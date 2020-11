Narozeniny:

- Mario Cartelli – 41 let. Výpomoc z Třince v sestupové sezoně 2001/02. Do Kladna přišel koncem listopadu a klub s ním byl hodně spokojen. S bilancí +4 byl spolu s Pavlem Geffertem nejlepší v týmu v +/-, naopak v baráži byl -3. Tam byl horší jen Pavel Skrbek. V Kladně chtěl zůstat, ale sestoupilo, a tak se na další sezonu vrátil do Třince. Ten ho ale poslal pro změnu do Havířova, se kterým nastoupil proti Kladnu v baráži. A opět neuspěl. (naštěstí pro Kladno) taktéž sestoupil. Baráž si pak vyzkoušel ještě jednou. V sezoně 2013/14 pomohl do extraligy Olomouci, naopak Kladno tím poslal opět dolů. Ke Kladnu měl Moravan vztah, dokonce tady pomáhal extraligovému hokejbalovému mužstvu.

Ligový debut za Kladno:

- 1997 – Tomáš Horna, mistr světa juniorů odehrál za Kladna 561 zápasů, dal 120 gólů a 79 asistencí. Bojovník, výborný bruslař, střelec, ale trpěl na zranění. Když se řekne Horna, vybaví se fanouškům jeho Zlatá helma. Získal ji za krásný blafák proti třineckému brankáři Vojtkovi. Za Kladno vyhrál Zlatou helmu jen on + Jaromír Jágr! Jeho akci si můžete prohlédnout ZDE https://www.youtube.com/watch?v=w1-6pzGshiI&ab_channel=Fanat1c00

Poslední ligový start za Kladno:

- 1997 – Lukáš Duba - krátká epizoda – 6 zápasů 0+0

- 2008 – Jan Srdínko - další z hráčů, co v Kladně dlouho nevydrželi, odehrál jen 12 zápasů, bez bodu, -6. Srdínko přitom přišel jako velká posila z mistrovského Vsetína a nešel do neznámého prostředí, v dorostu za Kladno hrál. Asi nejvíc se současný kouč Vsetína do kladenské historie zapsal tím, že se s klubem soudil o 216 tisíc. https://kladensky.denik.cz/hokej_region/srdinko20111006.html a https://kladensky.denik.cz/hokej_region/hokejista-srdinko-soud-s-kladnem-prohral-20120427.html

Rekordy a zajímavost:

- 1976 – Kladno v zápase v Brně neobdrželo žádný trest.

- 2010 – První výhra v pozici hlavního trenéra pro Petra Tatíčka

Zápasy s kulatým výročím:

16. listopadu 1970 se v Jihlavě hrál velký zápas, první hostil druhého. pochopitelně nechyběla ani televize s přímým přenosem. Domácí dlouho vedli, ale ve třetí třetině Vimmer s Markupem skóre otočili. bohužel hned ve stejné minutě Hrbatý vyrovnal a favorizovaná Dukla poté Kladno zatlačila a ani skvělý Termer nezastavil střelu jinak litvínovského Bubky zblízka do odkryté klece. Každopádně v téhle sezoně už Kladno jasně ukazovalo, že je novým členem republikové špičky a dostalo se do čtyřčlenného play off, kde těsně vypadlo s Brnem 3:4.

16. listopadu 1970 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 6. František Vorlíček (Jiří Bubla), 44. Jan Hrbatý (Jaroslav Holík, Jiří Holík) [2:2], 57. Jiří Bubla - 41. Josef Vimmer (Milan Nový), 44. Vladimír Markup (Lubomír Rys)

Vyloučení: 3:5 Bez využití Střely na branku: 48:22 (17:7, 10:8, 21:7) Diváci: 4000

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Jenom 2000 diváků bylo zvědavo v roce 2010 na silný Liberec. Kladno ale po reprezentační přestávce zabralo a dalo zapomenout na výkony z úvodu extraligy. Zářil Sacha Treille, francouzský útočník se trefil hned dvakrát a jednou neskutečnou peckou. Za hosty zašmodrchal zápas ex-kladenský Miloš Hořava ml., ale Kladno si výhru vzít nenechalo. pro tehdejšího nového kouče Petra Tatíčka to byla první výhra v nejvyšší soutěži, na lavičce už mu asistoval Jiří Kopecký.

16. listopadu 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

Branky a nahrávky: 09:02 Milan Toman (Sacha Treille, Jaroslav Kalla), 16:55 Sacha Treille (Jaroslav Kalla), 38:07 Sacha Treille (Jaroslav Mrázek, Jaroslav Kalla), 49:21 Jaroslav Mrázek (Vítězslav Bílek, Jiří Bicek) SH1, 59:03 Jindřich Kotrla (Pavel Patera, Jan Eberle) ENG - 42:07 Michal Bárta (Zdeněk Ondřej), 46:33 Antonín Dušek (Petr Nedvěd), 57:35 Miloslav Hořava (Tomáš Vak, Petr Nedvěd) PP1

Vyloučení: 6:4 Využití: 0:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 30:30 (11:12, 14:5, 5:13) Diváci: 1998

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Drtina, Mrázek, Toman, Procházka, Piskáček, Růžička - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Možná návrat do roku 1976, kdy Kladno na ledě tehdy už vadnoucího kdysi slavného Brna vyhrálo 5:3. Střelecký hrdina mače byl netradiční - Jan Neliba dal dva góly, jindy se však soustředil zejména na pevnou obranu. Dal je Vlado Dzurillovi, to byl tehdy brankářský hrdina celého Československa, vždyť v září vychytal Kanadu na Kanadském poháru. I v tomhle ligovém duelu chytal podle dobového tisku skvěle.

Brňané byli prvním rokem Zetor a nosili tak v názvu značku traktorů, která vystřídala název ZKL (Závody kuličkových ložisek). Pod Zetorem to nebylo šťastné období, v téhle sezoně 76/77 nakonec byli až jedenáctí. A vše vyvrcholilo jejich sestupem (1979/80). Naopak pro Kladno to bylo nejlepší období v historii, tady už se navíc hráči těšili na předvánoční zájezd do Kanady a USA, mnozí tam mířili vůbec poprvé. Mistr ligy měl totiž právo vycestovat k duelům s týmy profesionální WHA, která byla tehdy konkurencí NHL. A právě 16. 11. 1976 zveřejnil tisk program zápasů, v němž Kladno narazilo na Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Calgary Cowboys a poté v USA na Fighting Saints, New England Whalers a Indianapolis Racers.

16. listopadu 1976 TJ ZETOR BRNO - TJ SONP KLADNO 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 20:30 Zdeněk Mráz (Karel Nekola, Oldřich Machač) SH1, 25. Otto Železný (Zdeněk Mráz), 57. Luděk Vojáček (Oldřich Machač, Otto Železný) - 7. Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček), 14. Eduard Novák (Milan Nový, Jiří Kopecký), 23. Jan Neliba (Václav Sýkora, Milan Skrbek), 41. Milan Nový (František Pospíšil), 43. Jan Neliba (Miroslav Křiváček)

Vyloučení: 1:0 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 25:32 (11:9, 5:11, 9:12) Diváci: 8000

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Neliba, Melč, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Kopecký - Novotný, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer.

Ostatní zápasy 16. listopadu (od roku 1965) Bilance Kladna a je nezvykle pozitivní: 13 výher – 1 výhra po prodloužení – 1 remíza – 6 proher.

16. listopadu 1966 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

16. listopadu 1969 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

16. listopadu 1971 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

16. listopadu 1976 TJ ZETOR BRNO - TJ SONP KLADNO 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

16. listopadu 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

16. listopadu 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

16. listopadu 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLAVIA PRAHA IPS 8:3 (1:1, 3:0, 4:2)

16. listopadu 1993 HC KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 4:1 (0:1, 4:0, 0:0)

16. listopadu 1995 HC-KOMETA BVV BRNO - HC POLDI KLADNO 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)

16. listopadu 1997 HC VELVANA KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:5 (0:3, 1:2, 2:0)

16. listopadu 2001 HC VSETÍN - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:2 PP (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

16. listopadu 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

16. listopadu 2003 HC RABAT KLADNO - HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

16. listopadu 2004 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

16. listopadu 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

16. listopadu 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

16. listopadu 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

16. listopadu 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

16. listopadu 2016 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 1:2 PP (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK