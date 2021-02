Výročí úmrtí:

- 1991 – Miroslav Křiváček. Velký talent byl kladenským rodákem i odchovancem. Už od mládí reprezentoval v mládežnických výběrech. S juniorským výběrem získal bronz na mistrovství Evropy. V áčku působil ve zlaté době a byl důležitým členem týmu, který získal pět mistrovských titulů. Podílel se ale i na titulu nejcennějším – jak jsme si připomínali v předešlém vydání, byl autorem rozhodujícího samostatného nájezdu ve finále Poháru mistrů evropských zemí. Po konci v Kladně působil také v pražské Slavii či v Liberci. To už doplácel na bouřlivý životní styl, kvůli němuž předčasně skonal ve věku pouhých 38 let.

- 2005 – Miroslav Vinš. Připomínáme si také osobnost Plzně. Rodák z Holoubkova působil totiž převážně právě v západočeské metropoli. Působil tam například i v sezoně 1958/59, kdy Kladno získalo svůj první ligový titul. A Plzeň byla Kladnu velkým konkurentem. Dostal se i do reprezentačního výběru. Jako hráč kladenský dres nikdy neoblékl, v sezoně 1962/63 se však na lavičku Středočechů postavil jako trenér.

Ligový debut za Kladno:

- 1995 (ve Vsetíně) – Jiří Kuchler, Petr Tenkrát, Jiří Burger a Milan Petrželka.

o Celkem pomalý rozjezd v áčku měl Jiří Kuchler. Po prvním startu si na další musel počkat více než rok. Jako mladý se ale neprosadil a šel do první ligy, kde se o něj postupně celky přetahovaly. V jeho devětadvaceti si na něj najednou Kladno vzpomnělo. Pomohl při hostování z Ústí a najednou bylo jasné, že post, na který se kupovali cizí borci, odehraje s přehledem i Kuchler. Dokonce lépe. Jeho jméno figurovalo na kladenské soupisce dlouhých 14 sezon. Za tu dobu si připsal 547 ligových utkání – to ho řadí na jedenácté místo v počtu startů. Mimo rodné město působil pouze v nižších soutěžích a krátce také v Německu a na Slovensku.

o Odchovanec děčínského hokeje Petr Tenkrát vstoupil do velkého hokeje v Kladně. Odtud si rychlonohý borec vybojoval i pozvánku do reprezentačního výběru. Poté už ale kolikou přes Finsko zamířil do NHL, kde odehrál 177 zápasů. Do Kladna se několikrát vrátil. Naposledy v sezoně 2016/17, po které uzavřel svou bohatou kariéru.

o Současný trenér Rytířů Jiří Burger v Kladně odehrál necelých pět sezon, než se vydal na zkušenou. Přes finské Espoo se dostal do Vsetína, kde oslavil svůj jediný ligový titul. Většinu své kariéry ale strávil ve Vítkovicích, kde se vypracoval v kapitána týmu a legendu klubu. Na sklonku kariéry se vrátil do mateřského Kladna. K postupu do extraligy nepomohl a po sezoně ukončil svou bohatou hráčskou kariéru. Započal ale kariéru trenérskou a od letošní sezony je tak opět u A-týmu, byť v jiné roli, než byl léta zvyklý.

o Oproti předchozí trojici se nejméně prosadil Milan Petrželka. V lize se ukázal pouze jedinkrát. V Kladně to zkoušel i nadále. V další dvou sezonách u něj evidujeme 7 přípravných zápasů a jeden gól. Další start v ostrém zápase už ale nepřidal.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1995 – Milan Petrželka

Rekordy a zajímavost:

- 1975 – Kladno vyprášilo Plzeň 10:3. Velký podíl na tom měla dvojice Eduard Novák – Milan Nový. První jmenovaný nasázel hattrick, druhý si připsal pět bodů za gól a čtyři asistence.

Zápasy s kulatým výročím:



Před třiceti roky Kladno poměrně jasně podlehlo tehdy lepšímu Litvínovu vedenému Ivanem Hlinkou. Kladno totiž inkasovalo příliš brzy po úvodní trefě Petra Kasíka. Zápas mnoho zajímavostí nepřinesl, a tak přidejme něco třeba k občerstvení z té doby, protože právě Litvínov je v tomhle ohledu velkou konkurencí. V Kladně jste tedy ve čtyřech rohových bufetech ani v pátém dole pod hlavní tribunou ke stání nikdy nedostali tak velkou a dlouhou klobásu jako na severu Čech. Ale za pětikačku byla výborná i ta kladenská.



Kladno bylo v občerstvení konzervativní klasikou. Zatímco dospělí chlapi od pecí nebo ze šachty si ke klobáse dávali pivka, mladí, kteří nejen o přestávku běhali po horním ochozu, volili kapku chemickou limču a tradiční pořádnou mastnotou nasáklé brambůrky. Na všechny pochutiny vám i rok po sametové revoluci stačilo pár korun.



14. února 1991 TJ POLDI KLADNO - HC CHZ LITVÍNOV 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)



Branky a nahrávky: 03:05 Petr Kasík, 41:17 Jiří Dudáček (Petr Kasík) - 03:52 Jan Čaloun (Jiří Šlégr), 07:35 Kamil Kašťák (Jan Vopat, Radek Šulc) PP1, 27:00 Martin Ručinský (Jan Čaloun, Jiří Šlégr) PP1, 30:43 Radek Šulc (Robert Kysela). Vyloučení: 5:4 Využití: 0:2 Střely na branku: 34:30 (13:9, 6:15, 15:6) Diváci: 1545.

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Novák, Aschenbrenner (od 41. Kruliš) - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Vejvoda, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - Matula, Vrkota, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Už od poloviny zápasu hraného 14. února 1975 se ozývalo z hlediště kladenského zimního stadionu: Deset, deset! Přání bylo vyslyšeno, Poldi porazila Plzeň 10:3, doma slavila posedmé v řadě, a zase se přiblížila mistrovskému titulu, vůbec prvnímu pro tuhle partu. Kladenští hráli v exhibičním tempu, hlavně dvojka Novák - Nový řádila a nasbírala celkem devět kanadských bodů. V plzeňské bráně se hned dvakrát protočili Hovora a Brokeš, nic platné. Za hosty museli skousnout prohru dědeček Ester Ledecké Jan Klapáč, i Vlastimil Sýkora, později slavný trenér. Ten byl původem z Kladna, jeho táta Vlastimil st. vedl první kladenské mistry republiky i národní tým. Později byli ale spjatí spíše s Plzní.

Zápas tehdy řídil tehdy nejuznávanější československý rozhodčí, Ing. Rudolf Baťa. S jeho jménem ani nepřekvapí, že pocházel ze Zlína. U Bati je zajímavé, že jako sudí o dva roky později skončil a přešel k fotbalu. Tam vyšplhal až do disciplinárky UEFA, také byl sekretářem národního týmu, který vybojoval na Euru 1996 stříbro. Později pracoval až do smrti (2017) ve Spartě.

14. února 1975 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 10:3 (3:1, 4:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Eduard Novák (Milan Nový) SH1, 7. Otakar Vejvoda (Zdeněk Nedvěd), 11. Lubomír Bauer (František Pospíšil, Bohumil Čermák) PP1, 23. Milan Skrbek (Jaroslav Vinš), 25. Eduard Novák (František Kaberle, Milan Nový), 32. Milan Nový (František Pospíšil, Eduard Novák) PP1, 34. Eduard Novák (Milan Nový), 48. Zdeněk Müller (Otakar Vejvoda, Zdeněk Nedvěd), 48. Lubomír Bauer (Milan Nový), 52. Zdeněk Nedvěd (Zdeněk Hrabě) - 18. Vladimír Bednář (Bohuslav Ebermann ⇆ Pavel Huml) SH1, 39. Jaroslav Rosický (Petr Otte ⇆ Marek Sýkora) PP1, 56. Karel Šmíd (Petr Vrabec). Vyloučení: 5:5 Využití: 2:1 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 40:25 (13:9, 16:7, 11:9) Diváci: 4500.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Sýkora, Skrbek - Nedvěd, Müller, Hrabě.

A ještě vzpomínka na duel předkola play off v roce 1996 s Vítkovicemi. Systém extraligy tehdy do čtvrtfinále poslal rovnou jen čtyři nejlepší týmy, další čtyři vzešly z předkola. Kladno skončilo nečekaně až osmé, Vítkovice deváté, tím pádem se začínalo na kladenském stadionu. První zápas Kladno hrající v této sezoně v krásných a divácky oblíbených dresech typu Toronto vyhrálo 4:2, když až v poslední desetiminutovce rozhodl dvěma trefami Martin Procházka. Druhé utkání bylo opět vyrovnané. Kladno vedlo 2:0, ale Vítkovice stejně jako den předtím srovnaly a odpověděly i na další trefu Burgera. Dokonce ve vlastním oslabení! Však také měly v kádru skvělé borce Vůjtka, Peterka, Kubinu, Moravce či Šimíčka.

A také velice nadějného brankáře Pruska. Jenže na něj našli recept při penaltovém rozstřelu dva nejlepší nájezdníci, kteří vyrostli v Kladně - Martin Procházka a Petr Ton. Oba jeli dvakrát a oba vytrvale sázeli na osvědčený blafák do bekhendu - na Pruska to pokaždé platilo. A i když Vítkovičtí Hniličku také třikrát překonali, v pořadí druhý úspěšný nájezd Petra Tona byl zlomový.

Mimochodem pro celou sérii, protože Ostravané sice třetí zápas doma vyhráli, ale čtvrtý už nikoliv a dál šlo Kladno. Ve čtvrtfinále pak potrápilo nabitou sestavu Vsetína.

14. února 1996 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 4:3 SN (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 09:04 David Čermák (Josef Zajíc, Libor Procházka) PP1, 11:22 Otakar Vejvoda (Martin Procházka, Petr Kasík) PP1, 53:39 Jiří Burger (Milan Ruchař, David Čermák), 70:00 Petr Ton GWS - 32:59 Roman Šimíček (Aleš Tomášek, Roman Ryšánek), 48:14 Jan Peterek (Roman Ryšánek, Daniel Kysela), 55:20 Tomáš Chlubna (Vladimír Vůjtek) SH1. Vyloučení: 9:9 Využití: 2:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 41:34 (14:9, 10:10, 12:13, 5:2) Diváci: 3526.

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kasík, L. Procházka, Dlouhý, Židlický, Kolařík - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Čermák, Zajíc (od 35. Burger), Ruchař - Ton, Beránek, Mikolášek.

Ostatní zápasy 14. února (od roku 1966):



Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK