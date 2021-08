Narozeniny

Jakub Voráček – 32 let. Už od raného mládí bylo jasné, že ve Voráčkovi roste velký talent. V mládežnických kategoriích pravidelně nastupoval s kluky i o několik let staršími, než byl sám. A přitom patřil mezi tahouny týmu. S kladenským dorostem i juniorkou vybojoval ligové tituly, s reprezentační osmnáctkou pak bral světový bronz. Jako šestnáctiletý pak stihl i první (a prozatím jediný) start za kladenské muže. Z útočníku při svém debutu byli mladší jen Tomáš Plekanec a Petr Tatíček.

Poté už se vydal za moře do prestižní juniorské soutěže QMJHL. V kanadském Halifaxu byl nejproduktivnějším hráčem týmu a nebylo tak divu, když v draftu přišel na řadu jako sedmý v pořadí. Tehdy si ho vybral Columbus. Hned při debutu v NHL slavil přesný zásah do brány, kterou hájil slavný Marty Turco. Po třech sezonách byl vytrejdován do Philadelphie, ve které naplno rozjel svou kariéru. Účastnil se několika utkání hvězd NHL. Pravidelně také reprezentoval, v roce 2010 byl u posledního českého zlata z mistrovství světa. Později se dokonce stal kapitánem reprezentace.

Při výlukové sezoně 2012/13 neoblékl dres mateřského Kladna, jak by si fanoušci jistě přáli, zamířil do pražského Lva hrajícího v KHL. V létě 2021 ale spojení Voráčka s Philadelphií skončilo a šikovný tvůrce hry se vrátil do Columbusu.

Výročí úmrtí

1991 – Jindřich Lidický. Narodil se v Motyčíně, kde s hokejem začínal na rybníku. Od roku 1951 už válel v dorostu Švermova, o dva roky později přešel do PZ Kladno. Do prvního kladenského týmu se probojoval v lednu 1955, střídavě nastupoval i za kladenské béčko. Titul s Kladnem mu ale „smolně“ unikl, když musel stejně jako Vimmer s Karasem narukovat na vojnu do Jihlavy. Na Vysočině se ale celý útok skvěle sehrál a po jejich návratu do civilu těžilo z jejich spolupráce právě Kladno.

Ve slavném útoku platil Lidický za vyhlášeného tvrďáka, který svou pověst potvrzoval i na trénincích. Skvělá lajna Vimmer – Karas – Lidický Kladno držela tým v horních patrech tabulky, k dalšímu titulu ho ale nedotáhla.

Lidický za Kladno odehrál 364 soutěžních zápasů se skvělou bilancí 191 branek. Dalších 230 přesných zásahů přidal v přátelských zápasech. Po konci v Kladně po sezoně 1969/70 se vydal na štaci do Českých Budějovic, kariéru pak dohrál v Lovosicích. Po konci aktivní kariéry se přesunul do role trenéra. Koučoval mimo jiné kladenské béčko. Krátce byl i u kormidla u A-týmu, kdy se Lidický neúspěšně snažil udržet Kladno v nejvyšší soutěži. Jednou mu však nepřímo do ligy pomohl, to když v kvalifikaci jako kouč dovedl Poprad k výhře nad Vítkovicemi a Kladno mělo cestu mezi elitou volnou. Nutno také připomenout, že Lidický byl i velmi dobrým fotbalistou. Jednou nastoupil i v první lize za Kladno a rozhodl gólem o výhře nad slovenskou Žilinou.

Osud nebyl Lidickému příliš nakloněn – zemřel 15. srpna 1991 ve věku pouhých 53 let. U hokeje jméno Lidický ale pokračuje. Trenérskému řemeslu se věnuje jeho syn Jindřich, který koučoval mládež, ale i kladenský A-tým.

Přípravné zápasy 15. srpna

15. srpna 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - KLH CHOMUTOV 7:1 (4:1,1:0,2:0)

15. srpna 2006 HC RABAT KLADNO - FREDERIKSHAVN 3:3 (1:1,2:2,0:0)

15. srpna 2011 HC KLADNO - SALAVAT JULAJEV UFA 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

15. srpna 2014 ORLI ZNOJMO - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

15. srpna 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Za poslední roky byla právě Ufa jasně nejlepším mužstvem, které přijelo do Kladna k zápasu. Přitom hvězdy jako A. Radulova, Saprykina, Zinovjeva či gólmana Esbjerga šetřil. I když byl duel jen přípravný, hrál sepřed dvěma tisícovkami diváků skvělý hokej. Přispělo k tomu i Kladno, Zdeněk ´Vojta tehdy slátal z odložených hráčů výborný tým. S Ufou, za níž hráli i Češi Blaťák a Klepiš, otočili Kladeňáci z 0:2 na 3:2, pak si nechali dát zbytečný gól ve vlastní přesilovce a v závěru hlavní hvězda Rusů Max Sušinskij, tehdy jeden z nejlepších hokejistů světa, rozhodl. Kladnu nejlépe zahrála Kallova formace s Hovorkou a Dragounem, pak se jim povedla celá sezona.

Na konci zápasu se objali brankář Ufy Sokolov s Pavlem Paterou, kteří spolu prožili krásné časy v Omsku.

Branky a nahrávky: 22:26 David Stieler (Vítězslav Bílek, Jan Eberle), 24:21 Michal Dragoun (Marek Hovorka) SH1, 41:44 Michal Dragoun (Jaroslav Kalla) - 02:06 Igor Radulov, 08:18 Viktor Kozlov (Vitalij Aťjušov), 52:15 Igor Grigorenko (Andrej Kutějkin) SH1, 59:16 Maxim Sušinskij (Viktor Kozlov). Vyloučení: 7:9, navíc Vitalij Proškin (Ufa) na 10 min. Bez využití V oslabení: 1:1 Diváci: 2500≈

Sestava Kladna: Chábera - Hájek, Růžička, Piskáček, Procházka, Drtina, Lepine, Diviš, Kameš - Hlaváč, Patera ©, Bicek - Kalla, Dragoun, Hovorka - Bílek, Stieler, Eberle - Kuchler, Knotek, Valský.

Ufa: Kolesnik – Aťušov, Blaťák, Proškin, Kutějkin, Gimajev, Kondratěv, Tverdovskij, Stehlík – Nilsson, Trubačov, Mamin – Svitov, I. Radulov, Klepiš – Ščaslivij, Kozlov, Grigorenko – Kolcov, Sušinskij, Mirnov.

15. srpna 2014 ORLI ZNOJMO - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 07:32 Adam Havlík (Jan Lattner) SH1, 10:03 Marek Špaček, 49:28 Jakub Grof (Antonín Bořuta, Jan Lattner) PP2 - 27:15 Michal Dragoun (David Stach, Václav Kolářík) PP1, 53:05 Jan Dalecký (David Stach, Michal Lukáč) PP1

Vyloučení: 8:8 Využití: 1:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 37:31 (12:8, 14:12, 11:11) Diváci: 1395

Sestava Kladna: Švihálek - Kolářík, Kehar, Látal, Pojkar, Gutwald, Evan, Růžička, Větrovec - Dalecký, Pitule, Stach - Machač, Dragoun ©, Eberle - Redlich, Lukáč, Strnad - Mainer, Šilhavý.

15. srpna 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 16:06 Tomáš Redlich (Daniel Kružík), 19:28 Jan Kloz (Matěj Pekr, Tomáš Kaut), 37:42 Johan Lorraine (Martin Lenďák)

Vyloučení: 5:5, navíc David Štich (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Trestná střílení: 23:58 Martin Kohout (Karlovy Vary) neproměnil Bez využití Střely na branku: 19:17 (7:7, 10:6, 2:4) Diváci: 651

Sestava Kladna: Cikánek - Lenďák, Kehar, P. Hořava, Matula, Štindl, Zelingr, Veber, Štich - Lorraine, Svedlund, Vildumetz - Kružík, Zikmund ©, Redlich - Pekr, Kaut, Kloz - Kubík, Machač, Strnad.

