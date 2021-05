Narozeniny:

- Robert Šebek – 55 let. Útočník Robert Šebek patřil do silného mládežnického týmu PZ (Kameš, Pivoňka, Kadlec, Kyndl), který v sezoně 1980/81 vybojoval v kategorii mladšího dorostu titul mistra ČSSR. Má také stříbro z ME juniorů do 18 let. Do kladenského A-týmu se probojoval pro sezonu 1984/85. Kladno tehdy bojovalo v nižší soutěži a Šebek Kladnu pomohl 9 přesnými zásahy zpět mezi elitu. Tam si ale už nezahrál. V Kladně to Šebek zkoušel ještě po vojně, ale to už zůstalo jen u přípravných zápasů a poté odešel do Vimperku.

- Ladislav Svoboda – 51 let. I dalším oslavencem je útočník. Ladislav Svoboda patří mezi odchovance Sparty Praha. S mateřským klubem byl i u zisku dvou mistrovských titulů. Zahrál si ale za Slavii či zkoušel štěstí v zámořské juniorské soutěži. Před sezonou 1996/97 ho ulovilo Kladno. A byl to zásah do černého. Svoboda totiž za šest sezon hned čtyřikrát nejproduktivnějším hráčem Kladna. Na play off to Kladnu stačilo jen jedinkrát. Když Kladno v sezoně 2001/02 sestoupilo, Svoboda odešel Karlových Varů a s hokejem poměrně brzy skončil.

- Tomáš Nádašdi – 41 let. Slovenský obránce Nádašdi začínal ve Spišské Nové Vsi. Solidní jméno si udělal až v Košicích, kde si vysloužil i pozornost reprezentačního trenéra Jána Filce. Zahrál si i za Dubnici či Žilinu. V Čechách ale musel začít od nižší soutěže. V sezoně 2006/07 oblékal dres Ústí nad Labem. Až tam si Nádašdiho vyhlédlo Kladno. U Středočechů vydržel dvě sezony. První se mu vydařila pohledem statistiky plus minus, kdy skončil s +12. O rok později zaujal naopak 15 kanadskými body. Po Davidu Hájkovi tak byl druhým nejproduktivnějším zadákem Kladna. Přesto po sezoně odešel do Žiliny. Později si vyzkoušel také štaci v Dánsku, poslední roky pak působil ve slovenských nižších soutěžích.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1974 – Lubomír Rys

o V kladenském áčku debutoval už v sezoně 1962/63. Poté ale odešel na vojnu do Košic, kde byl až do roku 1968. Po návratu si našel své místo v kladenské sestavě. Spojení Lubomíra Ryse a Kladna fungovalo dalších 6 sezon, za které si "Čužák" připsal 238 ligových startů. Zdálo se, že by jeho kladenské angažmá mohlo pokračovat. Ještě před sezonou 1974/75 se zapojil do přípravných zápasů. V říjnu ale skončil a odešel do nižších soutěží, kde hrál mimo jiné za Slavii nebo jako hrající trenér za Beroun. Později proslul jako osobní řidič Jaromíra Jágra i bavič, který zval do Kladna hvězdy showbysnysu.

Zajímavosti:



- 14. května 2000 nastoupila reprezentace ČR ve finále MS v ruském Petrohradu proti Slovensku. Historické finále, kde proti sobě stanuli reprezentanti dvou zemí, které ještě sedm let předtím tvořily jeden státní útvar - Československo, dopadlo lépe pro Čechy, kteří po bitvě vyhráli 5:3. Velký podíl na tom měli i borci z Kladna, zejména Martin Procházka. První gól zápasu připravil Michalu Sýkorovi a sám také jednou skóroval, ve 12. minutě už zvyšoval po citovce Pavla Patery na 3:0. Pak se Slováci zvedli, sahali po vyrovnání, ale Češi se ubránili. Vítěznou branku vstřelil Jan Tomajko, který si později za Kladno také zahrál. V zápase nemohl nastoupit zraněný František Kaberle.

Historické zápasy 14. května (od roku 1966):

Poslední, 44. kolo sezony 1973/74, zaválo Kladno na jeho nejbližší stadion, do Holešovic. Spartě tam podlehlo 2:6, což sice nebylo veselé, ale na hodně dlouho to byl poslední smutný konec sezony. Kladno totiž další čtyři roky vládlo československému hokeji. V tabulce o moc nešlo: Sparta už byla jasně druhá za Jihlavou, Kladno se mohlo posunout maximálně na čtvrté místo. Hlavně si ale obě mužstva v těch letech opravdu nic nedarovala a bylo to vidět i na ledě. Na šance vyrovnané utkání rozhodly výkony brankářů. Domácí Jiří Holeček byl bezchybný, Miroslav Termer ale neměl den a po dvou gólech ho střídal jiný Miroslav - Krása. Ani ten nebyl sprchy gólů uchráněn.

Za Kladno dal naposledy v kariéře branku Zdeněk Hrabě, v následně sezoně už se neprosadil. Asistenci si v posledním startu za Kladno připsal Luboš Rys.

Dokonce dvakrát skóroval sparťan Jan Eysselt, hlavně druhý gól byl nádherný po velkém slalomu. Tenhle bek zaslouží vzpomínku, měl pohnutý osud. V další sezoně totiž po zásahu pukem přišel o oko. Na bránu tehdy v Litvínově pálil jeho spoluhráč, ex-kladeňák Josef Horešovský a odražený puk zranil právě Eysselta. Toho na Karlově náměstí operoval špičkový chirurg a mimochodem zase Kladeňák Jiří Dienstbier (otec pozdějšího ministra zahraničí), ale oko hráči už nezachránil. Na základě jeho úrazu se stále častěji začaly používat ochranné plexištítky. Eysselt se stal skvělým koučem, ale štěstí neměl ani později. V 60 letech ho agresivně skolil karcinom slinivky a zemřel.

14. května 1974 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Jan Eysselt (Jindřich Vícha, František Vorlíček), 12. Petr Brdička (Miroslav Kuneš) PP1, 21. Jiří Nikl (Václav Honc), 36. Jindřich Vícha (František Vorlíček), 38. Petr Brdička (Václav Honc), 50. Jan Eysselt - 9. Zdeněk Hrabě (Jaroslav Vinš), 35. Zdeněk Nedvěd (František Pospíšil, Lubomír Rys). Vyloučení: 3:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 35:34 (9:8, 1/16:14, 9:12) Diváci: 4500.

Sestava Kladna: Termer (od 21. Krása) - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Biskup - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Hrabě - Nedvěd, Rys, Kofent.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK