Narozeniny

- Brady Austin – 28 let. Rodák z kanadského Bobcaygeonu prošel prestižní juniorskou Ontarijskou hokejovou ligou a poté ho do svých řad draftovalo Buffalo. V průběhu let si urostlý zadák za Sabres zahrál jen pět zápasů, jinak působil hlavně v nižší AHL. Po pěti letech ve farmářské soutěži tak raději zamířil do Evropy, konkrétně do dánského Esbjergu. Právě tam si ho vyhlédli Rytíři jako posilu pro extraligovou sezonu 2019/20. Při příchodu do Kladna sliboval Austin hlavně kvalitní defenzivní práci. Česká soutěž ale sympatickému Kanaďanovi sedla a Austin nastřílel 18 branek, čímž stanovil rekord v počtu branek obránce. K tomu přidal ještě 25 asistencí a s přehledem byl nejproduktivnější hráčem Kladna. Rytíři přesto extraligu neudrželi a Austin odešel do Nižného Novgorodu hrajícího KHL. Po návratu Kladna zpět mezi elitu se spekulovalo o Austinově návratu k Rytířům.

Výročí úmrtí:

- 2004 – Robert Robětín (nar 22.4.1918). Zajímavou sportovní postavou je také Robert Robětín. Pocházel ze šlechtického rodu Fuchsů z Robětína. Ti měli ke sportu blízko. Jeho tatínek Karel Fuchs – Robětín reprezentoval na olympiádě 1912 ve Stockholmu v tenisu, blízko měl ale i k hokeji. Hokeji se věnoval také Robertův bratr, po otci Karel. Ve čtyřicátých letech si spolu zahráli za pražské I. ČLTK. Nedlouho před válkou Robert ze svého jména vypouští příjmení Fuchs a nadále vystupuje už jako Robětín. Druhá světová válka si vybírá tvrdou daň, když v Osvětimi zahynul jeho bratr Karel. To Robert měl více štěstí, válku přežil a mohl se i nadále věnovat hokeji. Začátkem padesátých let přestupuje do Kladna. V jeho dresu strávil dvě sezony, ve druhé byl dokonce hrajícím trenérem. Poté odešel do Karlových Varů, kde patřil mezi nejlepší hráče. V lázeňském městě se mohl věnovat i dalšímu ze svých sportů, kterým byl golf. Tomu se dodnes věnují i Robětínovi potomci.

Jan ŠEJHL