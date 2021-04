Narozeniny:

- Vincent Keszi – 24 let. Talent, který má i maďarské předky, patřil v mládí mezi dobré střelce. Na pár zápasů se dokonce podíval i do juniorské reprezentace. V áčku dostal ale jen pramálo prostoru. V lize to byly pouhé 4 zápasy. Gólově se neprosadil. Na ledě ale vizuálně zaujal výraznými žlutými tkaničkami dle svého vzoru Alexandra Ovečkina. Když se Keszi neprosadil v kladenském áčku, zamířil do druholigových Řisut. Na kontě má pár zápasů i za Sokolov či Bílinu.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Historie kladenského hokeje nabízí jediný zápas hraný 16. dubna. Je pouhé dva roky starý, ale byl velice důležitý. Rytíři v něm ve druhé polovině duelu přetlačili České Budějovice a opět se zásadně přiblížili postupu do extraligy, protože v souběžně hraném duelu jim udělaly radost Pardubice obratem v Chomutově.

Tehdy to byl v televizním duelu ze strany Kladna nervózní výkon. Když konečně Melka otevřel skóre, Doležal bleskově vyrovnal. Tahoun Jágr pak zařídil další dvě branky (jednu připravil Zikmundovi), ale Kladno takticky propadlo hned v úvodu poslední třetiny a zase Doležal trestal. Pak se domácí klepali o výhru až do koncovky, kdy se do prázdné brány soupeře trefil bekhendem Petr Hořava, což byl z celé sestavy nejméně tradiční střelec.

Video ze zápasu najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

16. dubna 2019 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 29:28 Antonín Melka (Ladislav Zikmund, Tomáš Plekanec) PP1, 35:30 Ladislav Zikmund (André Lakos, Jaromír Jágr), 36:41 Jaromír Jágr (Ladislav Zikmund, Tomáš Plekanec), 58:50 Petr Hořava (Brendon Nash) ENG - 31:28 Zdeněk Doležal (Martin Novák), 40:29 Zdeněk Doležal (David Gilbert).Vyloučení: 2:3, navíc David Gilbert (České Budějovice) na 10 min. a do konce utkání Využití: 1:0 Střely na branku: 32:30 (14:10, 11:14, 7:6) Diváci: 5028.

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar (od 16. Svedlund), Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Jelínek, Machač, Melka - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Ostatní zápasy 16. dubna (od roku 1966)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK