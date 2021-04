Narozeniny:

- Přemysl Sedlák – 42 let. Útočník Sedlák pochází z Městce Králové, od mládí ale působil v Kladně. V mládeži byl poměrně produktivní, starty mezi dospělými sbíral jen postupně. Pořádně se do sestavy prosadil až v sezoně 2000/01. To ale také byla jediná sezona, kdy pevně patřil do kladenského kádru. Mnohem více toho odehrál v nižších soutěžích, kde působil v Kometě, Havířově či naposledy v Nymburku.

- David Štich – 32 let. Plzeňský rodák a odchovanec už od mladí byl velkým bouřlivákem, který nikdy nešel pro ránu daleko. Ať to bylo doma či na zkušené za mořem. Po návratu do Čech působil také v Liberci, kde za jedinou sezonu nasbíral i 193 trestných minut. Tresty sbíral také ve Slavii, Vítkovicích či Mladé Boleslavi. Když Kladno oznámilo Štichův příchod, panovala mezi fanoušky nervozita, zda nebude tým spíše oslabovat. Trenéři Hořava s Paterou ho ale udrželi na uzdě a Štich odváděl důležitou defenzivní práci. Po jediné sezoně odešel do Chomutova, poslední dvě sezony působil Litvínově.

Poslední ligový start za Kladno:

2018 – Miroslav Kopřiva. Brankář Kopřiva patřil mezi talenty nejen kladenského, ale i českého hokeje. Nebylo tak divu, že své štěstí zkoušel i za mořem. V dresu Minnesoty dokonce nakoukl i do NHL. Vše ale sledoval jen z lavičky, protože byl nanejvýš dvojkou. Po návratu do Kladna se mu dařilo a vytlačil z brány Zdeňka Orcta. Z Kladna odešel, ale ještě jednou se vrátil na sezonu 2017/18. Tehdy se mu ale moc nedařilo a baráž odchytal spolehlivý Cikánek. Výjimkou byly jen nájezdy právě 15. dubna 2018 proti Karlovým Varům.

Zápasy s kulatým výročím:



Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Před sedmi lety mělo Kladno po prohře v Olomouci jasno: sestupuje do první ligy. Za téhle situace bojovalo v 10. kole baráže proti tehdy vedoucímu celku baráže Mladé Boleslavi. Na tou sice Kladeňáci v úvodu poslední třetině po obratu z 0:2 vedli 3:2, ale pak třikrát inkasovali. Hosté slavili na ledě postup do extraligy, po utkání se ale dozvěděli, že Chomutov ještě zamíchal kartami, a tak si museli na jistotu ještě kolo počkat.

Vítěznou branku hostů dal Martin Látal, ještě nedávno hráč Kladna. Další dal Milan Mikulík, i ten za Kladno kdysi hrál. A zbylé tři góly zaznamenal Michal Broš. Před sezonou už jel podepsat smlouvu do Kladna, ale ten den, ho zdržel telefonát z Boleslavi. A nakonec kývl jí, hlavně kvůli tomu, že to měl z Černého mostu v Praze blíž do Bolky…

15. dubna 2014 RYTÍŘI KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 36:15 Vojtěch Šilhavý (Tomáš Kaberle, Vítězslav Bílek), 37:26 Petr Tenkrát (Miloslav Hořava), 41:10 Jan Dalecký (Jan Eberle, David Růžička) - 25:59 Michal Broš (David Výborný, Pavel Musil) PP2, 30:30 Michal Broš (David Pojkar, Tomáš Klimenta), 43:57 Martin Látal (Jan Starý, Boris Žabka), 49:18 Michal Broš, 59:38 Milan Mikulík (Pavel Musil) ENG. Vyloučení: 7:2 Využití: 0:1 Střely na branku: 28:40 (8:11, 9:17, 11:12) Diváci: 1300

Sestava Kladna: Cikánek - Majeský, Kaberle, Kolářík, P. Hořava, Procházka, Růžička, Gutwald - M. Hořava, Patera ©, Tenkrát - Dalecký, Machač, Eberle - Strnad, Dragoun, Kuchler - Šilhavý, Zagrapan, Bílek.

Ještě hůř bylo Kladnu o čtyři roky později. Konečně se na třetí pokus probilo do baráže a v ní po třech výhrách v řadě sahalo po postupu. Jenže následné dva duely nezvládlo, nejprve s Litvínovem a pak ani s Vary. Tahle prohra šla ovšem hodně na vrub rozhodčích, kteří v závěru utkání nepochopitelně přehlédli technický přestupek hostů (Skuhravý zahrál buly jasně nohou) a uznali vyrovnávací trefu Ondřeje Beránka.



Kladno přitom dalo do utkání obrovské nasazení, vždyť se při případné výhře mohlo posunout do čela baráže. Vše vygradovalo vedoucí brankou v 55. minutě, když Redlich ostře srazil Plutnara a pak tečoval ránu Šticha. Následně domácí Západočechům nic nedovolili, ale přišla poslední buly a vyrovnání. Rozhodly nájezdy, které Kladeňáci v rozhodujících chvílích vždy prohrávají. Nedali ani jeden, za hosty se trefili Balán a Skuhravý. Nepřekonali Cikánka, ale Kopřivu, na něhož trenéři ukázali až před nájezdy, protože je vždycky chytat uměl. Tady jim tah nevyšel a pro Kopřivu to byl konec kladenského působení.



Video:

Zdroj: Youtube

Branky a nahrávky: 54:34 Tomáš Redlich (David Štich, Matěj Pekr) - 59:44 Ondřej Beránek (Daniel Krejčí, Jakub Flek) EAG, 65:00 Václav Skuhravý GWS. Vyloučení: 3:2 Bez využití Střely na branku: 35:31 (12:9, 8:10, 13:8, 2:4) Diváci: 4526.Sestava Kladna: Cikánek (nájezdy Kopřiva) - Štich, Zelingr, Repe, Svedlund, Lenďák, Kehar - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma ©, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad.

Ostatní zápasy 15. dubna (od roku 1966):

15. dubna 2014 RYTÍŘI KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

15. dubna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 1:2 SN (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK