Narozeniny:

- Jaroslav Dalihod – 65 let. Kladenský rodák působil doma od mládeže. Často hrál v jednom útoku například s Jiřím Kopeckým. Mezi muži se ale na rozdíl od svého slavnějšího kolegy neprosadil. Nejblíže startu byl v sezoně 1974/75, kdy ještě věkem junior Dalihod byl připravený jako náhradník. Nakonec ale tehdy ani později do zápasu za Kladno nenaskočil.

Rekordy a zajímavost:

- 1971 – Kladno vyhrálo nad Brnem 1:0 i díky čisté hře, která znamenala, že Kladno neinkasovalo ani jeden trest.

Zmíněné čtvrté semifinále premiérového play off 1. československé ligy vyhrálo Kladno nad Brnem 1:0 a ujalo se v sérii nadějného vedení 3:1. Jenže po dvou domácích zápasech bylo dané, že nyní se bude hrát až do konce série v Brně. Zpět na kladenský stadion v podvečer 14. dubna 1971. Zápas byl vyrovnaný, nikdo nechtěl udělat chybu. Velkou šanci měla ikona Komety Černý, ale obrana před Termerem zachránila. Na druhé straně litoval zmařeného sóla Vimmer, který měl obrovskou šanci ještě jednou v 56. minutě. Ani tam neuspěl a vše se chýlilo k nájezdům. Pro lidi by to byla show, tohle neznali, ale proti byl mladíček Milan Nový. V 57. minutě vymetl šibenici Nadrchalovy branky a v hledišti nastala euforie. Bohužel, Kladnu nakonec tenhle výsledek do finále ligy nepomohl.



14. dubna 1971 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 57. Milan Nový (Lubomír Bauer). Rozhodčí: Rudolf Baťa, Richard Hajný. Vyloučení: 0:2. Bez využití Střely na branku: 29:31 (16:16, 6:7, 7:8) Diváci: 4200.

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Sýkora, Kofent.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Hrozba vyřazení visela nad Kladnem 14. dubna 1988. Po smolné sobotní prohře 2:4 prohrával tým trenérů Nováka a Brunclíka s Košicemi 1:2 na zápasy a čelil mečbolu hostů. Stejně jako v sobotu Kladenští vedli, dokonce 3:1, ale brzy po Kuthanově brance nedali dvě tři šance, naopak jim ujel Peter Bondra a ani ne za minutu po něm vyrovnal Vodila. Tohle Kladno zlomilo, ve třetím dějství už vládl favorit z Košic. Hvězdný mladík Peter Bondra dovršil hattrick a Košice vyhrály 6:3.

Přesto kotel fanoušků týmu na neuvěřitelnou jízdu prvním play off po patnácti letech děkoval pokřiky: Hoši děkujem!, Byli ste dobrý! a Ať žije Kladno!

14. dubna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 06:47 Petr Fiala (František Pospíšil, František Větrovec), 12:39 Vladimír Kameš (Petr Tatíček) PP1, 30:10 Martin Kuthan (Radek Knotek, Radek Gardoň) - 09:18 Peter Bondra (Ján Vodila) PP1, 33:28 Peter Bondra (Marián Štefanovič, Peter Slanina), 34:18 Ján Vodila (Vladimír Svitek, Igor Liba), 44:30 Ján Vodila (Igor Liba, Vladimír Svitek), 45:52 Peter Bondra (Marián Štefanovič), 57:37 Igor Talpaš (Ján Vodila). Vyloučení: 5:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 23:31 (8:6, 9:13, 6:12) Diváci: 5000.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Pospíšil, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Veber - Slabý, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Kuthan (od 41. Hrabě).

V osmém kole baráže roku 2019 spadly kladenské brady pěkně nízko. Tým hostil Pardubice a po výhře v Chomutově 3:1 hodlal pojistit postup do extraligy. Vše vypadalo růžově, protože Rytíři hráli dlouho skvěle a vedli po dvou třetinách 3:1. Hosté snížili, ale ještě pět minut před koncem to bylo pořád 3:2. Následně se zápas překlopil na pardubickou stranu. Marosz vyrovnal a poté Hovorka dvěma góly obrat potvrdil. Ne náhodou si oba borce později rytíři vybrali do svého týmu. Tehdy 14. dubna 20139 bylo v Kladně smutno, protože rázem situace v tabulce tak růžová nebyla ale nakonec nebyl k obavám důvod.



"Měli jsme za stavu 3:1 ještě pár přečíslení, ale bohužel jsme je neproměnili a neodskočili na třígólový rozdíl," litoval domácí trenér David Čermák, zatím jeho protějšek Richard Král se dvěma třetinami spokojen být nemohl. "Kladno bylo jasně lepší, mlátilo nás, dohrávalo osobní souboje," řekl Král. "Poslední třetina byla úplně o něčem jiném. Najednou jsme hráli výborně, sráželi se, stříleli a zápas jsme otočili. Jsme šťastní," dodal.



Branky a nahrávky: 03:10 Ladislav Zikmund (Jaromír Jágr), 07:34 Jaromír Jágr (Josef Zajíc, Brendon Nash), 20:42 Jakub Strnad (Petr Vampola, Tomáš Redlich) - 01:54 Patrik Poulíček (Ondřej Machala), 42:20 Luboš Horký (Mathias Porseland), 55:14 Rostislav Marosz (Vojtěch Budík), 58:14 Marek Hovorka (Oscar Eklund), 59:20 Marek Hovorka ENG. Vyloučení: 3:5, navíc Štěpán Bláha (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 35:27 (16:7, 11:10, 8:10) Diváci: 5200 (vyprodáno).Sestava Kladna: Cikánek - Nash, Zajíc, Říha, Zelingr, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, Kaut, Š. Bláha - Jelínek (nebyl na ledě; jen odpykal trest).

Ostatní zápasy 14. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK