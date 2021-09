Narozeniny

- Martin Chlad – 49 let. Odchovanec kladenské PZtky se do prvního týmu dostal po návratu z vojny v Táboře. Do kladenské sestavy patřil necelých pět ročníků. Vyjma jediné sezony byl brankářem, který kryl záda jasné jedničce. Pouze v sezoně 1994/95 si místo v brankovišti rozdělili spravedlivě Chlad s Vokounem. Po konci v Kladně už se do nejvyšší soutěže nepodíval. Chytal v první lize například za Ústí, Kralupy, Mělník či Prostějov.

- Marek Trončinský – 33. výročí narození. Byl odchovancem ústeckého hokeje. Ještě v mládežnickém věku zamířil přes Litvínov do Kladna. Podíval se také na několik reprezentačních srazů v mládežnických kategoriích, i později jako dospělý. V Kladně si ale místo v sestavě vydobýval postupně. Až v páté sezoně mezi muži odehrál téměř kompletní porci zápasů. I nadále Kladno s Trončinským počítalo, do svého kádru ho ale přetáhli liberečtí Bílí Tygři. Své si odehrál i v KHL, po necelých dvou letech se vrátil na česká kluziště. Představil se mimo jiné v Třinci, Mladé Boleslavi či Pardubicích, kde sice neodehrál tolik, ale získal si tam srdce fanoušků. Po kratší anabázi v Litvínově se vydal na zkušenou do Anglie a během koronavirové pauzy okusil hokej v Rumunsku. 22. května 2021 ale snad všechny zaskočila zpráva, že vždy dobře naladěný Trončinský nečekaně zemřel ve věku pouhých 32 let.

Ligový debut za Kladno

- 1988 – Jaromír Jágr. O Jaromíru Jágrovi bylo napsáno mnohé a výčet jeho trofejí a individuálních úspěchů by dal na samostatný článek. Připomeňme si tedy hlavně Jágrův začátek mezi muži v Kladně. Za první tým naskočil poprvé jako šestnáctiletý. V premiéře mu ve třetí lajně dělali parťáky Radek Knotek a Petr Slabý. Na první bod v nejvyšší soutěži si Jágr musel počkat až do šestého kola, kdy přihrával Radku Vosátkovi. S přesnou trefou čekal ještě o zápas déle. Tehdy se Jágr přesným zásahem podílel na remíze 4:4 v Pardubicích. V současné době Jágr vstupuje do své 34. sezony mezi muži a do desáté, kdy si připíše alespoň jeden start za kladenský A-tým.

- 1989 – Ivan Černý, Josef Vrkota, Martin Procházka

o Obránce Ivan Černý strávil naprostou většinu své kariéry ve Slovanu Bratislava. Držitel stříbra z juniorského mistrovství světa v Bratislavě hrál dlouhých jedenáct ročníků. Chlubit se může i jedním lihovým titulem. Do Kladna tak přišel jako zkušený mazák. Sezonu končil s hroznou bilancí -17 ve statistice plus minus. Po jediném roce v Kladně odešel do Itálie, kde dohrál svou kariéru.

o Josefa Vrkotu jsme si připomínali před necelým týdnem při příležitosti jeho 54. narozenin. Věnujme dnešní vzpomínku jeho číslům v Kladně. Za tři sezony v Kladně naskočil ke 121 zápasů. Chlubit se může 51 body za 25 branek a 26 asistencí.

o Jako první z později slavné Blue line naskočil mezi muži Martin Procházka. Nováčkovská sezona mu vyšla, když zaznamenal 26 kanadských bodů. Krásná byla ale celá Procházkova kariéra. Z nejdůležitějších úspěchů připomeňme olympijské zlato z Nagana, čtyři tituly mistra světa či mistrovský titul se Vsetínem. Za Kladno odehrál víc než šest stovek zápasů, jako střelec je podepsán pod 260 přesnými zásahy.

- 1990 – Radek Novák. Příchod do Kladna byl comebackem Radka Nováka do nejvyšší soutěže. Na kontě už měl 33 startů za Plzeň. Do Kladna ale přišel oklikou přes Mladou Boleslav a Tábor. Za Kladno odehrál dvě sezony. První mu vyšla optikou statistiky plus minus, kdy patřil mezi nejlepší obránce kádru, v druhé se zase mohl chlubit šesti vstřelenými brankami a celkově deseti body. Po konci v Kladně to zkoušel ještě v Pardubicích, ale tam se příliš neuchytil a hrál v nižších soutěžích.

- 2013 – Ondřej Havlíček a Patrik Machač

o Havlíček patří mezi kladenské odchovance. Než si ale poprvé zahrál za A-tým, dokazoval své umění v Ústí, Mladé Boleslavi či v extraligové Plzni. Za Kladno odehrál kompletní sezonu 2013/14, která ale skončila sestupem. V nižší soutěži už tolik šancí nedostal a odešel do Mostu. Objevil se i v dresu Litvínova. V posledních letech válí za hranicemi, po jednoletém působení ve Francii hraje za bavorský Sonthofem.

o Když se Patrik Machač vrátil ze zámořské juniorské OHL, začínalo v extralize platit pravidlo o místo vyhrazeném na soupisce pro mladého hráče. Díky tomu se hned dostal do prvního týmu Kladna. V něm nakonec působil sedm let. Po sestupu Kladna se zdálo, že zůstane v extralize. Ve Karlových Varech to ale nevyšlo a Machač se přes Vsetín vrátil do Kladna, aby pomohl k druhému postupu. Extraligu si znovu nezahraje, ohlásil totiž přestup do Slavie.

- 2014 – Lukáš Chalupa. Obránce Chalupa prošel mládeží Mladé Boleslavi, podíval se i do MHL, mládežnické soutěže přidružené ke KHL. Když přicházel do Kladna, měl zkušenosti z prvoligového Berouna. Za Kladno odehrál jen dvacítku zápasů. Později se ukázal mimo jiné v Plzni či Chomutově.

- 2019 – Brady Austin, Michal Barinka, Ondřej Smetana, Brendan O’Donnell, Martin Réway

o Kanaďan Austin přišel do Kladna z Dánska. Mohl se ale pyšnit i pěti zápasy v nejslavnější lize světa. Kladno od něj čekalo hlavně defenzivní práci. Český hokej mu náramně sedl a urostlý zadák stanovil rekord v počtu gólů obránce. Odešel do KHL, nyní vstupuje do nové sezony ve Finsku.

o Druhá posila do obrany toho v NHL odehrála o trochu více. Spolehlivé výkony ale Barinka předváděl i na českých ledech. Na kontě má ligové zlato, ale i ze světového šampionátu. Pro extraligovou sezonu 2019/20 byl vítaným vyztužením zadních řad. Když Kladno sestoupilo, dohoda o další smlouvě nedošla do zdárného konce. Přesto se v Kladně představil ještě při krátké výpomoci.

o Vytáhlý zadák Smetana dlouho předváděl dobrou defenzivu v nižší soutěži hlavně v dresu Ústí a Litoměřic. V Kladně sice nezklamal, odskákal ale špatné výkony celého týmu z úvodu sezony. Ročník tak tehdy dohrával ve Vsetíně, kde působí i nadále.

o Druhým debutujícím Kanaďanem byl Brendan O’Donnell. Ten si udělal dobré jméno v mezinárodní EBEL. Tam platil za skvělého střelce a hodné gólů si od něj slibovalo i Kladno. O’Donnell byl spolu s Ladislavem Zikmundem druhým neproduktivnějším hráčem po obránci Austinovi. Přesto se od něj někteří fanoušci čekali více. Po sestupu odešel do Slovanu Bratislava, letos bude působit v nejvyšší německé soutěži.

o Slovenský šikula Martin Réway byl veliký talent, který by se možná prosadil i v NHL. Upozornil ale na sebe i vytrucovaným odchodem ze Sparty. Poté jeho kariéru zbrzdily vážné zdravotní komplikace. Návrat k hokeji byl těžký i proto, že prosakovaly zvěsti o jeho neuspořádaném životním stylu. Angažmá v Kladně mělo být šancí tyto zprávy rozptýlit. To se ale úplně nepodařilo a Réway celkem zvláštně z Kladna zmizel do slovenského Popradu. Před pár dny, opět za zvláštních okolností, skončil v Košicích.

Rekordy a zajímavost

- 1989 – Kladno proti Zlínu zahrálo natolik čistě, že si ze zápasu neodneslo ani jednu trestnou minutu.

- 2013 – Kladenští do sezony vstoupili s netradičními dresy. V prvním kole proti Slavii zdobilo jejich hruď alternativní logo s mečem a štítem.

Zápasy s kulatým výročím

Nehrál se žádný.

Ostatní zápasy 13. září (od roku 1965)

13. září 1974 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)

13. září 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 3:6 (0:2, 1:3, 2:1)

13. září 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ GOTTWALDOV 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

13. září 1998 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VELVANA KLADNO 8:1 (0:0, 4:0, 4:1)

13. září 1990 TJ POLDI KLADNO - HC VSŽ KOŠICE 3:3 (1:2, 1:1, 1:0)

13. září 2005 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:1 PP (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

13. září 2009 HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE - HC GEUS OKNA KLADNO 4:5 SN (0:2, 4:0, 0:2 - 0:0)

13. září 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

13. září 2014 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

13. září 2017 HC FRÝDEK-MÍSTEK - RYTÍŘI KLADNO 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

13. září 2019 HC OCELÁŘI TŘINEC - RYTÍŘI KLADNO 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1974 Kladno dominovalo na ledě Plzně, kde Sýkora rychle odpověděl na první branku Škodovky. Oba góĺy padly v přesilovce Kladna, které nejdřív chybovalo, ale na led šla druhá formace a hned vše napravila. Pak už hosté v utkání nezaváhali.

13. září 1974 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 3:6 (1:3, 0:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Petr Vrabec SH1 [1:2], 41. Bohuslav Ebermann (Petr Vrabec, Václav Košan), 56. Pavel Huml (Petr Opačitý) - 10. Zdeněk Nedvěd (Václav Sýkora), 13. Václav Sýkora (Otakar Vejvoda), 16. Jaroslav Vinš (Milan Nový) PP1, 30. Milan Nový (František Kaberle), 36. Bohumil Čermák (Jaroslav Vinš) PP1, 38. Jiří Filip (Milan Nový). Vyloučení: 3:3, navíc Petr Opačitý (Plzeň) na 5 min. Využití: 0:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 20:31 (5:12, 6:11, 9:8) Diváci: 7000

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Větrovec, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Filip - Nedvěd, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Vysušil.

O debutu Jaromíra Jágra v A týmu Kladna jsme už psali. S Plzní to byl shodný výsledek jako o čtrnáct let dříve - jen se radoval tentokrát soupeř - 6:3. Hrál už jedoný borec, který naskočil i v roce 74 - Milan Nový. Zápas zlomil třetí gól Plzně v oslabení chvíli poté, co Eberle snížil na 1:2. Rozhodčí Jiří Lípa si postěžoval v zápise, že zejména ve druhé třetině domácí hráči filmovali pády a prim hrál Vladimír Kameš. Nutno říci, že Lípa si nevymýšlel, Kameš byl skutečně mistrem piruet a nahraných pádů, rozhodčí se ho kolikrát i báli pískat. Velmi často mu totiž jeho etudy spolkli.

13. září 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 3:6 (0:2, 1:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 20:58 Milan Eberle (Petr Fiala), 44:42 Petr Fiala (František Větrovec, Petr Tatíček) PP1, 51:36 Miloslav Hořava (Vladimír Kameš) PP1 - 01:13 Milan Volák, 19:22 Josef Řezníček (Jiří Kučera), 23:36 Jiří Koreis SH1, 28:35 Jiří Kučera (Antonín Vaněk), 31:36 Pavel Setikovský (Josef Řezníček) PP1, 59:33 Jaroslav Hauer (Josef Řezníček). Vyloučení: 7:8 Využití: 2:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 34:32 (8:12, 10:11/2, 16:7) Diváci: 5540

Sestava Kladna: Dudáček (od 31:36 Výborný) - Kadlec, Hořava, Větrovec, Tatíček, Pospíšil, Kasík, od 43. Lhotský, Bakula - Dudáček, Nový ©, Kuthan - Eberle, Kameš, Fiala - Jágr, Knotek, Slabý - od 43. Mach, Zajíc, Vosátka.

A zase rozhodčí Jiří Lípa! V zápise tentokrát pochválil oba týmy za pěkný hokej a korektní hru. Přesto musel jednoho hráče vyloučit do konce zápasu. A ještě ke všemu jinak slušňáka Martina Procházku. Ten totiž nezaviněně trefil vysokou holí Veselovského a krvavé zranění jiný trest vylučovalo. Kladnu vystřelil tehdy dobrý bodík v závěru Petr Fiala.

13. září 1990 TJ POLDI KLADNO - HC VSŽ KOŠICE 3:3 (1:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 12:05 Petr Matula (Josef Zajíc, Petr Kasík), 29:45 Zdeněk Eichenmann (Jiří Dudáček, Josef Vrkota), 50:33 Petr Fiala - 00:58 Peter Zůbek (Viliam Belas, Pavol Zůbek), 13:05 Peter Zůbek (Miroslav Danko), 28:30 Miroslav Marcinko (Peter Zůbek, Pavol Zůbek). Vyloučení: 4:4, navíc Martin Procházka (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 33:25 (12:7, 11:11, 10:7) Diváci: 2676

Sestava Kladna: Kameš - Lhotský, Veber, Mádl, Kasík ©, Novák, Aschenbrenner - Dudáček, Vrkota, Eichenmann - Matula, Zajíc, Procházka - Mikolášek, Gardoň, Fiala - od 41. Vojta.

Roky byl oporou Liberce obránce Martin Ševc, ale v roce 2005 ještě bojoval za Kladna a rozhodl bitvu gólem v prodloužení. Zápas měl obrovské tempo, ale více gólům zabránili skvělí brankáři Orct a Hnilička. Mimo kladenskou sestavu zůstal Jiří Tlustý, budou hvězda.

13. září 2005 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:1 PP (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12:01 Tomáš Horna, 60:23 Martin Ševc (Libor Procházka, Jaroslav Kalla) PP1 (4/3) - 24:16 Ľubomír Vaic (Andrej Podkonický). Vyloučení: 3:6, navíc Libor Procházka (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 35:32 (15:8, 11:14, 8:10, 1:0) Diváci: 2636.

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Hájek, L. Procházka, Špelda, Čech, Zeman - Bílek, Patera ©, M. Procházka - Mi. Frolík, Gardoň, Ma. Frolík - Horna, Huml, Kalla - Besser, Havel, Hluchý.

V roce 2009 se Kladnu vyplatilo, že postavilo Petra Tenkráta, který měl angažmá ve Švédsku, ale před jeho zahájením kvůli daňovým zákonům Skandinávců začínal sezonu doma. V Budějovicích dal dva góly a tým nečekaně urval na ledě favorita dva body za výhru na nájezdy. Přestože ve druhé třetině Budějky demonstrovaly svou sílu a vyhrály ji 4:0. Nájezdy rozhodl ten večer také skvělý Tomáš Horna.

13. září 2009 HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE - HC GEUS OKNA KLADNO 4:5 SN (0:2, 4:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 22:27 Lukáš Květoň, 25:57 Ivan Huml (René Vydarený, Ondřej Veselý) PP1, 29:24 Ondřej Veselý (Ivan Huml, Michal Hudec), 38:02 Ondřej Veselý (René Vydarený) PP1 - 03:03 Martin Frolík (Tomáš Horna), 15:49 Petr Tenkrát (Jaroslav Kalla), 47:55 Petr Tenkrát (Tomáš Horna) PP1, 50:41 Pavel Patera (Petr Tenkrát), 65:00 Tomáš Horna GWS. Vyloučení: 5:5 Využití: 2:1 Střely na branku: 36:36 (10:10, 12:10, 8:14, 6:2) Diváci: 4429

Sestava Kladna: Kopřiva - Toman, Kaberle, Mudroch, Šmach, Majeský, Dlouhý, Trončinský - Tomajko, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Čurilla, Bělohlav - Horna, Kalla, Tenkrát - Diviš, Frolík, Kuchler.

Jan ŠEJHL