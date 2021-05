Narozeniny:

- František Mrázek – 42 let. Levé křídlo Mrázek patří mezi odchovance českobudějovického hokeje. Když byl ještě v juniorce, vyhlédlo si urostlého borce a dobrého bruslaře v draftu slavné Toronto Maple Leafs. Mrázek tak zamířil do kanadské juniorské soutěže. Přestože se mu mezi mládeží dařilo a posbíral i 86 kanadských bodů za sezonu, dotáhl to nejdále jen do AHL. Mezi dospělými ale už svůj talent tolik nepotvrzoval a brzy se vrátil do Čech, kde hrál za Pardubice i Budějovice. Ty v sezoně 2003/04 sestoupily a Mrázek odešel do Plzně. Tam se mu ale tolik nedařilo a Západočeši ho odeslali do Kladna. V něm vydržel jen do konce sezony 04/05 a právě Pardubicím ve slavném čtvrtfinále dal jeden důležitý gól. I proto si pak zase stáhly. Později se do Kladna ještě dvakrát vrátil, ale vždy jen na kratší výpomoc. Zahrál si také za Ústí, dlouho působil i v nižších německých soutěžích.

Historické zápasy 16. května (od roku 1966)

44. kolo ligy v roce 1975 už o ničem nerozhodovalo, Kladno bylo dávno mistrem republiky a chystalo se spíš na velkou oslavu 50. výročí založení klubu do kulturního domu. Mimochodem se tam o zábavu starali baviči z divadla Semafor. Koneckonců Miloslav Šimek do Kladna jezdíval často, později tady hrála tenis jeho dcera Magda. Josef Fousek z Kladna pochází a zadobře byl se Semaforáky i hokejista Luboš Čužák Rys. Šimek s Fouskem dokonce tehdy napsali pro Kladýnko Jdem na hokej. Jeden verš platí dodnes: Mám jednu zálibu/ chodím v Kladně na ligu!

Ale zpět do Ostravy, kde už jistý mistr velmi rychle vedl 2:0, když se trefil i nejlepší střelec soutěže Milan Nový (44 branek), domácí ale hráli výborně a vyrovnali. Rozhodující branku vstřelil Luboš Bauer pouhé tři vteřiny před druhým klaksonem.

Kladno ovládlo tabulku I. ligy o osm bodů před Pardubicemi, bylo nejlepší ve vstřelených gólech (176) i v inkasovaných (106).

16. května 1975 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Jiří Keler (Radovan Čížek), 32. Jaroslav Mec (Václav Střílka, Petr Richtár) - 00:30 Milan Nový (František Kaberle), 5. Miroslav Křiváček (Václav Sýkora), 39:57 Lubomír Bauer (Milan Nový). Vyloučení: 3:3 Bez využití Střely na branku: 20:23 (5:7, 5:9, 10:7) Diváci: 800.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Sýkora - Nedvěd, Filip, Vysušil.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK