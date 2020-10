Sportovní soutěže stojí, hokejisté Kladna si na plnění svého postupového extraligového snu musí počkat. Zkusili jsme vybrat alespoň některé hokejové zajímavosti, které se v historii kladenského hokeje udály 13. října.

Na videu je i bývalý kladenský hokejista, stolní tenista, spisovatel, textař, bavič a dlouholetý komorník hokejisty Jaromíra Jágra Lubomír Čužák Rys. | Foto: Jiří Skála

13. října 1983 padl druhý nejrychlejší hattrick, jaký kdy kladenský hráč vstřelil. Byl to Zdeněk Vojta v zápase Kladno - Karviná. Kladenští tehdy v národní lize přejeli Karvinou 9:3 a Vojta, jehož znají současní fanoušci spíše jako trenéra, dal svoje góly v rozmezí 27. až 32. minuty! Rychlejší než on byl jen Robert Kysela (13. listopadu 2002 v Jihlavě při výhře Kladna 7:2). I to bylo až ve druhé nejvyšší soutěži. Ještě zpět k Vojtovi, protože ve zmíněné sezoně dal ve 43 zápasech 31 gólů. Ohromující číslo - však ho také hned chtěla Sparta. Kladno ho nepustilo a on už nikdy taková čísla nezopakoval.