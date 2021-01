Výročí úmrtí:

- 1991 – Erich Tylínek. Rodák ze Saské Kamenice začínal s hokejem v Kladně, kde absolvoval i Střední školu strojní. Brankář Tylínek působil v kladenském áčku čtyři sezony na konci 20. let 20. století. Chytal také za Slavii či Spartu. Byl jedním z prvních brankářů, kteří používali ochrannou masku. Proslavil se ale také jako fotograf, kdy se nejvíce věnoval přírodě a hlavně zvířatům.

Ligový debut za Kladno:

- 1971 – Václav Rác. Útočník Rác naskočil ještě jako junior k 10 zápasům, z toho 4 v play-off. Bodově se do Kladenské historie nezapsal. Po sezoně odešel na vojnu do Dukly Trenčín. Po ní to v Kladně ještě zkoušel, do ligového zápasu už ale nezasáhl. Věnoval se také trenéřině, ale pouze ve třetí nejvyšší soutěži v Kolíně, respektive v Táboře.

- 2003 – Michal Hlusička. I kladenský odchovanec Hlusička zapsal své první starty v juniorském věku. Ve dvou sezonách však naskočil pouze ke čtyřem zápasům. Mimo Kladno působil pouze v nižších soutěžích. Zahrál si například za Kadaň či Řisuty.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky

o 1967 – Josef Vimmer při výhře 9:2 nad Pardubicemi.

o 1987 – Vladimír Kameš při výhře 8:1 v Olomouci. Byl to jeho první hattrick v kladenském áčku.

o 2006 – Pavel Patera při výhře 4:2 nad Slavií.

Zápasy s kulatým výročím:

V sezoně 1970/71 atakovalo Kladno pom letech špici ligy, ale 15. ledna v Pardubicích prohrálo 3:5. Byla to jediná prohra s "perníkáři" v téhle sezoně. Hosté jen dotahovali, chtěli aspoň remízu a tím udržení kontaktu s vedoucí Jihlavou. Nepovedlo se, i když zkusili v závěru i netradiční změnu sestavy: obránce František Pospíšil šel na křídlo první formace, Luba Rys do centra - zůstal jen Eda Novák. Ani to ale nepomohlo.

15. ledna 1971 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. František Bulis (Josef Paleček), 16. Zdeněk Bořek (Pavel Skalický) PP1, 18. Vladimír Martinec (František Panchártek), 32. Zdeněk Bořek (Stanislav Prýl ⇆ Pavel Skalický), 59:59 František Panchártek (Vladimír Martinec) ENG - 7. Josef Vimmer (František Pospíšil) PP1, 19. Eduard Novák, 33. Lubomír Bauer 4/4

Vyloučení: 4:3 Využití: 1:1 Střely na branku: 42:35 (15:13, 8:10, 19:12) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup - Rác.

Před třiceti lety se Kladno utkalo rovněž s Pardubicemi, ale tentokrát doma a tentokrát vítězně - 4:3. Rozhodla druhá třetina, v níž sice hosté srovnali na 1:1, ale pak nestíhali a drtivý tlak Kladna vyústil ve tři góly do sítě Radovala Biegla. V poslední části ještě Pardubice zlobily a vyrovnání se přiblížily, ale brankář Milan Hnilička jim povolil jen dvě trefy.

15. ledna 1991 TJ POLDI KLADNO - HC TESLA PARDUBICE 4:3 (0:0, 4:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 24:23 Zdeněk Eichenmann (Jiří Dudáček), 29:39 Petr Fiala (Michal Mádl, Petr Slabý) PP1 (4/3), 34:22 Jiří Dudáček (Tomáš Mikolášek), 38:45 Milan Eberle (Martin Procházka, František Pospíšil) - 27:11 Martin Střída (Pavel Mareček) PP1 (4/3), 53:00 Ladislav Lubina, 58:56 Jiří Kovařík (Robert Vršanský) Rozhodčí: František Rejthar - Zdeněk Novák, Ondřej Fraňo Vyloučení: 7:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 31:24 (11:8, 13:6, 7:10) Diváci: 1572

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Kruliš, Aschenbrenner - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Eichenmann, Mikolášek - Slabý, Vrkota, Fiala - Placatka, Vejvoda, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Do třetině Pardubice, aneb jak „Kladnu zachutnal pardubický perník“. 15. ledna 1967 přejeli Kladno tohoto soupeře 9:2! Přitom stejnému soupeři předtím dvakrát podlehli. Pod novým koučem Bohumilem Proškem si mužstvo postupně sedalo a unikalo z boje o záchranu. Nicméně zápas se málem v Kladně ani nehrál. Tehdy byly velké problémy s ledem a uvažovalo se, že se bude hrát v Pardubicích. Nakonec se vše dalo do pořádku a domácí zářili, by´t až od druhé třetiny, první byla ještě vyrovnaná. Hlavní hvězdou mače byl Josef Vimmer, autor hattricku.



15. ledna 1967 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 9:2 (2:2, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 5. Stanislav Bauer (Zdeněk Hrabě), 13. Josef Vimmer EAG, 21. Leoš Šubr (Jaroslav Vinš), 29. Josef Vimmer PP1, 33. Jiří Šaloun (Vladimír Markup), 43. Josef Vimmer PP1, 43. Zdeněk Hrabě (Jaroslav Kuna), Jiří Bastl (Josef Vimmer), 53. Jindřich Lidický (-) [Stanislav Bauer, Jindřich Karas, Leoš Šubr] - 2. Stanislav Prýl (Milan Kokš), 12. Stanislav Prýl Rozhodčí: Viktor Hollý, Vladislav Karas

Vyloučení: 6:4, navíc Stanislav Prýl (Pardubice) na 5 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 38:37 (12:11, 17:12, 9:14) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Termer - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, Stach - Vimmer, Karas ©, Lidický - Kuna, Bastl, Hrabě - Šaloun, Markup, Šebek (od 21. Šubr).



Hodně zajímavý zápas sehrálo Kladno v poslední mistrovské sezoně doma s Trenčínem. Dukla měla dobré hráče, třeba pozdější kouč reprezentace Vladimír Vůjtek dal tehdy oba její góly. Hrál tam i mistr světa Pavel Richter ze Sparty, kladenský Jiří Kopecký, Ernest Bokroš a další. V tomhle zápase ale hosté narazili na rozjetou mašinu Kladýnka, které je drtilo od první třetiny. V poslední třetině už toho hosté měli tak akorát a začalo vyřizování účtů. Rozhodčí Furmánek musel dát i vyšší tresty, nejprve Richterovi, jenž vzteky napálil puk po odpískání. A poté i kladenskému tvrďákovi Janu Nelibovi. Toho při souboji naštval Jaroslav Hübl (strýc současné opory Litvínova) tak, že ho po přerušení kopl bruslí do zadní části těla. Neliba přišel o legitku, ale nikoliv o olympiádu v Lake Placid, která statovala za pár týdnů.



15. ledna 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 7:2 (4:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12:25 Jan Novotný (Jaroslav Vinš), 13:06 Eduard Novák (Václav Sýkora), 16:21 Jiří Dudáček (Lubomír Bauer), 18:24 Eduard Novák (Otakar Vejvoda), 25:26 Milan Nový (František Kaberle) PP1, 28:26 Jan Novotný (Jaroslav Vinš), 29:34 Petr Fiala (Eduard Novák) - 05:00 Vladimír Vůjtek (Pavel Richter), 59:14 Vladimír Vůjtek 4/4

Vyloučení: 8:6, navíc Pavel Richter (Trenčín) na 10 min. a Jan Neliba (Kladno) trest ve hře Využití: 1:0 Střely na branku: 42:28 (22:7, 12:10, 8:11) Diváci: 3600

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Hořava - Dudáček, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Sýkora, Fiala.

Ostatní zápasy 15. ledna (od roku 1966):

15. 1. 1969 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

15. 1. 1974 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)

15. 1. 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

15. 1. 1984 TJ LOKOMOTIVA MEO. PŘEROV - TJ POLDI SONP KLADNO 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)

15. 1. 1987 TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - TJ POLDI SONP KLADNO 1:8 (0:2, 0:3, 1:3)

15. 1. 1993 TJ VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 4:2 (3:2, 1:0, 0:0)

15. 1. 1999 HC VELVANA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:3 (1:2, 1:1, 1:0)

15. 1. 2000 HC VELVANA KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

15. 1. 2003 HC MLADÁ BOLESLAV - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

15. 1. 2006 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

15. 1. 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK