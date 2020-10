16. října slaví půlkulaté 55. narozeniny někdejší útočník a poté úspěšný podnikatel Petr Slabý. V hokeji byl hlavně výborným střelcem, velmi dobře bruslil a na ledě působil elegantně. V úvodu dospělých kariér ho doplňovali o něco mladší borci Radek Gardoň a Josef Zajíc, společně byla tahle tehdy třetí formace hodně nebezpečná a produktivní.

Debuty v A týmu:

16. října 1998 debutovali v zápase se Vsetínem (0:6) za Kladno Michal Sivek a David Patera. Sivkovi bylo teprve 17, když ho pustila do Kladna Sparta. Moc se mu sem prý nechtělo, ale bojoval a hrál na svůj věk velmi slušně, však také později došel do NHL. David Patera, o deset let mladší brácha slavného Pavla, byl vysoký obránce, ale jako jeho brácha hubený jako tyčka. Pár let do sestavy nakukoval, pak odešel do Slaného a skončil kvůli únavovému syndromu.

Zápasy s kulatým výročím:

Padesát let starý zápas v Pardubicích vyšel náramně Zdeňku Nedvědovi. V úvodu dvakrát skóroval a nasměroval Kladno k cennému vítězství. Zdeněk Nedvěd podobně jako zmíněný Petr Slabý začal po Sametové revoluci podnikat, jeho forma Nevecom se stala jednou z nejznámějších ve městě. Výborně hráli hokej i jeho synové, Zdeněk mladší si zahrál i NHL.

16. října 1970 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 27. Pavel Skalický, 45. Stanislav Prýl (František Panchártek) - 3. Zdeněk Nedvěd, 4. Zdeněk Nedvěd, 42. Eduard Novák (Jan Kopřiva), 44. Josef Vimmer (Milan Nový)

Vyloučení: 2:2 Bez využití Střely na branku: 29:30 (6:11, 11:10, 12:9) Diváci: 6500

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Kofent - Nedvěd, Rys, Markup.

Před třiceti lety zájem společnosti o sport hodně uvadl. Bylo pár měsíců po revoluci, když na známý košický stadion Lad. Trojáka nepřišly na Kladno ani dvě tisícovky lidí. Ti měli tehdy jiné zájmy, pohltila je svoboda a vše, co k ní patřilo. Přestože mělo Kladno v kádru tři pozdější mistry světa (Hniličku, Vebera a M. Procházku), tak vysoko prohrálo. Už byla řeč o tom, že tahle sezona po odchodu Jágra, Kadlece, Kameše a dalších hráčů nebyla právě povedená. Špatně to nesl Petr Kasík, jinak celkem klidný obránce najel do čárového rozhodčího a dostal desítku.

Co je zajímavé, že s výpravou cestovali do 700 kilometrů vzdálených Košic i Pavel Patera a Ota Vejvoda ml., ale zůstali na lavičce náhradníků.

16. října 1990 HC VSŽ KOŠICE - TJ POLDI KLADNO 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 04:26 Peter Zůbek (Pavol Zůbek), 29:03 Viliam Belas (Peter Zůbek, Miroslav Danko) PP1, 37:06 Viliam Belas (Pavol Zůbek), 43:31 Anton Bartánus (Peter Veselovský, Slavomír Ilavský), 46:32 Pavol Zůbek (Peter Zůbek), 54:08 Peter Zůbek (Miroslav Danko) - 05:06 Radek Gardoň, 45:51 Radek Aschenbrenner (Jan Kruliš) PP1

Vyloučení: 5:5, navíc Petr Kasík (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 40:24 (12:7, 18:6, 10:11) Diváci: 1535

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Veber - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Vojta, Hasil, Fiala.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Už jsme narazili v seriálu na zajímavá hodnocení, jaká psal do zápisu brněnský rozhodčí. V roce 1981 doslova novinářsky zhodnotil hru obou týmů a díky němu víme, že rozhodující branka Adolfa Beznosky padla po chybě trenčínského (jinak litvínovského) brankáře Hrabáka. Rozhodčí pochválil za chování diváky i hráče, jen kladenského trenéra Josefa Vimmera nabádal k tomu, že by neměl nervozitu přenášet na hráče. No to tedy…

Jak bylo řečeno, duel rozhodl Adolf Beznoska. Odchovanec Kladna hrající s bytelným chráničem brady se v kádru pár let udržel, ale později přešel do Mladé Boleslavi, kde získal nový domov. Jako jeden z mála hokejových vysokoškoláků začal učit v Bezně a stal se i politikem. Byl prvním náměstkem primátora Mladé Boleslavi a později se stal dokonce Poslancem Parlamentu ČR, jímž je dodnes.

Zápas proti Trenčínu byl zajímavý i tým, že proti Kladnu nastoupili za trenčínskou Duklu čtyři domácí odchovanci. Václav Sýkora dal dokonce branku! A proč vojákoval až skoro ve třiceti? Rovněž on byl vysokoškolák a měl odklady. Kromě něj hráli za Duklu Petr Kasík a Milanové Eberle a Skrbek.

16. října 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 17:17 Zdeněk Müller (Jan Novotný) PP1, 38:22 Jaroslav Vinš (Zdeněk Müller), 50:28 Zdeněk Müller (Jan Novotný, Jaroslav Vinš) PP1, 55:32 Adolf Beznoska (Josef Machala) - 27:45 Miroslav Miklošovič (Alexandr Prát), 33:08 Alexandr Prát (František Hossa, Milan Skrbek), 37:54 Václav Sýkora (Vladimír Kadlec, Pavel Setikovský) PP1

Vyloučení: 4:7 Využití: 2:1 Střely na branku: 21:27 Diváci: 4200

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba (od 41. Větrovec), Vinš, Tatíček, Kaberle, Horský - Dudáček, Nový ©, Bauer (od 41. Martínek) - Kopecký, Müller, Novotný - Vrňák, Beznoska, Fiala - od 21. Machala.

Ostatní zápasy 16. října (od roku 1980)

16. října 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

16. října 1982 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

16. října 1983 TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 3:8 (2:2, 0:2, 1:4)

16. října 1986 TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - TJ POLDI SONP KLADNO 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

16. října 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 6:6 (2:2, 3:1, 1:3)

16. října 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

16. října 1992 HC POLDI KLADNO - HC KOŠICE 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

16. října 1998 HC VELVANA KLADNO - HC SLOVNAFT VSETÍN 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

16. října 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - IHC PÍSEK 2:1 PP (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

16. října 2005 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

16. října 2008 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC GEUS OKNA KLADNO 3:4 PP (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)

16. října 2017 SK TRHAČI KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK