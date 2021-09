Narozeniny

- Jiří Bastl – 79 let. Rodák z Prahy si připsal první ligové starty za Spartu. Tam ale spíše jen paběrkoval a pevně do sestavy Pražanů nepatřil. V předvečer svatého Mikuláše 5. prosince 1965 debutoval Bastl za Kladno. Debut se mu vydařil hned gólem. Tehdy proti Pardubicím vyrovnával na 1:1 a Kladno nakonec urvalo těsnou výhru 3:2. V dalším ročníku už Bastl pravidelně naskakoval za Kladno, bodově to ale nebylo ono. Po jediném startu v sezoně 1967/68 odešel do pražské Slavie.

- Martin Šašek – 71 let. Dobře se dařilo Martinu Šaškovi už v dorostu. Dvakrát se podílel na zisku dorosteneckého titulu. Zajímavý měl i vstup mezi dospělé. Při velké marodce a nedobrých výsledcích sáhl trenér Prošek k odvážnému tahu, když nasadil kompletně nový útok spolu s debutantem v obraně Otakarem Vejvodou. Šašek tehdy nastoupil s dalšími mladíky Pavlem Hlaváčkem a Milanem Novým. Hned v prvním zápase se celý útok debutantů zapsal mezi střelce a pomohl tak porazit Košice 8:2. Nejlépe si vedl právě Šašek, který dal dvě branky. Dál už mu však šťastná hvězda nesvítila. V Kladně se objevoval ještě další tři ročníky, byť přerušené vojenskou službou. Za tu dobu zapsal jen šestnáct startů za áčko. Nějaké také přidal za B-tým hrající v Lovosicích. Zahrál si také v nižší soutěži za Kopřivnici či Přerov.

- Karel Libert – 58 let. Do Kladna přišel v těžké době. Poldi, která ještě rok předtím byla na druhém místě ligy, bojovala i s novopečenou posilou ze Stadionu Liberec o setrvání v nejvyšší soutěži. A boj to úspěšný nebyl. O to větší šanci tak mohl dostat v nižší soutěži mimo jiných i útočník Libert. V Kladně vydržel celkem tři sezony. Kromě hořkosti sestupu zažil i postupovou radost. Libert, jenž nosil ochranu brady, si ale znovu nejvyšší soutěž nezahrál. Musel totiž narukovat na vojnu do Vyškova. Z ní už se do Kladna nevrátil, tedy ne jako hráč. Dlouho ale trénoval mládež. Hrál už v nižší soutěži mimo jiné za Mladou Boleslav, Slavii či Beroun.

Ligový debut za Kladno

- 1997 – Martin Bílek. Poprvé se gólman Bílek ukázal mezi dospělými na vojně v Jihlavě. Zachytal si ale také za Slavii, které pomohl k postupu do extraligy. Tam si ale nezachytal a zamířil do nižší soutěže. Kladno si Bílka vyhlédl v Berouně. Pro tři sezony z něj udělalo svoji jedničku v bráně. Bílkovi vyšla dobře sezona 1998/99, kdy předváděl zákroky s úspěšností 92,13 procenta. Po třech sezonách odešel opět do nižší soutěže.

- 2002 – Filip Vaněček, Pavel Mojžíš, Patrik Fink, David Pazourek a Tomáš Gron

o Filip Vaněček patřil mezi hráče zkušené hlavně z nižší soutěží, pár startů ale zapsal i v extralize. Jeho kladenské angažmá nemělo dlouhého trvání. Po 22 zápasech a 4 kanadských bodech se s Kladnem rozešel. Diváci ho mohli ještě krátce spatřil v extraligovém Liberci či Plzni, ale stejně jako před příchodem do Kladna, i potom byl hlavně prvoligovým hráčem.

o Větší posilou byl Pavel Mojžíš. Ten měl na kontě mimo jiné čtyři téměř kompletní sezony v extralize za Zlín. Kladenské angažmá mu sedlo dobře. Za 39 zápasů základní části nasbíral 24 kanadských bodů a byl tak nejproduktivnějším zadákem nejen Kladna, ale i celé soutěže. Neztratil se ani v play off a baráži. Extraligu si s Kladnem nezahrál, protože odešel do Znojma. Zahrál si i v Polsku, kde získal hned dvakrát ligový titul.

o Dobrá posila pro první ligu a hlavně rychlý návrat se povedla i v Patriku Finkovi. I ten se mohl chlubit zajímavými extraligovými zkušenostmi z Jihlavy či Znojma. V základní části ročníku 2002/03 byl druhým nejproduktivnějším hráčem hned po Robertu Kyselovi. V play off a baráži se ale trápil se zraněním. Ačkoliv Kladno postoupilo do nejvyšší soutěže, Fink zůstal v první lize. Do extraligy pomohl také Jihlavě, ale po postupu si nezahrál ani tam.

o Další posila a další zásah do černého. Mezi nejproduktivnější hráče hned po Kyselovi s Finkem patřil také David Pazourek. Podobně jako Fink, i Pazourek (oba přišli ze Znojma výměnou za Milana Tomana) přišel během play off k zranění a ročník nakonec ani nedohrál. David Pazourek ovšem dostal šanci i v nejvyšší soutěži. Odehrál kompletní sezonu v extralize, bodově ale nikterak nezářil a po dvou letech v Kladně odešel do Ústí. Tam strávil zbytek své kariéry s výjimkou jediného zápasu, kdy se vrátil na poslední výpomoc právě Kladnu.

o Tomáš Gron patřil mezi velké talenty slovenského hokeje. S reprezentační osmnáctkou dosáhl dokonce na světový bronz, prošel si prestižními zámořskými juniorskými ligami. Přechod mezi dospělé mu ale nevyšel. Paběrkoval v nižších soutěžích. Obraz si nevylepšil ani v Kladně. Za 16 zápasů stihl jen čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. Pak Kladno opustil. Na čas s hokejem dokonce skončil, pak se vrátil alespoň do krajské ligy.

- 2007 – Robert Schnabel, Tomáš Nádašdi a Ondřej Šmach

o Obrovitý bek Schnabel byl vyhlášeným tvrďákem. Jako bitkař se podíval i do NHL, více toho odehrál jen na farmě. Prošel si také angažmá ve Finsku či Švédsku. I v Kladně sbíral pořádnou dávku trestných minut. Za 34 startů jich měl hned 133! Ale hokejově to nebylo ono a ještě před koncem ročníku se s Kladnem rozloučil. Odešel do Mladé Boleslavi, které pomohl až do extraligy.

o Slovenského legionáře Nádašdiho, který má v hokejovém životopisu i starty za mládežnickou reprezentaci, si Kladno vyhlédlo v Ústí. Na severu Čech si totiž vybudoval pověst produktivního zadáka. V Kladně to potvrzoval, když byl na ledě u více vstřelených než obdržených branek. Úspěšné spojení Nádašdiho s Kladnem trvalo dvě sezony. Pak se nedohodl na nové smlouvě a vrátil se opět na Slovensko.

o Ještě déle, necelé čtyři sezony, v Kladně vydržel Ondřej Šmach. Během té doby ale krátce odešel i na Slovensko, aby se po konci sezony zase vrátil. Postupně ale nabíral více a více záporných čísel do statistiky plus minus. V poslední sezoně v Kladně zapsal dokonce nelichotivých -19. Po konci v Kladně se mu hodily vazby, které získal na Slovensku a opět odešel do Skalice. Později se v extralize objevil ještě v dresu Karlových Varů. Zkusil si angažmá i ve Francii či nevšedně v Austrálii. V současnosti hraje opět na Slovensku

- 2012 – Marek Černošek, Petr Macholda, Petr Obdržálek a David Kuchejda

o Pro Černoška Kladno bylo posledním působištěm. Zkušený bek měl hodně zkušeností například z Vítkovic, Sparty či Litvínova. S Pražany byl dokonce dvakrát ligovým mistrem. Během výlukové sezony 2012/13 byl jediným hráčem, který nastupoval na buly a přitom nebyl posilou z NHL. Už během angažmá v Kladně se angažoval u vzniku hráčské asociace, v jejíž vedení je dodnes.

o Do velkého hokeje vstoupil obránce Macholda v Litvínově. Z extraligových adres pobýval také ve Zlíně či v Karlových Varech. S Berany získal dokonce i ligový titul. Pak ale zmizel z očí fanoušků, když zvolil odchod do Německa. Odtud se dvakrát vrátil. Jednou ho do svých řad povolala Sparta, podruhé právě Kladno. Za něj nastupoval pouhou jednu sezonu. Pak se vrátil opět do Německa, kde svou kariéru dohrál.

o Rodák z Hodonína Obdržálek se dlouho protloukal nižšími soutěžemi. Zavděk tak vzal nabídkou ze Skalice hrající nejvyšší slovenskou soutěž. Po boku Žigmunda Pálffyho sbíral bod za bodem, až si Obdržálka všimlo Kladno. Bez slovenské hvězdy se ovšem Obdržálkovi nedařilo. Za osmnáct zápasů nasbíral jediný bod a sezonu dohrával za Písek. Vrátil se na Slovensko, kde s krátkou pauzou působí dodnes.

o Přestože je David Kuchejda opavským rodákem, hokejově je jasně spojený s Českými Budějovicemi. Tam strávil většinu své kariéry, pokud nebyl zrovna zapůjčený do nižší soutěže. V sezoně 2012/13 Kuchejdu zapůjčili České Budějovice i do extraligy, do Kladna. Kuchejda předváděl nepříjemný hokej, který ale nebyl podpořený bodovým příspěvkem. Po roce se vrátil na jih Čech. Nějaký čas si vydělával i v Německu, ale nyní opět působí v Českých Budějovicích. Jen ne v extraligovém Motoru, nýbrž v Hvězdami nabitém Samsonu hrajícím v krajské lize.

- 2015 – Matyáš Zelingr. Obránce Zelingr pochází z Vlašimi, do Kladna přišel jako dorostenec oklikou přes Mladou Boleslav. Debut za dospělé si odbyl jako šestnáctiletý. Mladší z obránců při své ligové premiéře byli jen Martin Bakula a Aleš Černý. Zelingr Kladnu pomohl dvakrát do extraligy. Tu si také zahrál a předvedl, že se ani v nejvyšší soutěži neztratí. V minulé sezoně ale postupně zmizel ze sestavy a v létě odešel do pražské Slavie.

Rekordy a zajímavost

- 2012 – Na začátku sezony 2012/13 Kladno remizovalo s Libercem. Když k tomu připočítáme ještě plichty z konce předcházející sezony, byla to šestá domácí remíza po sobě. Delší sérii domácích remíz Kladno nepamatuje.

Zápasy s kulatým výročím

Ostatní zápasy 14. září (od roku 1965)

14. září 1973 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

14. září 1993 HC KLADNO - HC STADION HRADEC KRÁLOVÉ 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

14. září 1997 HC SPARTA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)

14. září 1999 HC VELVANA KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

14. září 2002 SK KADAŇ - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:1 PP (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0) / kontumováno 0:5

14. září 2003 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

14. září 2007 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC GEUS OKNA KLADNO 3:4 SN (2:1, 1:0, 0:2 - 0:0)

14. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

14. září 2012 RYTÍŘI KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 1:2 SN (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

14. září 2015 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 1:2 SN (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

14. září 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1973 Kladno po dvou porážkách v úvodu sezony potřebovalo zabrat, ale na ledě Českých Budějovic ho čekali silní domácí vedení slavným kladenským koučem Vlastimilem Sýkorou. Nicméně hosté zahráli velmi dobře v obraně, do vedení je poslal Hrabě a náskok si pak drželi. I díky skvělému Eduardu Novákovi, který nejprve trefoval tyčky, ale pak přidal i dvě branky.

14. září 1973 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 31. Josef Pártl (Josef Květoň), 45. Jiří Kolar (Jan Klabouch) PP1 - 7. Zdeněk Hrabě PP1, 27. Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček), 37. Eduard Novák (Milan Skrbek), 42. Jaroslav Kofent, 59. Eduard Novák (Miroslav Křiváček). Vyloučení: 3:4 Využití: 1:1 Střely na branku: 37:32 (13:9, 11:12, 13:11) Diváci: 7500

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Novák, Sýkora, Skrbek - Nedvěd, Rys, Hrabě - Křiváček, Müller, Kofent.

V roce 2002 Kladno sestoupilo do I. ligy a toužilo po okamžitém návratu. Na první duel sezony se vydalo do Kadaně, která byla víc kladenská než Kladno. Vedl ji trenér Vejvoda, v bráně byl Chlad, v poli dalších 12 odchovanců středočeského klubu včetně Kuchlera, Kajera, Kříže či… Josefa Ibla. Tomu ale skončilo hostování z Kladna už v srpnu, Kadaň ho zapomněla prodloužit, a tak jí nakonec remíza 1:1 k ničemu nebyla. Kladno vyhrálo kontumačně, každopádně zápas byl zcela vyrovnaný.

14. září 2002 SK KADAŇ - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:1 PP (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 14:44 Martin Klaus (Miloš Kajer, Jiří Kuchler) PP1 - 23:15 Pavel Mojžíš (Jiří Kameš) PP1. Vyloučení: 5:6, navíc Radim Skuhrovec (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 24:25 (9:5, 5:9, 9:8, 1:3) Diváci: 900

Sestava Kladna: Orct - Ševc (od 21. Zeman), Kasík, Mojžíš, Skuhrovec, Chatrnúch, Vaněček - Bílek, Zajíc ©, Hořava - Havel, Kysela, Klimt - Gron, Pazourek, Fink - Kalla, Kameš.

V roce 2007 startovalo Kladno v Třinci a nečekaně tady vyhrálo 4:3. Přitom úvod byl hrozný: obě předsezonní posily do obrany - Robert Schnabel a Ondřej Šmach, putovaly bleskově za katr a Třinec brzy vedl 2:0. Jenže Kladno se zvedlo, postupně se blížilo a v 50. minutě Horna vyrovnal. V nájezdech dovršili překvápko Jaroslav Kalla s Pavlem Paterou, oba překonali Čechmánka. Paradoxně jediný nedal jindy stoprocentní Martin Procházka.

14. září 2007 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC GEUS OKNA KLADNO 3:4 SN (2:1, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 03:17 Róbert Tomík (Ľubomír Sekeráš) PP1, 06:43 Rostislav Martynek (Jan Peterek) PP1, 25:34 Rostislav Martynek (Miroslav Zálešák) - 10:36 Jaroslav Kalla (Marek Čurilla), 40:20 Martin Procházka (Radek Bělohlav), 50:05 Tomáš Horna (Libor Procházka) SH1, 65:00 Jaroslav Kalla GWS. Vyloučení: 6:7, navíc Pavel Patera (Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 49:31 (19:13, 16:5, 12:10, 2:3) Diváci: 3561

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Hájek (od 36. Štěpánek), Šmach, Schnabel, L. Procházka, Nádašdi - Bělohlav, Patera ©, M. Procházka - Čurilla, Gardoň, Tenkrát - Horna, Kalla, Kuchler - Kazatel, Rudovský, Diviš.

Jan ŠEJHL