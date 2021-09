Narozeniny

- Marek Posmyk – 43 let. Původem Jihlavák Posmyk to dotáhl až do NHL, kde odehrál 19 zápasů za Tampu Bay. Na českých a moravských kluzištích mu mohli fandit například zlínští, slávističtí, českobudějovičtí či plzeňští fanoušci. Se Slavií získal i svůj jediný ligový titul. Téměř dvoumetrový bek poprvé do Kladna zamířil v sezoně 2011/12. Tehdy ukazoval velmi dobrou střelu. Ze šestnácti zápasů vytěžil hned čtyři přesné zásahy. U Rytířů to zkoušel ještě o několik let později. Vinou rodinných problémů přidal jen dva zápasy. Později se objevil ještě v německé nižší soutěži, v minulé sezoně se představil také v plzeňské krajské soutěži.

Ligový debut za Kladno

- 1989 – Jan Kruliš a Tomáš Mikolášek.

Nedlouho před svými dvacetinami začínal v kladenském áčku Jan Kruliš. Borec, který si vybudoval pověst tvrdého beka, figuroval na kladenské soupisce čtrnáct ročníků. K trestným minutám přidával také hodně kanadských bodů. Za 646 soutěžních zápasů za Kladno jich stihl solidních 290. Svůj mateřský klub také několikrát opustil. V Čechách si zkusil například angažmá ve Spartě, které mu ale vůbec nevyšlo. Představil se mimo jiné také v Japonsku, Rakousku či Anglii.

o Tomáš Mikolášek patří mezi odchovance PZtky, kde válel mimo jiných s Pavlem Paterou a Otou Vejvodou mladším. Postavou malý, ale přitom šikovný Mikolášek zasáhl v kladenském dresu do deseti sezon. Je podepsaný pod 165 brankami, u 79 jako střelec, u ostatních 86 pak jako asistent. Bohužel dost brzy začala jeho kariéra uvadat a hokej nebyl prioritou. Odešel do tehdy jen prvoligové Komety Brno, kde se stal i kapitánem.

- 2013 – Ivan Jankovič a Lauris Bajarūns

o Ivan Jankovič přicházel do Kladna se zkušenostmi pouze ze svého rodného Slovenska. Tam válel mimo jiné i za Skalici spolu s Žigmundem Pálffym. Sezona v Kladně jemu a ani týmu nevyšla vůbec dle představ. Do klíčových bitev v baráži nakonec vůbec nezasáhl, objevil se až v posledních dvou zápasech, kdy už o sestupu Kladna bylo rozhodnuto. Vrátil se opět na Slovensko.

o Lotyšský legionář měl za sebou angažmá pouze doma, kde ale za Liepaju hrál lotyšskou i běloruskou ligu. Přechod do české extraligy byl však nad Bajarūnsovy síly. Za sezonu zvládl pouhých šest kanadských bodů, při několika zápasech vypomáhal i v Litoměřicích. Odešel do Dánska, kde naopak sbíral body jako na běžím páse. Později se přestavil mimo jiné na Slovensku či ve Francii.

- 2018 – Matyáš Filip. Jako sedmnáctiletý si připsal premiéru za kladenské áčko Matyáš Filip. Přestože tehdy ještě patřil hlavně do juniorky, v první sezoně zvládl hned osmnáctku startů za dospělé. Jelikož Kladno postoupilo do extraligy, o sezonu později dostal jen minimum prostoru a nastupoval hlavně za Ústí. V sezoně 2020/21 se podílel na postupu Kladna například pěti body v play off. V letošní sezoně už je právoplatným členem extraligového týmu.

Poslední ligový start za Kladno

- 1995 – Jiří Kučera. Před dvěma dny jsme si připomínali Jiřího Kučeru při jeho debutu. A protože zasáhl jen do dvou zápasů, dnes si připomínáme i jeho derniéru. Původem Plzeňák Kučera ještě několikrát byl na střídačce jako náhradník. Když ale měli trenéři k dispozici Milana Hniličku, Kučera ze sestavy úplně vypadl.

Rekordy a zajímavost

- 1992 – Miroslav Mach přispěl k domácí výhře 5:4 nad Zlínem rovnou hattrickem.

Zápasy s kulatým výročím

Nic.

Ostatní zápasy 15. září (od roku 1965)

15. září 1975 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

15. září 1989 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI KLADNO 5:5 (4:1, 0:2, 1:2)

15. září 1992 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

15. září 1995 HC SLAVIA PRAHA - HC POLDI KLADNO 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

15. září 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

15. září 2006 HC VÍTKOVICE STEEL - HC RABAT KLADNO 3:4 PP (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

15. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC KOMETA BRNO 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

15. září 2013 PSG ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 3:4 SN (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)

15. září 2018 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

15. září 2019 RYTÍŘI KLADNO - MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Mistrovské Kladno se v úvodu ročníku 74/75 pěkně trápilo a televizní zápas s Brnem se mu vůbec nepovedl. Až poslední třetina hosty vyburcovala a před televizními kamerami začali trápit veterána Dzurillu, ten však odolal.

15. září 1975 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Karel Nekola (Svatopluk Číhal), 32. Oldřich Machač (Zdeněk Mráz) PP1. Vyloučení: 2:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 26:28 (8:7, 6:7, 12:14) Diváci: 1800

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Bauer (od 41. Skrbek) - Křiváček, Sýkora, Skrbek (od 41. Vysušil) - do 40. Novotný, Müller, Vysušil.

V roce 1989 Kladno vybouchlo v první třetině v Budějovicích, kde prohrávalo 1:4. Ale zápas ještě nebyl u konce. Hosty nastartoval sedmnáctiletý Jágr, a i když dostali od kladenského odchovance Jana Bláhy ve 44. minutě branku na 5:3, stihli vyrovnat. Hlavní zásluhu měl tehdy dvougólový Zdeněk Eichenmann.

15. září 1989 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI KLADNO 5:5 (4:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 05:29 Pavel Pýcha (Radek Ťoupal) PP1, 13:58 Richard Kolář (Petr Paukner, Radek Ťoupal), 15:38 Jaroslav Modrý, 16:17 Pavel Pýcha (Luboš Rob), 43:21 Jan Bláha (Richard Kolář, Petr Paukner) - 09:03 Petr Tatíček (Vladimír Kameš, Michal Mádl) PP1, 25:44 Jaromír Jágr (Josef Vrkota), 32:50 Milan Eberle (Vladimír Kameš), 54:20 Zdeněk Eichenmann, 58:07 Zdeněk Eichenmann (Jiří Dudáček, Ivan Černý) PP1. Vyloučení: 6:4 Využití: 1:2 Střely na branku: 34:31 (14:10, 8:10, 12:11) Diváci: 2765

Sestava Kladna: Kameš - I. Černý, Lhotský, Mádl, Tatíček, Kadlec, Kasík, Kruliš - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Slabý - Jágr, Vrkota, Procházka - Mikolášek, Čermák, Zajíc.

Kladno - Zlín v roce 1992, to byl zápas klubů, které v té době produkovaly pro český hokej obrovské množství skvělých hráčů. Na domác straně tehdy dominoval střelec Miroslav Mach, který trefil hattrick. Útočně laděný duel však seděl i hostům, kteří pořád dotahovali. Nakonec byla vítězná až branka Pavla Patery, tehdy mu bylo jednadvacet.

15. září 1992 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 07:53 Miroslav Mach (František Kaberle), 19:35 Miroslav Mach (Zdeněk Eichenmann) PP1, 22:39 Miroslav Mach (Zdeněk Eichenmann, Josef Zajíc), 42:23 Petr Kuda (Petr Slabý, Jiří Veber) PP1 (4/3), 44:08 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Michal Mádl) - 12:35 Jaroslav Hub (Zdeněk Okál) PP1, 28:24 Josef Štraub (Radim Raděvič), 40:40 Radim Raděvič (Svatopluk Hermann) 4/4, 49:04 Josef Štraub (Radim Raděvič). Vyloučení: 8:8 Využití: 2:1 Střely na branku: 43:41 (15:15, 12:9, 16:17) Diváci: 2864

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl - Mach, Zajíc, Eichenmann © - Slabý, Gardoň, Čermák - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

První vyhrání, z kapsy vyhání! O tomhle pořekadle byl duel Kladna s Karlovými Vary v roce 2000. Domácí vedli za necelé tři minuty 2:0, ale pak nechali dvakrát pláchnout ex-sparťana Kverku a ten vyrovnal. Tehdy hodně posílené Vary, které získaly i kladenského Libora Procházku, dovršily obrat v poslední třetině po trefách právě posil Kántora a zmíněného Procházky. Ještě předtím mohl vyrovnat Radek Gardoň, ale nedal trestné střílení, brankář Šmíd mu ho chytil.

Nakonec se ale role obou celků otočily. Kladno se v pohodě zachránilo a Vary už poráželo. Naopak Západočeši zahučeli do baráže, kterou ale proti Chomutovu zvládli.

15. září 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 01:06 Michal Havel (Radek Gardoň, Jan Dlouhý), 02:43 Jan Kruliš (Jan Dlouhý, Radek Gardoň) PP1 - 11:29 Jaromír Kverka (Roman Žák), 17:58 Jaromír Kverka (Róbert Tomík, Martin Rousek), 48:17 Robert Kántor (Radek Procházka), 59:55 Libor Procházka (Róbert Tomík, Martin Rousek) ENG. Vyloučení: 3:4 Trestná střílení: 58:54 Radek Gardoň (Kladno) neproměnil Využití: 1:0 Střely na branku: 32:31 (11:12, 14:10, 7:9) Diváci: 2718

Sestava Kladna: Pinc - Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Táborský - Svoboda, Voskár, Plekanec (od 21. Holšán) - Havel, Gardoň, Klimt (od 21. Sedlák) - Horna, Skuhravý, Vlček.

V roce 2006 šokovalo Kladno poloprázdnou vítkovickou halu. Prohrávalo celý zápas, ale dvacet vteřin před koncem Jaroslav Kalla v přesilovce našel dokonalou nahrávku Pavla Patery a vyrovnal. V prodloužení navíc nabil Tomáši Hornovi na rozhodující branku.

15. září 2006 HC VÍTKOVICE STEEL - HC RABAT KLADNO 3:4 PP (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 04:18 Milan Mikulík (Petr Hubáček) SH1, 15:27 Stanislav Jasečko (Jiří Burger) PP1, 43:41 Zbyněk Irgl (Petr Hubáček) - 25:31 Vítězslav Bílek (Aleš Pavlas) PP1, 46:20 Vítězslav Bílek (Milan Hluchý) PP1, 59:40 Jaroslav Kalla (Pavel Patera) EAG, 63:57 Tomáš Horna (Jaroslav Kalla) 4/4. Vyloučení: 7:8 Využití: 1:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 42:35 (11:8, 16:9, 14:13, 1:5) Diváci: 3047

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Zeman, Pavlas, Štěpánek, L. Procházka, Hájek, Čech - Horna, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Hluchý - Frolík, Kalla, Kuchler - Havel, Čurilla, Jaroš.

Ambiciózní Kometa po návratu mezi českou špičku přijela do Kladna pomalu v roli favorita, ale domácí měli v úvodu sezony k dispozici i Petra Tenkrát a ten se chtěl před odjezdem do švédské Skeleftey rozloučil jak nejlépe to šlo. A byl nejlepším hráčem utkání! Trvaje prostřel hned dvakrát, úchvatně bruslil, pálil, bojoval. Byl u všech čtyř branek! Gól dala i další posila Ivan Majeský. Brno nemělo v Kladně nárok.

15. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC KOMETA BRNO 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 20:26 Petr Tenkrát (Radek Bělohlav), 35:11 Ivan Majeský (Petr Tenkrát) 4/4, 49:42 Petr Tenkrát (Martin Frolík, Jaroslav Kalla), 51:58 Radek Bělohlav (Petr Tenkrát, Jaroslav Kalla) PP1 (4/3). Vyloučení: 10:13 Využití: 1:0 Střely na branku: 36:29 (12:7, 12:14, 12:8) Diváci: 3142

Sestava Kladna: Kopřiva - Toman, Kaberle, Mudroch, Šmach, Majeský, Dlouhý, Trončinský - Tenkrát, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Čurilla, Bělohlav - Horna, Kalla, Frolík - Diviš, Tomajko, Kuchler.

V roce 2013 sice Kladno senzačně vyhrálo ve Zlíně po nájezdech (rozhodl Havlíček, jehož Kladno speciálně kvůli nájezdům podepsalo), ale už tady možná začaly trable, které vyústily sestupem. Na Kladno se řítila vlna zranění, v tomhle utkání vše začal ostrý hoch domácí sestavy Zdeněk Okál, který způsobil Miloši Hořavovi otřes mozku. Kladnu postupně padaly i další opory Treille, Majeský, Doudera a vrcholem byl sestup.

15. září 2013 PSG ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 3:4 SN (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24:11 Jaroslav Balaštík (Petr Leška, Jiří Marušák) PP1, 37:30 Filip Čech (Marek Melenovský), 57:16 Jiří Marušák (Petr Čajánek, Antonín Honejsek) - 19:57 Petr Tenkrát (Tomáš Kaberle) PP1, 35:08 Michal Dragoun (Sacha Treille), 50:16 Sacha Treille (Michal Dragoun), 65:00 Ondřej Havlíček GWS. Vyloučení: 4:5, navíc Petr Zámorský (Zlín) na 10 min. a do konce utkání, Michal Dragoun (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 46:32 (12:11, 12:9, 20:12, 2:0) Diváci: 4227

Sestava Kladna: Chábera - Jankovič, P. Hořava, Černošek, Kaberle, Majeský, Doudera, Růžička - Eberle, Kuchler, Havlíček - Tenkrát, Patera ©, M. Hořava - Treille, Dragoun, Bajarūns - Strnad, Lukáč, Machač.

Jan ŠEJHL