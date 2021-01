Narozeniny:

- Hiroyuki Murakami – 50 let. Rodák z Tokya je prvním Japoncem, který působil v české lize. V Kladně za jedinou sezonu odehrál 22 zápasů. Fanoušci si možná vzpomenou i na jeho jediný gól, kdy se trefil při památné výhře 13:4 nad Jindřichovým Hradcem. Kromě toho v kladenském dresu přidal i dvě asistence. Po letech se ještě do Čech vrátit, když nastupoval za prvoligový Mělník.

- Jaroslav Mrázek – 35 let. Odchovanec jindřichohradeckého hokeje poprvé do Kladna zamířil v sezoně 2006/07 jako pomoc z pražské Sparty. Po sezoně Kladno opustil, ale ještě dvakrát se do něj vrátil. Naposledy to bylo v sezoně 2015/16, kdy ho do Kladna poslal Chomutov.

Ligový debut za Kladno:

- 1977 – Milan Kolísek. Do kladenské branky se postavil poprvé až poté, co měl za sebou vojenskou službu. Ve své první sezoně se dostal do brány jen jedinkrát, ale i tím přispěl k mistrovskému titulu. V Kladně vydržel deset sezon, během nichž oslavil další dva tituly. Byl spíše brankářskou dvojkou, ale gólmani si tehdy zápasy dělili celkem vyrovnaně. Pouze v jediné sezoně 1980/81 odchytal více zápasu než jeho parťák v brankovišti Krása.

- 2000 – Jan Boháček a Michal Havel. Když táborský rodák Boháček dorazil do Kladna, měl na kontě titul se Spartou, ale také třeba postup s Karlovými Vary do nejvyšší soutěže. V první sezoně ale jen krátce vypomáhal z Mělníku. V Kladně zasáhl do celkem tří sezon. Odešel v průběhu sezony 2001/02, která pro Středočechy skončila sestupem. Sestup zažil také o rok později v dresu Havířova, kdy se Kladno naopak mezi elitu dovedlo vrátit. Nyní je koučem Řisut.

A ještě jeden Jihočech. Původem vimperský Michal Havel poprvé za Kladno nastoupil nedlouho po 23. narozeninách, v Kladně ale zakořenil. V modrobílém dresu naskočil do osmi ligových sezon. Poté si ho všimla Sparta. V kádru Pražanů si ale pevné místo nevybojoval a jeho hokejová kariéra postupně vyhasla. Nyní se věnuje podnikání.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2019 – Martin Bláha. Další z hráčů, u kterých je možné, že se v áčku svého mateřského klubu ještě objeví. Mimo Kladno sbíral zkušenosti také v týmu China Golden Dragon. Letos působí v Ústí nad Labem.

Rekordy a zajímavost:

- Od roku 1966 hrálo Kladno 14. ledna celkem 12 zápasů. Přesně v polovině vstřelilo nebo obdrželo přesně pět branek.

Zápasy s kulatým výročím:

Před deseti roky se hrálo v Boleslavi hodně důležité středočeské derby dvou nejhorších celků tabulky. A zvládli ho Kladenští. Výborně začali, po prvním gólu Kameše jim další neuznali rozhodčí a místo toho Boleslav bleskově stav otočila. Parta kolem Pavla Patery se rvala dál, vyrovnala a odpověděla i na další gól domácích. Rozhodující trefu dával slovenský sniper Jura Bicek.



14. ledna 2011 BK MLADÁ BOLESLAV - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 12:10 Michal Tvrdík (Peter Mikuš, David Vrbata) SH1, 13:07 Milan Mikulík (Darrell Hay, Peter Mikuš) PP1, 36:31 Zdeněk Bahenský (Juraj Štefanka, Jan Plodek) PP1 - 06:59 Vladimír Kameš (Martin Látal) PP1, 20:19 Jaroslav Kalla (Pavel Patera, Radek Bělohlav) PP2, 39:12 Jiří Kuchler (Jiří Bicek, Pavel Patera), 46:33 Jiří Bicek (Pavel Patera, Jiří Kuchler).

Vyloučení: 11:10 Využití: 2:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 33:24 (13:11, 7:10, 13:3) Diváci: 3890.

Sestava Kladna: Falter - Růžička, Drtina, Procházka, Toman, Mrázek, Šmach, Kameš - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Bělohlav, Eberle - Valský, Stieler, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

14. ledna 1977 sehráli Kladeňáci zajímavý duel s Gottwaldovem. S nejslabším mužstvem tabulky (které však v předešlém kole poprvé v sezoně vyhrálo - nad Vítkovicemi) se dlouho trápili, ale ve třetí třetině ho zlomili. Ta poslední část byla hodně divoká: v rozmezí 81 vteřin padly hned 4 branky. To je až neuvěřitelné. Celkově Kladno vládlo, na střely vyhrálo 48:15 a nakonec bralo i dva body za výhru 5:2. Kladno zase sebou mělo zájezd do USA a doma hrálo po měsíci, přesto na něj v téhle mistrovské sezoně přišlo jen 2500 diváků.

14. ledna 1977 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 5:2 (0:0, 1:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 22. Lubomír Bauer (Milan Nový) PP1, 46. Otakar Vejvoda, 47. Milan Nový (Eduard Novák, Lubomír Bauer), 50. Milan Nový (Eduard Novák), 54. Eduard Novák (Lubomír Bauer) - 46. Antonín Veselý [1:1], 47. Jaromír Hanačík (Petr Vašek) [3:2]

Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 48:15 (14:3, 14:6, 20:6) Diváci: 2400

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák, Melč - Novák, Nový, Bauer - Novotný (od 41. Vysušil), Sýkora, Filip - Křiváček, Müller, Vysušil (od 41. Nedvěd a Kopecký).

A ještě návrat do roku 1992, v němž Kladenští přehráli doma Slovan Bratislava 5:1. Zatímco Kladnu se rodil nový skvělý tým kolem Patery, Hniličky a dalších (Procházka pro nemoc nenastoupil), Slovan neměl už tak kvalitní tým jako v předešlých nebo pozdějších letech. V tomhle zápase neměl šanci a zejména dvojka Patera - Mach byla cítit, oba dali po dvou brankách. Jak je v Kladně tradicí, v lednu se tady chodí málo, tehdy dorazilo jen 1571 platících diváků.

14. ledna 1992 HC POLDI KLADNO - HC ŠK SLOVAN BRATISLAVA 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11:00 Pavel Patera (František Kaberle), 12:08 Petr Slabý (Jiří Veber, Petr Kuda), 17:11 Miroslav Mach (Jan Kruliš), 31:19 Miroslav Mach (Zdeněk Vojta, Zdeněk Eichenmann), 57:38 Pavel Patera (Petr Kuda) 4/4 - 44:59 Karol Ondreička (Ladislav Karabin, Tomáš Šille)

Vyloučení: 6:6 Bez využití Střely na branku: 30:25 (14:11, 6:8, 10:6) Diváci: 1571

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Vrkota, Fiala - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

Ostatní zápasy 14. ledna (od roku 1966):

4. 1. 1975 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

14. 1. 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)

14. 1. 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

14. 1. 1994 HC OLOMOUC - HC KLADNO 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

14. 1. 2000 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VELVANA KLADNO 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

14. 1. 2010 HC ENERGIE KARLOVY VARY - GEUS OKNA KLADNO 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

14. 1. 2015 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

14. 1. 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC AZ HAVÍŘOV 2010 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

14. 1. 2019 HC FRÝDEK-MÍSTEK - RYTÍŘI KLADNO 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

