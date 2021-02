Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 16. února, kdy slaví 76. narozeniny skvělý borec 70. let Zdeněk Nedvěd, 29 je Jakubu Strnadovi a výročí narození má i další člen Síně slávy kladenského hokeje Hugo Laitner. Vzpomeneme také na pěkné zápasy s Pardubicemi nebo Libercem.

Zdeněk Nedvěd ve své kanceláři. | Foto: Luboš Hora

Narozeniny:

- Hugo Laitner – 120. výročí narození. Člen Síně slávy kladenského hokeje byl jedním ze zakladatelů kladenského hokejové oddílu a jeho první kapitán. Patřil mezi nejlepší a nejproduktivnější hráče Kladenských své doby. Byl také prvním hráčem Kladna, který se dostal do širšího reprezentačního výběru. Účastnil se například soustředění před mistrovstvím Evropy 1932 v Berlíně. Reprezentační dres ale nakonec neoblékl. Na sklonku kariéry hrál i za kladenské béčko či Lány. Byl ale také dobrým fotbalistou.

- Alois Povolný – 105. výročí narození. Když v roce 1936 po roztržce uvnitř kabiny složil kapitánskou funkci Hugo Laitner, stal se Alois Povolný historicky druhým kapitánem Kladenských. Hugo Laitner totiž určil brankářem pozdějšího trenéra Jiránka. Ten neuposlechl a do brány se tak musel postavit Vokurka, který dříve nechytal. Kladno prohrálo a Laitner přenechal kapitánskou funkci právě obránci Povolnému. Ten za Kladno odehrál pouhé dvě sezony.

- Zdeněk Nedvěd – 76 let. Narodil se v Lánech (proto přezdívka Masaryk), kde s hokejem i začínal. V roce 1959 přestoupil do kladenské PZtky. Do áčka začal nakukovat o tři sezony později. Hned ve druhém ligovém zápase se blýskl čtyřmi góly! V Kladně nakonec strávil dlouhých 13 sezon a zaznamenal na tehdejší dobu úctyhodných 439 ligových startů. Mimo Kladno v nejvyšší soutěži působil pouze na vojně v Košicích. Zahrál si ale také za Beroun, Slaný (kde byl dokonce hrajícím trenérem) či Hvězdu Kladno. Hokeji se věnovali také jeho synové Roman a Zdeněk. Po revoluci vytvořil velkou prodejní firmu automobilů škoda - Nevecom.

- Pavel Táborský – 53 let. Obránce začínal v Hradci Králové. Osm sezon působil v pražské Spartě, se kterou získal dva mistrovské tituly. Podíl měl na titulu i se Vsetínem, ale ještě v průběhu sezony odešel do Třince. Po krátkém působení v Plzni už ale následovalo kladenské angažmá. Do středních Čech dorazil spolu s mladším bratrem Martinem, rovněž obráncem. Zkušenější Pavel v Kladně vydržel jedinou sezonu, než se vydal na zkušenou do zahraničí.

- Johan Lorraine – 32 let. Švédský legionář přestoupil do Kladna z kazašského Temirtau. Stockholmský rodák nehrál úplně špatně – v 17 utkáních nasbíral 8 bodů za 4 góly a stejný počet asistencí. Do týmu ale příliš nezapadl a ještě v průběhu sezony odešel do Nových Zámků. V současnosti působí ve švédské nižší soutěži.

- Jakub Strnad – 29 let. Vyhlášený rychlík prošel nejen mládeží Kladna, ale obrážel také mládežnické reprezentační výběry. Krátce působil i v kanadské juniorce. Naprostou většinu kariéry však spojil s mateřským Kladnem. Postupně si vysloužil i kapitánské céčko na dresu. A právě při jeho kapitánování Kladenští oslavili postup do extraligy. Po sestupu Strnad v nejvyšší soutěži zůstal, když se vydal do Mladé Boleslavi na první větší angažmá mimo své rodné město.