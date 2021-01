Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 16. ledna a vzpomínky hořké chvilky, které Kladnu připravili třeba Aleš Padělek a Petr Ton. Zajímavé je, že přesně před dvaceti roky hrálo Kladno v Havířově, kde hostuje i dnes.

HC Kladno - HC Sparta Praha, 41. kolo ELH, 16.1.11 | Foto: Josef Procházka

Narozeniny:

- Roman Hálek – 52 let. Útočník Hálek se pokoušel do kladenského áčka probojovat ještě v juniorském věku. V sezoně 1987/88 odehrál dokonce 24 přípravných utkání, můžeme ho tehdy najít i na tehdejší týmové fotce, v lize ale byl pouze náhradník v jediném utkání.

- Petr Kounovský – 42 let. Podobně jako Hálek, i Rakovničák Kounovský se snažil do áčka prosadit ještě jako junior. Za dvě sezony odehrál pouze devět zápasů. To bylo celé jeho působení v nejvyšší soutěži. Mimo Kladno tak působil například v Benátkách nad Jizerou či doma Rakovníku. V Ljubljani či Mariboru si vyzkoušel také slovinský hokej.

- Václav Skuhravý – 42 let. Ve stejný den se narodil i Václav Skuhravý. Slánský rodák působil v Kladně v sezonách 2000/01 a 2001/02. V té druhé ale Kladno sestoupilo a Skuhravý se vypravil do Karlových Varů, se kterými spojil naprostou většinu své kariéry. Do Kladna se ještě vrátil v sezoně 2015/16. Když ale Vary projevily zájem, vrátil se opět do lázeňského města, kde působí dodnes.