Narozeniny:

- Jiří Mařík – 48 let. Brankář Mařík je odchovancem kladenské PZtky. Do áčka se ale podíval jen jako náhradník. Během dvou sezon devětkrát kryl záda startujícímu brankáři. V profesionálním hokeji se neuchytil.

Ligový debut za Kladno:

- 2008 – Josef Révay. Kariéra obránce Josefa Révaye je spojena převážně s Chomutovem a Kadaní. V Kladně naskočil v rámci výpomoci ze severních Čech pouze k jedinému zápasu. Zlý muž, který za sezonu nasbíral i přes 200 trestných minut, se do kladenských statistik zapsal právě pouze vyloučením.

Poslední ligový start za Kladno:



- 2008 – Josef Révay

- 2013 – Petr Obdržálek. Hodonínský rodák přišel do Kladna ze slovenské Skalice. Právě na Slovensku zaujal 52 body za sezonu. Značný podíl na tom měl ale i legendární Žigmund Pálffy. V Kladně se ale Obdržálek neprosadil – za 18 zápasů zaznamenal jedinou asistenci a po sezoně se vrátil do Skalice. na vině byla i obrovská konkurence, při výluce NHL hrála v Kladně spousta hvězd.

Zápasy s kulatým výročím:

13. února 1971 se hrál důležitý televizní zápas v Českých Budějovicích, které byly od listopadu přikovány ke dnu tabulky, ale v duelu s Kladnem jim do zad foukal vítr tří výher v řadě a naděje, že se dostanou před Plzeň. Kladno naopak bojovalo o účast v elitní čtyřce, která si zajistila ten rok postup do premiérového play off. Nakonec byly spokojeny oba týmy. Domácí sice v první půli rychle odpověděli dvěma slepenými góly na trefu Bauera, ale jinak mělo zápas v režii Kladno. Produkovalo parádní hokej, nádherně zakládalo útoky, vepředu pěkně kombinovalo. Po trefě Rysa vedlo už 4:2, ale pak přišlo jediné vyloučení v zápase, domácí ho využili ke snížení a vzápětí stejný borec Mařík vyrovnal. I tak mohli ještě hosté udeřit, ale Hrabě trefil čistou tyčku a domácí si oddechli. "Uhráli jsme bod, kterým jsme si pojistili play off, ale mohli jsme odvézt oba," měl jasno kladenský trenér Bohumil Prošek.

Dodejme, že Budějky se nakonec se v lize přece jen na úkor Plzně zachránily, Kladno v semifinále s Brnem padlo po velké bitvě 3:4 na zápasy.

13. února 1971 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 4:4 (2:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Julius Šembera (Václav Mařík) [1:1], 6. Josef Pártl (Petr Podlaha), 49. Václav Mařík PP1, 55. Václav Mařík (Miloš Edelmann) - 5. Lubomír Bauer (Milan Nový), 17. Lubomír Bauer, 32. František Pospíšil, 47. Lubomír Rys

Vyloučení: 0:1 Využití: 1:0 Střely na branku: 32:41 (13:12, 6:13, 13:16) Diváci: 8500

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Před dvaceti roky prohrálo Kladno v Edenu se Slavií 2:3, ale až po prodloužení, což byl úspěch. Slavia měla tehdy už kvalitativně lepší soupisku s Málkem, Ujčíkem, Kadlecem, Brandou, Čermákem nebo litvínovskou legendou Hüblem. Kladenské, kteří brzy přišli o do konce zápasu vyloučeného Hájka, podržel brankář Pinc a vyrovnání trefil pět minut před konce dorážkou Kasíkovy rány Ladislav Svoboda. V prodloužení se kladenské obraně vysmekl tehdy už mistr světa Ujčík a rozhodl.

13. února 2001 HC SLAVIA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:2 PP (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21:59 Jan Snopek (Daniel Branda, Viktor Hübl) PP1, 26:58 Daniel Branda, 62:01 Viktor Ujčík (Petr Kadlec, Leoš Čermák) 4/4 - 25:32 Ladislav Vlček (Václav Skuhravý, Tomáš Plekanec) PP1, 54:24 Ladislav Svoboda (Petr Kasík, Jiří Kameš) PP1

Vyloučení: 6:6, navíc David Hájek (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:2 Střely na branku: 49:43 (15:10, 15:19, 16:14, 3:0) Diváci: 2864

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Kasík, Kruliš ©, Dlouhý, Boháček, Hájek (od 21. Mádl) - Svoboda, Kameš, Geffert - Havel, Döme, Klimt - Skuhravý, Plekanec, Vlček.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



Nejcennější titul Kladna, tak označily některé deníky výhru Poldi Kladno ve finále PMEZ nad Spartakem Moskva 13. února 1979. Historicky se jedná skutečně o největší úspěch kladenského hokeje, který za sebou nechal mistry všech zemí včetně vyslanců mnohamilionového hlavního města gigantického Sovětského svazu. To je pro sedmdesátitisícové město sotva zopakovatelný úspěch. V té době byl paradoxně přijímán lehce chladně, leckteří fanoušci vyčítali hráčům, že po čtyřech titulech v řadě jsou v lize až čtvrtí…

Ale zpět k utkání v Kladně se Spartakem Moskva, které bylo odvetou za prosincovou remízu 4:4 v Moskvě. Doma Poldinka dvakrát dotahovala, aby pak vedla 4:2. Zářil Eduard Novák, byl to jeho poslední velký zápas za Kladno. Od Vánoc dal v lize jediný gól, spadl do třetí formace, jenže tady zasvítil v dřívějším lesku. Dal dvě branky a jeho tým vedl ještě dvě minuty před koncem 4:2. Jenže pak přišly dva smolné okamžiky, laciný gól Bragina a za stavu 4:4 se muselo do nájezdů.

Kladeňáci je zvládli suprově. Jediní dva hráči, kteří už nežijí, tedy Eda Novák a Mirek Křiváček, skórovali, brankář Krása dal zapomenout na chybu ze závěru utkání. Když vytlačil pokus Kulikova, klesl na kolena a slavil s celým stadionem.

Na trofej, černou desku s mapkou Evropy, se můžete i dnes podívat v rámci stálé expozice v OC Oaza v Kročehlavech. Vzpomínky některých protagonistů finálového mače najdete v článku, který vyšel při příležitosti 40. výročí zisku trofeje v Kladenském deníku: ZDE



13. února 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - SPARTAK MOSKVA 4:4 (1:1, 3:1, 0:2) SN 2:1

Branky a nahrávky: 10. František Kaberle PP2, 27. Eduard Novák PP1, 32. Jiří Kopecký, 37. Eduard Novák, roz. nájezd Miroslav Křiváček GWS [Jan Neliba 2] - 2. Rinat Bajmuchametov (Alexandr Jakušev), 20:36 Alexandr Bariněv (Vladimir Zubkov, Rinat Bajmuchametov) PP2, 58. Alexandr Kulikov PP1, 58:59 Alexej Kostylev. Rozhodčí: Wilhelm Edelmann - Hans Bergmüller, Hanel (všichni FRG) Vyloučení: 5:8 Využití: 2:2 Střely na branku: 44:22 (13:8, 18:7, 13:7) Diváci: 5200.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Sýkora, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Kopecký, Reckziegel.

Ostatní zápasy 13. února (od roku 1966):

13. února 1966 VTJ DUKLA KOŠICE - TJ SONP KLADNO 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

13. února 1973 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

13. února 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - SPARTAK MOSKVA 4:4 (1:1, 3:1, 0:2) SN 2:1

13. února 1990 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI KLADNO 8:6 (5:3, 3:2, 0:1)

13. února 1996 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

13. února 2003 HC PROSTĚJOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:4 PP (1:1, 2:1, 1:2 - 1:0)

13. února 2004 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 5:3 (0:1, 1:1, 4:1)

13. února 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LITVÍNOV 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

13. února 2013 HC OCELÁŘI TŘINEC - RYTÍŘI KLADNO 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)

13. února 2016 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 3:2 SN (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

13. února 2017 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)

13. února 2019 RYTÍŘI KLADNO - SK TRHAČI KADAŇ 8:2 (1:1, 2:1, 5:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK