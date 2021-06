Narozeniny:

Petr Jaroš – 39 let. Původem mladoboleslavský Jaroš se řadí mezi odchovance Slavie. S juniorskou pražského týmu vybojoval ligové zlato. O pár let později už byl plnohodnotným členem extraligového týmu, lajny mladých pušek Jaroš, Kopecký, Dlouhý strčila do kapsy i pardubické komando Kolář, Koukal, Průcha. Petr tak jako slávista zvedl nad hlavu pohár pro mistra ligy, o rok později do sbírky přidal i stříbrnou medaili. Poté ale nedostával ve Slavii tolik prostoru a pražský tým opustil.

Kladenští si ho vyhlédli v Mladé Boleslavi, v jejich týmu však odehrál jediný ročník, kdy se mu po osobní stránce příliš nedařilo. Později si také vyzkoušel hokej v Bělorusku a v nižší finské soutěži, kde svou kariéru také zakončil.

Jan ŠEJHL