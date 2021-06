Narozeniny:

- Zdeněk Müller – 88. výročí narození (zemřel 7.5.2013)

o Rodák z Hřebče začínal v dorostu Kročehlav. Koncem čtyřicátých let ale zamířil na keramickou školu do Karlových Varů, za které také hrál hokej. Vojnu poté strávil v pražském ÚDA. Odtud ho zpět do Kladna zlákal Stanislav Bacílek. Spolu s ním patřil mezi nejlepší obránce nejen Kladna, ale i celé ligy. Bacílek byl také u zajímavého setkání, kdy Müller zdravil plzeňského Šaška jeho přezdívkou „Bandaska“. Bacílek to ale pochopil obráceně a přezdívka se tak přenesla právě na Zdeňka Müllera. Oba kladenští obránci se později také zasloužili o první ligový titul pro Kladno.

Když se chýlila Müllerova kariéra ke konci, mohl odejít na zahraniční štaci do Holandska. Kvůli rodině ale nakonec radši zůstal v Čechách a zahrál si také za Slavii či Unhošť. Později se jako trenér věnoval také výchově mladých talentů. Ve dvojici s Karlem Nedvědem se podílel na výchově takových osobností, jako jsou například Tatíček či Dudáček. Hokeji se věnoval i jeho syn Zdeněk, který ale na rozdíl od tatínka nastupoval v útoku.

Zdeněk Müller starší zemřel 7. května 2013 nedlouho před svými 80. narozeninami.

Jan ŠEJHL