čermák, Mikolášek.

Vyhrát dvakrát v sezoně v Liberci, kde se hokejistům Kladna léta nedařilo? Stalo se v sezoně 2012/13. Zatímco k první výhře pomáhaly hvězdy z NHL Plekanec či Židlický, v duelu hraném po odjezdu hráčů do NHL se to povedlo rovněž. Okleštěná sestava Rytířů, v níž kromě hvězd chyběli i kmenoví borci Patera, Hlaváč a Dragoun, vyhrála v Liberci 2:0! Proti tehdy poslednímu týmu tabulky vytáhli Kladeňáci týmový výkon, z individualit zaujali nejvíc brankář Jan Chábera a útočníci Miloslav Hořava (tehdy čerstvá posila) s Jiřím Kuchlerem. To vše v jubilejním tisícím kole české extraligy.

Zápas řídil jako čárový rozhodčí David Rittich, což je táta českého brankáře ve službách Calgary. S Václavem Gutem odřídili řadu sezon a za vrchol kariéry považovali souboj Kladna se Slavií v roce 2004 v zaplněné O2 areně. Kladno tam tehdy s Jaromírem Jágrem a Tomášem Kaberlem vyhrálo slavně 3:2.

13. ledna 2013 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 18:17 Miloslav Hořava (Ivan Majeský, Jiří Kuchler), 24:08 Jiří Kuchler (Miloslav Hořava)

Vyloučení: 7:5 Bez využití Střely na branku: 33:28 (11:7, 12:12, 10:9) Diváci: 4102

Sestava Kladna: Chábera - Kameš, Piskáček, Majeský, Černošek, Procházka, Doudera, Růžička, Mocek - Eberle, Lukáč, Látal - Valský, Kuchler ©, M. Hořava - Kuchejda, Dalecký, Rudovský - Strnad, Melka, Obdržálek.

Ostatní zápasy 13. ledna (od roku 1966):

13. ledna 1966 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 6:9 (4:4, 1:0, 1:5)

13. ledna 1968 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 4:4 (2:1, 0:2, 2:1)

13. ledna 1970 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 3:3 (0:2, 0:0, 3:1)

13. ledna 1978 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

13. ledna 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLAVIA PRAHA IPS 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)

13. ledna 1989 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

13. ledna 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

13. ledna 1995 HC POLDI KLADNO - HC INTERCONEX PLZEŇ 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

13. ledna 1998 HC VELVANA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

13. ledna 2002 HC CONTINENTAL ZLÍN - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

13. ledna 2006 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC RABAT KLADNO 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

13. ledna 2008 RI OKNA ZLÍN - HC GEUS OKNA KLADNO 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

13. ledna 2009 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC GEUS OKNA KLADNO 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

13. ledna 2012 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

13. ledna 2013 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

13. ledna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC AZ HAVÍŘOV 2010 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

13. ledna 2016 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

13. ledna 2018 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK