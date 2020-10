Na úvod jedno výročí. 15. října slaví pro hokejové Kladno symbolických 68. let bývalý skvělý hráč a trenér Zdeněk Müller. Už jako hráč přes vážné zranění oka platil za hokejového elegána s úžasnou přihrávkou, který s Kladnem získal pět mistrovských titulů! Vyhrál i Pohár mistrů evropských zemí, byl členem týmu, který hrál v zámoří proti týmům NHL. Později byl dlouho roky trenérem Kladna v nejvyšší soutěži, kterou v baráži 2004 pomáhal vybojovat. Gerdovi, jak se Zdeňkovi roky přezdívá po někdejší německém fotbalovém sniperovi, přejeme k narozeninám hodně štěstí a hlavně zdraví.

A teď rekordy a zajímavosti:

- 15. října – tento den je pro kladenský hokej skvělý, různé týmy z různých období během něj využily nejvíce přesilových her! Celkem pět jich Kladno využilo 15. října 2006 proti Znojmu při výhře 7:1

o Víc přesilovek se využilo jen v roce 2014 proti Mostu (druhá nejvyšší soutěž) a v roce 2003 proti Havířovu (4. zápas baráže). V obou případech jich bylo využito 6.

o V nejvyšší soutěži je ovšem kladenské maximum 5 - pět přesilovek bylo využito ještě v roce 1996 proti Vítkovicím, 2006 proti Plzni a 2007 proti Liberci.

Zápasy s kulatým výročím:

15. října 2000 hostilo Kladno silně favorizované Pardubice, přesto je ve skvělém a vyhecovaném duelu porazilo v prodloužení. Rozhodl ho hrdina duelu Tomáš Klimt svým druhým gólem - ten první dával dokonce únikem v oslabení. Pardubičáci se hodně hněvali na rozhodčí. Vynadal jim jak celkem kliďas Tomáš Blažek, tak i divoký Michal Mikeska. Oba se šli sprchovat předčasně, Mikeska dokonce s disciplinárním trestem. Alespoň bod zajistil Východočechům Ladislav Lubina dvě minuty před koncem.

Krátké zastavení možná zaslouží formace mladíčků. Kladenští trenéři v těch letech do čtvrté lajny stavěli převážně mladé borce, kteří svým pohybem dělali v obranách soupeře často pořádný vítr. Tak jako Přemysl Sedlák, Tomáš Plekanec a Ladislav Vlček. Bylo jim od osmnácti do dvaceti a lidi na jejich hru koukali hodně rádi. Nejvíc na Plekance, ten byl skutečně nejlepší, což později dokázal a už v téhle sezoně nasbíral 18 bodů (9+9). Ladislav Vlček byl také skvělý - 16 bodů (6+10), ale tomu nevyšel pozdější přestup na Moravu, navíc ho brzdila zranění. Přemysl Sedlák pocházel z Městce králové a v téhle sezoně jako nejstarší trochu dohlížel na mladší dva kluky. Byl to velký pracant, ale nedával góly. V další sezoně už nedal ani jeden a další smlouvu nedostal.

Plekanec a Vlček se pár měsíců po tomto duelu s Pardubicemi stali v Rusku mistry světa do dvaceti let. O malinko starší Tomáš Horna to dokázal zase na předešlém šampionátu.

15. října 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC IPB POJ. PARDUBICE 3:2 PP (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 13:30 Tomáš Klimt SH1, 37:06 Radek Gardoň (Tomáš Klimt), 62:47 Tomáš Klimt (Jan Kruliš, Jan Dlouhý) PP1 (4/3) - 15:05 Tomáš Blažek (Michal Tvrdík), 57:49 Ladislav Lubina (Petr Jančařík) PP1

Vyloučení: 7:8, navíc Tomáš Blažek na 10 min. a Michal Mikeska (oba Pardubice) disciplinární trest Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 35:39 (11:15, 11:11, 10:11, 3:2) Diváci: 2044.

Sestava Kladna: Pinc - Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Táborský (od 42. Boháček), Skuhrovec - Svoboda, Kameš, Geffert - Horna, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček.

A na co se vzpomíná v seznamu ostatních zápasů hraných 15. října? Určitě na výlukový zápas z roku 2004 - opět s Pardubicemi. Mimochodem modobílé vedl jako kouč dnešní oslavenec zdeněk Müller… Kladenští v sestavě s Jaromírem Jágrem a Tomášem Kaberlem porazili také nabitou sestavu soupeře 5:3. Jágr i Kaberle nasbírali po třech bodech, soupeřovy star Hemský, Hejduk a Bulis daly po gólu.



Hlavní hvězdou utkání byl ale opravdu Jaromír Jágr. Jeho úchvatné dvě branky do sítě Jána lašáka i dvě dokonalé přihrávky si stojí za to prohlédnout na:

Zdroj: Youtube

15. října 2004 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 09:12 Jaromír Jágr (Tomáš Kaberle) PP1, 17:28 Jaromír Jágr (Tomáš Kaberle), 18:10 Tomáš Horna (Jiří Zeman), 39:48 Tomáš Kaberle (Jaromír Jágr, Pavel Patera), 47:22 Martin Ševc (Jaromír Jágr) - 15:10 Aleš Hemský (Petr Mudroch) PP1, 15:25 Jan Bulis (Michal Mikeska), 34:27 Milan Hejduk (David Havíř)

Vyloučení: 3:3 Využití: 1:1 Střely na branku: 39:38 (19:13, 8:11, 12:14) Diváci: 5399

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Čech, Kasík, Zeman, Špelda - Jágr, Patera, Procházka - Ma. Frolík, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Horna - Mi. Frolík, Kalla, Klimt.

Ostatní zápasy 15. října (od roku 1980):

15. října 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 6:4 (1:1, 0:1, 5:2)

15. října 1989 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI KLADNO 4:4 (1:1, 1:3, 2:0)

15. října 1991 SK ŠKODA PLZEŇ - HC POLDI KLADNO 8:3 (3:1, 3:1, 2:1)

15. října 1993 HC STADION HRADEC KRÁLOVÉ - HC KLADNO 4:4 PP (2:2, 0:1, 2:1 - 0:0)

15. října 1999 HC VELVANA KLADNO - HC FEMAX HAVÍŘOV 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

15. října 2004 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)

15. října 2006 HC RABAT KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

15. října 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

15. října 2014 HC MOST - RYTÍŘI KLADNO 2:3 PP (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

15. října 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC AZ HAVÍŘOV 2010 3:4 PP (1:1, 1:0, 1:2 - 0:1)

15. října 2018 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK