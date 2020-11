Narozeniny:

- Jiří Hašek – 43 let. Zajímavá výpomoc z Berouna v sezoně 2010/11. Ve 12 zápasech se důrazný útočník jednou trefil a přidal dvě asistence. V extralize nejvíc odehrál za Třinec, ale naskočil i za Liberec, Vsetín, Budějovice, Pardubice a Ústí.

Rekordy a zajímavost:

- 1967 – Kladno v zápase proti Jihlavě neobdrželo žádný trest.

- 1984 – Hattrick Milana Eberleho při výhře 9:2 nad Vimperkem

- 1994 – Pět asistencí Pavla Patery při výhře 9:1 nad Vítkovicemi. Víc asistencí nikdo v kladenském dresu nenasbíral. Dělí se tak o primát s Petrem Slabým, Jiřím Dudáčkem a Milan Novým. Ani jeden z nich ale k asistencím gól nepřidal.

Zápasy s kulatým výročím:

Zápas hraný 15. listopadu 1990 Kladnu vůbec nesedl, Zlín jasně vyhrál 5:1. Radost měl i kladenský kouč na lavičce Moravanů Eduard Novák. Asi nejzajímavější postavou zápasu byl kanadský obránce Alan Legget. To byl vůbec první hráč ze zámoří, který v československé lize nastoupil, tedy v poválečném období. Ve Zlíně na něj dodnes vzpomínají.

15. listopadu 1990 TJ POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 27:16 Zdeněk Eichenmann - 09:19 Jiří Suhrada (Martin Hamrlík) 4/4, 13:08 Juraj Jurík, 20:48 Jaroslav Hub (Martin Pospíšil) PP1, 50:22 Martin Hrstka (Vladimír Vlk, Miroslav Chalánek) PP1, 59:05 Jaroslav Hub (Radim Raděvič, Vladimír Vlk) PP1

Vyloučení: 9:8 Využití: 0:3 Střely na branku: 34:28 (5:13, 20:8, 9:7) Diváci: 1623

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Veber, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle © (od 21. Vejvoda), Zajíc, Procházka - Eichenmann, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - do 20. Vejvoda, Matula, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Přestože na podzim 1994 měly Vítkovice dobrý tým se skvělými borci jako Šmehlíkem, Moravcem, Vůjtkem či Peterkem, odvezly si z Kladna krutý debakl 1:9. Šmehlík by\l jejich posilou při stávce v NHL, Kladno však mělo jiné patrony - Jaromíra Jágra. Ten zaznamenal v zápase tři body, ale hlavní hvězdou byl Pavel Patera, jenž jednu branku vstřelil a na pět přihrál! Byl to další z řadu úchvatných zápasů Blue Line. Byla to nejvýraznější výhra nad Vítkovicemi za celou historii kladenského hokeje. A tak trochu oplátka za pátýí zápas čtvrtfinále play off 1993, kde naopak Vítkovice vyhrály 9:1.

15. listopadu 1994 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 9:1 (3:0, 3:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 01:08 Jan Kruliš (Jaromír Jágr), 09:16 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, František Kaberle) PP2, 17:36 Martin Procházka (Libor Procházka, Pavel Patera) PP1, 29:12 Libor Procházka (Otakar Vejvoda, Pavel Patera), 29:24 Tomáš Placatka (Jaromír Jágr, Jan Bláha), 39:58 Milan Ruchař (František Kaberle), 45:45 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, František Kaberle), 47:06 Jaromír Jágr (Petr Kuda), 51:52 Martin Procházka (Pavel Patera) - 42:21 Tomáš Chlubna (Lumír Kotala, Jan Peterek)

Vyloučení: 4:4, navíc David Čermák (Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 43:25 (14:7, 14:12, 15:6) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Chlad - L. Procházka, F. Kaberle, Kuda, Kruliš, Židlický, Trnka - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Jágr, Bláha, Placatka - Ton, Čermák (od 46. Mach), Ruchař.

Cennou výhru nad Třincem uhrálo Kladno v listopadu 2006. Řádila tehdejší první formace Horna, Patera, Procházka a zajímavé je, že čtyři z pěti gólů padly v nestandardním počtu hráčů na ledě: oslabení, klasické i dvojnásobné přesilovce. Někteří hráči z tohoto duelu na sebe naráží dodnes, z domácího týmu jsou dosud profíky Ševc či Bílek, z hostujícího Martynek.

15. listopadu 2006 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 17:57 Martin Procházka (Pavel Patera) SH1, 34:58 Martin Procházka (Jaroslav Kalla) PP2, 37:49 Tomáš Horna (Jaroslav Kalla) PP1, 43:31 Marek Čurilla (Jiří Kuchler), 59:02 Pavel Patera (Jaroslav Kalla) PP1 - 10:50 Roman Tomas (Jiří Polanský), 32:44 Jiří Polanský (Tomáš Pácal), 49:26 Tomáš Pácal (Jan Peterek) PP1

Vyloučení: 8:7, navíc Jiří Zeman (Kladno) a Daniel Seman (Třinec) na 10 min. Využití: 3:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 45:42 (13:12, 18:14, 14:16) Diváci: 2393

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Evan, Pavlas, Štěpánek, Zeman, Hájek, Čech, Trončinský - Horna, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Tatíček, Frolík - Havel, Kalla, Kuchler - Rudovský, Čurilla, Jaroš.

Ostatní zápasy 15. listopadu (od roku 1965):

15. listopadu 1967 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

15. listopadu 1968 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 3:3 (0:1, 1:2, 2:0)

15. listopadu 1977 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:5 (0:1, 2:0, 3:4)

15. listopadu 1981 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)

15. listopadu 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠUMAVAN VIMPERK 9:2 (5:0, 3:0, 1:2)

15. listopadu 1988 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:5 (3:0, 1:2, 1:3)

15. listopadu 1994 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 9:1 (3:0, 3:0, 3:1)

15. listopadu 1998 HC SPARTA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

15. listopadu 2006 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

15. listopadu 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

15. listopadu 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

15. listopadu 2014 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

15. listopadu 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC STADION LITOMĚŘICE 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

15. listopadu 2019 RYTÍŘI KLADNO - PSG BERANI ZLÍN 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK