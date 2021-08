Narozeniny

František Šebek – 81 let. Rodák z Rozdělova začínal s hokejem v kladenské PZtce. V dorostu vybojoval ligový titul nejen s hokejisty, ale podobně jako dvojice Vimmer – Karas i s fotbalisty. Mezi muže se probojoval jako sedmnáctiletý, kdy ho do kádru vytáhl kouč Vlastimil Sýkora. V sezoně 1958/59 byl Šebek u prvního ligového titulu Kladna. Za devět sezon odehrál 98 ligových zápasů a nasázel 22 branek. S hokejem musel skončit předčasně v 28 letech. Ligový nápor totiž nevydrželo jeho koleno. U hokeje ale zůstal. Dlouhé roky trénoval kladenskou mládež, se kterou slavil úspěchy.

Zdeněk Mráz – 41 let. Brněnský rodák Mráz to v Kladně zkoušel po angažmá v zámoří. Věkem tehdy ještě junior odehrál většinu přípravy 1998. V úvodu sezony ale byl jen náhradníkem, do ligového zápasu naskočil jen v poslední třetině nevydařeného domácího utkání s Opavou. Pak se vydal zpět domů do Brna. Kromě zmíněného duelu s Opavou a jedné sezony v Polsku strávil Mráz celou kariéru jen v českých nižších soutěžích.

Vilém Burian – 33 let. Podobně malou stopu v Kladně zanechal i Vilém Burian. Přestože rodák a odchovanec Třebíče nepatřil mezi bodové tahouny Horáků, v Kladně dostal svou první šanci v české extralize. Další starty už nepřidal. Později to zkoušel také v Českých Budějovicích. Více zaujal až v Brně, kde strávil necelé čtyři ročníky. Před sezonou 2015/16 se přesunul do Olomouce, kde hraje dobře dodnes.

Přípravné zápasy 16. srpna

16. srpna 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 2:2 (0:0,1:1,1:1)

16. srpna 2005 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 2:3 (1:2,0:1,1:0)

16. srpna 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 0:0 (0:0,0:0,0:0)

16. srpna 2011 HC KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

16. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - IHC KOMTERM PÍSEK 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

16. srpna 2016 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

16. srpna 2019 RYTÍŘI KLADNO - EHC LAUSITZER FÜCHSE 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 18:41 Michal Dragoun (Jaroslav Kalla, Libor Procházka) SH1, 30:15 Tomáš Knotek (Jan Hlaváč), 59:30 Jan Hlaváč (Tomáš Knotek, Jakub Valský) - 35:01 Jaroslav Roubík (Jiří Suchý, David Ludvík), 47:21 Miroslav Třetina (Ondřej Holomek)

Vyloučení: 2:5 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 36:30 (13:9, 13:11, 10:10) Diváci: 300≈

Sestava Kladna: Cikánek - Hájek, Růžička, Piskáček, Procházka ©, Drtina, Lepine, Diviš, Kameš - Kafka, Lukáč, Bělohlav - Hovorka, Dragoun, Kalla - Eberle, Stieler, Bílek - Hlaváč, Knotek, Valský.

16. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - IHC KOMTERM PÍSEK 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 03:46 Jiří Bicek (Jan Hlaváč), 21:44 Antonín Melka SH1, 27:26 Jan Dalecký (Jan Piskáček, Jan Eberle), 32:24 Petr Macholda (Pavel Patera, Jan Hlaváč) PP1, 43:21 Jan Hlaváč (Jiří Bicek, Pavel Patera), 49:50 Libor Procházka (Michal Dragoun, Jiří Bicek) PP1, 53:04 Jan Hlaváč (Jiří Bicek, Pavel Patera) - 25:03 Jakub Strnad (Zdeněk Šperger). Vyloučení: 3:6 Využití: 2:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 43:22 (14:8, 13:9, 16:5) Diváci: 490

Sestava Kladna: Chábera - Drtil, Drtina, Růžička, Černošek, Procházka, Piskáček, Macholda, Mocek - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Dalecký - Eberle, Lukáč, Látal - Valský, Melka, Čurda.

16. srpna 2016 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 06:59 Peter Jánský (Petr Hořava, František Ptáček) SH1, 18:16 Patrik Machač (Petr Hořava, David Tůma) SH1, 29:17 Petr Ton (Petr Tenkrát, Jiří Burger), 30:22 Peter Jánský (Matěj Pekr, Patrik Machač), 48:21 Jiří Burger (Petr Ton) - 21:04 Radim Zohorna (Jan Wasserbauer, Tomáš Havránek). Vyloučení: 4:2 Bez využití V oslabení: 2:0 Střely na branku: 29:34 (13:10, 10:17, 6:7) Diváci: 722

Sestava Kladna: Hanuljak - Ptáček, Hořava, Růžička, Kehar, Repe, Drtina - Kružík, Havlůj Cetkovský - Ton, Burger ©, Tenkrát - Tůma, Machač, Pekr - Jánský, Přikryl, Strnad.

16. srpna 2019 RYTÍŘI KLADNO - EHC LAUSITZER FÜCHSE 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 15:54 Ladislav Zikmund (Jaroslav Jágr, David Stach) PP1, 24:01 David Stach (Ladislav Zikmund), 27:37 Šimon Jelínek (Jakub Hajný), 34:08 Jakub Hajný (Jakub Strnad, Ondřej Smetana), 59:05 Brendan O'Donnell (Tomáš Redlich) ENG - 53:35 Mike Hammond (Darcy Murphy) PP1. Vyloučení: 8:6, navíc Darcy Murphy, Jake Ustorf (oba Weisswasser) a Martin Kehar (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 49:28 (14:7, 18:9, 17:12) Diváci: 625

Sestava Kladna: Brízgala - Müller (od 41. Zikmund), Lakos, Romančík (od 41. Kaut), Kehar, Zelingr, Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Kružík, Melka, O'Donnell - Redlich, Machač, Strnad © - Hajný, Kaut, Jelínek.

Jan ŠEJHL