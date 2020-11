Narozeniny:

- Stanislav Bacílek (výročí narození) – bylo by mu 91 let, zemřel 26. března 1997 ve věku 67 let. Jedna z největších postav kladenského hokeje začínala v SK Kročehlavy. Dále hrál za SONP Kladno (1950–52). Na vojně hrál za Křídla vlasti (1952–54), dále Spartu Praha (1954-55) a znovu domovské Poldi Kladno (1955–67). Poté nastupoval za Unhošť (1967-68) a italskou Cortinu (1969–71). V lize odehrál obránce 15 sezon, 246 utkání a dal 69 branek. S Kladnem byl mistrem ligy 1959. Účastník sedmi MS (1953 – 59), z toho ZOH 1956. V reprezentaci odehrál 71 utkání a dal 12 gólů. Hrál vždy s velkým přehledem, přesnou přihrávkou a se smyslem pro útočení. Jako trenér vedl Chomutov a Kolín. Poslední zápas za Kladno odehrál Stanislav Bacílek 29. září 1966 v Košicích. Byl to první zápas v sezoně, pak přišel trochu záhadný konec, kde se mluvilo nejprve o nemoci, pak o pracovních důvodech.

- Jaroslav Kimpl – 77 let - útočník, dle archivu je vedený v sezoně 64/65. Hrál později za Švermov, tam byl výborný tým.

Ligový debut za Kladno:

- 1992 – Jiří Kameš - mladší bratr brankáře Jaroslava, bojovník, za Kladno odehrál 7 sezon, 204 zápasů a udělal 72 bodů za 16+56. Pomohl k postupu do extraligy.

Rekordy a zajímavost:

- 1924 – Založení hokejového oddílu v Kladně!

- 1965 – V zápase Slovanu Bratislava s Kladnem nepadl trest ani na jedné straně. To se poté stalo už jen v roce 1986 na ledě Budějovic.

- 1992 – První góly Petra Tona mezi dospělými. Trefil se hned dvakrát, shodou náhod do sítě Sparty. Hned to byl i vítězný gól. A vzápětí rozhodl i zápasy v Jihlavě a Budějovicích. Úchvatný start.

- 2002 – Robert Kysela vstřelil při výhře 7:2 na ledě Jihlavy nejrychlejší hattrick v historii Kladna. Tedy jde až o druhou nejvyšší soutěž. První a třetí gól dělily 4 minuty a 36 vteřin! Navíc byl hattrick čistý! Nebyl přerušen přestávkou ani jiným gólem, jen trestem soupeře.

- 2019 – zápas Kladna s největší návštěvou – na zápas Sparta – Kladno zavítalo do O2 Areny 17 220 diváků.

Zápasy s kulatým výročím:

V podstatě dost důležitý zápas pro celou historii kladenského hokeje se hrál 13. listopadu 1970. Kladno v něm po dlouhé době porazilo Košice a hlavně odčarovalo kouzlo reprezentačního brankáře Jiřího Holečka. Ten Kladeňáky v předešlé sezoně čtyřikrát vychytal a vyhrál i úvodní zápas téhle sezony. V Kladně ale vydržel v bráně jen deset minut, kdy ho trojice gólů z holí Nového, Vimmera a Markupa z klece vyhnala. Kladeňáci se zbavili komplexu Holeček, což bylo pro budoucnost zásadní. Holeček totiž přestoupil do Sparty a ta byla v 70. letech jedním z nejsilnějších soků mistrovského Kladna.

Předposlední branku utkání obstarala v 59. minutě dvojice Nedvěd - Rys. Právě tihle dva dříve v Košicích hrávali. Nedvědův blafáček byl exkluzivní.

13. listopadu 1970 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 2. Milan Nový (František Pospíšil), 8. Josef Vimmer (Lubomír Bauer), 10. Vladimír Markup (Zdeněk Nedvěd), 31. Vladimír Markup (Zdeněk Nedvěd), 38. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě), 56. Zdeněk Hrabě (Jan Kopřiva), 59. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys), 60. Milan Nový (Josef Vimmer) PP1 - 58. Štefan Onofrej (Imrich Lukáč).

Vyloučení: 3:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 49:13 (13:4, 20:6, 16:3) Diváci: 5800

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Čermák, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Otřes mozku pro Milana Hniličku, zraněná pánev Jana Kruliše! Zápas na ledě Olomouce byl pro Kladno 13. listopadu roku 1990 hodně tvrdý. Více trestů měli ale oni, celkem 9. Zápas se Kladnu nepovedl a nepřinesl mnoho zajímavého. Snad jen to, že za domácí nastoupil Jiří Hudler. Nikoliv pozdější hvězda Detroitu či Calgary, ale jeho táta. Ten později proslul jako kouč vsetínské mládeže, ale bohužel už v padesáti letech skonal.

13. listopadu 1990 TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - TJ POLDI KLADNO 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 20:21 Pavel Skácel (Jiří Dopita, Michal Slavík), 24:31 Pavel Skácel (Jiří Dopita) PP1 (4/3), 39:59 Tomáš Němčický (Daniel Kunce) - 08:45 Tomáš Mikolášek (Radek Novák) 4/4

Vyloučení: 7:9 Využití: 1:0 Střely na branku: 43:42 (10/2:16, 21:12, 10:14) Diváci: 1950

Sestava Kladna: Hnilička (od 16:57 Kameš) - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský, Veber - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Matula, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Eichenmann, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V listopadu 1992 se kladenský klub ocitl v krizi. Rozzlobený trenér Eduard Novák obvinil některé hráče, že sází na zápasy a u týmu skončil. převzal ho po něm Otakar Vejvoda a talentovaný tým srovnal. Hráči za ním šli a ve druhém Vejvodově zápase na lavičce odstartovali vítěznou sérii. na Spartě podali výborný výkon a vyplatilo se, že kouč dal první pořádnou šance Petr Tonovi. Mladíček dal Čapkovi na Spartě dva fíky a určitě netušil, že se později stane jednou z ikon pražského klubu. Skóroval i dalších dvou zápasech a Kladno už pak frčelo.

Zápas byl zajímavý také pro rodinu Kamešů. Jaroslav vychytal čisté konto a poprvé nastoupil za áčko jeho mladší brácha Jirka. Jak už bylo zmíněno výš, bojovník, dobrý centr, jehož znal trenér Vejvoda z juniorky, kterou vedl. Kameš tam hrával první lajnu s Eliášem a Kohnem. I těm dal později Vejvoda možnost a nakonec si oba zahráli v NHL.

13. listopadu 1992 HC SPARTA PRAHA - HC POLDI KLADNO 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 10:43 Petr Ton, 27:42 Josef Zajíc (Jan Kruliš) PP1, 28:45 Petr Ton

Vyloučení: 5:7 Využití: 0:1 Střely na branku: 38:35 (14:17, 11:9, 13:9)

Diváci: 2949 Sestava Kladna: Jar. Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl - Mach, Eichenmann ©, Zajíc - Ton, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Čermák, Mikolášek - ve 24.-27. Jiří Kameš.

Ostatní zápasy 13. listopadu (od roku 1965):

13. listopadu 1965 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 7:3 (0:1, 4:0, 3:2)

13. listopadu 1971 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

13. listopadu 1979 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 1:6 (0:0, 1:4, 0:2)

13. listopadu 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

13. listopadu 1986 TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

13. listopadu 1987 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:3 (0:0, 2:0, 1:3)

13. listopadu 1992 HC SPARTA PRAHA - HC POLDI KLADNO 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

13. listopadu 1998 HC VELVANA KLADNO - HC ZPS-BARUM ZLÍN 3:3 (2:1, 0:1, 1:1)

13. listopadu 2002 HC DUKLA JIHLAVA - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:7 (1:2, 0:5, 1:0)

13. listopadu 2013 RYTÍŘI KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

13. listopadu 2019 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK