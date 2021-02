Narozeniny:

- Jaromír Jágr – 49 let. Jednu z největších legend nejen českého hokeje není potřeba dlouze představovat. Připomeňme si Jágrovy zápisy v kladenské historii. Status nejmladšího hráče v ligovém zápase slavné 68 unikl, každým dnes ale posouvá status nejstaršího hráče Kladna. Dodnes mu ale patří primát nejmladšího (a opět i nejstaršího) hráče Kladna, který se trefil v ostrém zápase. Jágr patří i do elitního klubu střelců, kteří za Kladno zaznamenali přes sto zásahů – konkrétně 114. „Pouze“ 96 jich bylo v nejvyšší soutěži. Dvanáctinásobný držitel Zlaté hokejky je také držitelem Zlaté helmy za nejhezčí akci sezony za parádní sólo proti pražské Spartě. ZDE:

Zdroj: Youtube

. Obránce Patrik Šmíd je kladenským odchovancem. V mládeži na dva roky odešel z Kladna do Chomutova, respektive Kadaně, ale v juniorce už opět působil v Kladně. Právě odtamtud měl vypomoci áčku. Nakonec zůstalo pouze u pozice nehrajícího náhradníka.

Zápasy s kulatým výročím: Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V únoru 1978 vyrazili Kladeňáci k odvetě zápasu PMEZ do holandského Heerenvenu, který je ve sportu znám spíše fotbalem a rychlobruslením. Nizozemský hokej byl tehdy na vzestupu, v roce 1980 si dokonce národní tým zahrál na olympiádě v Lake Placid a o rok později na MFS ve Švédsku, kde skončil poslední. Na utkání s Kladnem přišlo mnohem více diváků, než na úvodní střetnutí ve středočeském městě - 4500! A Poldinka předvedla fanouškům skutečně špičkový hokej. Hlavně trochu jinou jízdu na bruslích, než znají Nizozemci proslulí jako nejlepší rychlobuslaři.



V první části se ještě drželi také domácí a udělali fandům radost dvěma brankami, celkem jich dali slušných pět. V obraně však nestíhali a to zejména ve druhé části, kdy Kladno trochu zapnulo a dalo sedm branek. Zápas si tak hráči užili, navíc se podívali do vyspělé kapitalistické země, což se tehdy normálnímu smrtelníkovi povedlo spíše vzácně.



15. února 1978 S.H. FEENSTRA V. HEERENVEEN - TJ POLDI SONP KLADNO 5:13 (2:3, 1:7, 2:3)

Branky a nahrávky: 10:47 Leo Koopmans (Mike Powers), 14:57 Jack de Heer (Mike Powers), 37:30 Brian de Bruyn (Gordon McDonald), 54:17 Brian de Bruyn (Leo Koopmans, Tony Palmiscino), 58:20 Leo Koopmans (Tony Palmiscino, Jan Janssen) - 01:24 Otakar Vejvoda (Miroslav Křiváček), 08:57 Jan Novotný (Alexandr Vrňák), 18:05 Milan Skrbek (Bohumil Čermák), 21:32 Jiří Kopecký (Milan Skrbek, Václav Sýkora), 22:17 Arnošt Reckziegel (Jan Novotný), 24:53 Arnošt Reckziegel, 25:10 Jan Novotný, 29:18 Zdeněk Müller (Zdeněk Nedvěd), 31:18 Milan Skrbek, 32:24 Zdeněk Nedvěd (Otakar Vejvoda), 56:26 Zdeněk Nedvěd (František Pospíšil), 58:52 Milan Skrbek (Václav Sýkora, Jiří Kopecký), 59:07 Jiří Kopecký (Václav Sýkora, Milan Skrbek). Vyloučení: 2:2 Využití: nezjištěno Střely na branku: nezjištěno Diváci: 4500.

Sestava Kladna: Krása - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Melč, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Skrbek - Vrňák, Novotný, Reckziegel (nehrál: Termer).

Tři dny po prvním semifinále play off I. ligy v roce 1987 navázalo Kladno na domácí triumf proti Slavii 6:3 i druhou výhrou - tentokrát v Edenu. Svěřenci Jaroslava Volfa tam zvítězili 5:1, ale bylo to složitější než doma, a kdyby neměli hosté produktivní dvojku Milan Nový - Jiří Dudáček, bylo by jim asi úzko. Zmíněná dvojka obstarala čtyři branky! Důležitá byla trefa Dudáčka těsně před sirénou první třetiny na 1:2, pak věkově rozdílné duo dvakrát zaúřadovalo po polovině mače. Jiří Dudáček v kariéře hodně těžil z přihrávek Milana Nového. I díky tomu několikrát sahal po reprezentaci, dvakrát se však smolně zranil před MS. Zahrál si tak jen na jednom Kanadském poháru (1981). Ale zpět na Slavii, kde Kladno slavilo očekávaný postup do finále proti Olomouci, která měla tým prověřit mnohem víc.



15. února 1987 TJ SLAVIA PRAHA IPS - TJ POLDI SONP KLADNO 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Roman Šroba - 8. Petr Kasík (Jan Novotný) SH1 (3/4), 19:42 Jiří Dudáček (Milan Nový) PP1, 33. Milan Nový (Jiří Dudáček) SH1, 36. Jiří Dudáček (Milan Nový), 59:01 Milan Nový (Jiří Dudáček). Vyloučení: 5:4 Využití: 0:1 V oslabení: 0:2 Zásahy kladenských brankářů: 20 (7, 7, 6) Diváci: 3000.

Sestava Kladna: Výborný - Petrus, Pospíšil, Větrovec, Tatíček, Neliba, Kasík - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Eichenmann, Gardoň, Novotný.

V únoru 2004 bojovalo Kladno coby nováček nečekaně o účast v play off, zatímco Budějovice prožívaly sezonu hrůzy a nakonec sestoupily. Nepomohl jim ani dobrý výkon běloruského reprezentačního brankáře Andreje Mezina, jehož Ladislav Vlček překonal už po dvou minutách a po polovině duelu ještě Tomáš Horna a Martin Procházka. Také na straně Kladna zachytal brankář výborně, Miroslav Kopřiva si tak po poslední siréně mohl radostně sednout na branku, což byl jeho zvyk. Za Budějovice nastoupili i hráči, kteří později přešli do Kladna, zejména Radek Bělohlav.



15. února 2004 HC RABAT KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 02:44 Ladislav Vlček, 31:11 Tomáš Horna (Radek Gardoň, Martin Procházka), 35:31 Martin Procházka (Jaroslav Špelda) - 43:12 Josef Jindra (Stanislav Jasečko, František Mrázek) PP1. Vyloučení: 7:10, navíc Andrej Mezin (České Budějovice) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 36:37 (16:10, 12:14, 8:13) Diváci: 3485.

Sestava Kladna: Kopřiva - Zeman, Kasík, Kruliš, Špelda, Čech, P. Hořava - Horna, Gardoň, Procházka - Bílek, Zajíc ©, Havel - Jankových, Kalla, Vlček - Pazourek, Klimt.

S odstupem doby musíme vzpomenout i na hodně cennou výhru Kladna v roce 2013 nad Zlínem 5:2. Kladenští už v té době neměli posily z NHL, soupeř byl první v tabulce a se skvělým kádrem nakonec došel až do finále play off, kde těsně padl s Plzní. Ve vyhecovaném duelu v Kladně musel 15. února skousnout hořkou prohru. V zápase udělili rozhodčí 26 trestů a dva hostující hráči nedohráli. Už v první třetině musel do kabiny Filip Čech, který se zapojil do bitky ze střídačky. Vztek s ním cloumal ještě při odchodu do šaten, kde roztřískal dveřní okno. V závěru přišli Zlíňané ještě o legendárního M. Hamrlíka, i on protestoval až moc vehementně.



Jinak Zlín shořel na kladenské bojovnosti a skvělému Cháberovi v bráně. Na druhé straně zase Sedláček vychytal trestné střílení Látala v úvodu druhé třetiny. Výborně zahrála tehdejší posila Rytířů, Lotyš Koba Jass, který si rychle zvykl na dvojku Patera - Hořava. A také ten večer dvougólový Jan Eberle. Výkon korunoval v závěru, kdy měl Zlín přesilovku, ještě odvolal gólmana, ale Eberle získal puk a trefil prázdnou bránu.



15. února 2013 RYTÍŘI KLADNO - PSG ZLÍN 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 03:51 Miloslav Hořava (Pavel Patera, Koba Jass), 17:42 Koba Jass (Miloslav Hořava, Pavel Patera) PP1, 32:28 Jan Eberle (Michal Lukáč) PP1, 36:27 Jakub Valský, 59:44 Jan Eberle ENG (4/6) - 13:37 Antonín Honejsek (Petr Čajánek, Ondřej Veselý) PP1, 56:58 Jiří Ondráček (Zdeněk Okál, Petr Holík) PP1. Vyloučení: 12:14, navíc Filip Čech do konce utkání, Martin Hamrlík (oba Zlín) na 10 min. Trestná střílení: 22:23 Martin Látal (Kladno) neproměnil Využití: 2:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 34:33 (11:12, 15:8, 8:13) Diváci: 2653.

Sestava Kladna: Chábera - Procházka, Růžička, P. Hořava, Piskáček, Kameš, Doudera, Macholda, Kužel - Eberle, Lukáč, Látal - Jass, Patera ©, M. Hořava - Valský, Kuchler, Kuchejda - Melka, Dragoun, Dalecký.

Ostatní zápasy 15. února (od roku 1966)

15. 2. 1967 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

15. 2. 1978 S.H. FEENSTRA V. HEERENVEEN - TJ POLDI SONP KLADNO 5:13 (2:3, 1:7, 2:3)

15. 2. 1987 TJ SLAVIA PRAHA IPS - TJ POLDI SONP KLADNO 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

15. 2. 2004 HC RABAT KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

15. 2. 2005 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

15. 2. 2008 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC GEUS OKNA KLADNO 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

15. 2. 2009 HC VÍTKOVICE STEEL - HC GEUS OKNA KLADNO 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

15. 2. 2012 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 6:5 SN (2:1, 2:1, 1:3 - 0:0)

15. 2. 2013 RYTÍŘI KLADNO - PSG ZLÍN 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK