Narozeniny:

Martin Kuthan – 58 let. Útočník Kuthan hrál od pěti let za PZ a do dospělého hokeje vstoupil na vojně v Táboře. Z ní se vrátil do rodného Kladna, které v sezoně 1984/85 válčilo až v druhé nejvyšší soutěži. Devíti přesnými zásahy pomohl Kladnu zpět mezi elitu a zažil tak první slavný postup, tehdy pod vedením trenérů Volfa a Šindlera. V nejvyšší soutěži si moc nezahrál a vypomáhal ve Slavii. V důležitých zápasech se do sestavy vrátil a gól dal dokonce i Dominiku Haškovi při památném obratu z 0:4 na 5:4.

Když Kladno po roce zase sestoupilo, Kuthan opět dostával v Kladně více šancí, pravidelně nastupoval a pomohl týmu vedenému trenéry Novákem a Brunclíkem k dalšímu postupu. Ani po něm neměl příliš jisté místo v sestavě, ale během play off už byl pevným článkem kladenské sestavy. Dokonce hrával v lajně s Milanem Novým a Zdeňkem Vojtou, na což velmi rád vzpomíná. Kladno tehdy došlo do semifinále ligy a skončilo celkově jako nováček čtvrté.

V Kladně zůstal ještě, to už ho ale klub posílal na hostování do Mladé Boleslavi. Zahrál sil však s Jaromírem Jágrem, tehdy benjamínkem. V další sezoně už Kuthanovi řekl trenér Sýkora, že s ním nepočítá, a mohl odejít do Mladé Boleslavi. Jenže už rozjížděl velkou firmu na opravu automobilů (Kupro), a tak se rozhodl, že dál bude hrát jen za třetiligový Beroun s ostatními kladenskými kamarády.

Ve sportovní formě se Martin Kuthan drží dodnes. Roky hrál za veteránský výběr České republiky, díky šikovnosti a skvělému bruslení dával hodně gólů. S týmem byl i v zahraničí, zahrál si třeba proti běloruskému prezidentovi Lukašenkovi. Hodně jezdí na kole.

Jan ŠEJHL