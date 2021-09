Narozeniny.

Jiří Drobný – 96. výročí narození. Rodák z Velehradu v Kladně hrál už od mládežnických let. Ve válečných letech se prosadil i do kádru kladenského A-týmu. Útočník Drobný za Kladno odehrál celkem jednadvacet zápasů, z toho sedm soutěžních. U hokeje ale dlouho nezůstal. Hokejovou výstroj pověsil na hřebík v pouhých 20 letech.

- Josef Zvolský – 90 let. Jeden z prvních ligových hráčů Kladna.

- Jiří Kročák – 57 let. Od druhé poloviny osmdesátých let patřilo jméno Jiřího Kročáka ke Spartě. Pražanům pomohl v počátku devadesátých let dvakrát k ligovému titulu. Podruhé dokonce jako kapitán. Pak ale Spartu opakovaně opouštěl. Takto se pokusil pomoci Vsetínu na cestě do extraligy, se stejným cílem mířil i do Karlových Varů. V obou případech neúspěšně. Zahrál si také za Beroun. V Kladně si odehrál své, jinak ale více nezazářil. Fanoušci ho kvůli sparťanskému srdci nebrali. Po dvou letech odešel do Mladé Boleslavi. Tam na třetí pokus mohl zažít postupové oslavy, když týmu z města automobilů pomohl do druhé nejvyšší soutěže.

- Jan Mařík – 40 let. Brankář Mařík patří mezi odchovance PZ Kladno. V sezoně 1998/99 byl dokonce povolán jako záloha pro kladenský A-tým. Přesto to také plnil – tedy že kryl záda startujícímu brankáři, ať jím byl Bílek či Horčička. Za sedm takových zápasů první brankář nepotřeboval pomoc a Mařík se do brány vůbec nedostal. V dospělém hokeji se nakonec na vrcholové úrovni neprosadil.

Výročí úmrtí

- 2002 – Jindřich Falber. Poprvé se v sestavě kladenského A-mužstva představil Jindřich Falber v sezoně, kdy slavil osmnácté narozeniny. Na soutěžní zápas si ale musel počkat ještě dvě sezony. Nakonec nastoupil do dvou ostrých zápasů sezony 1948/49, která se do historie zapsala mimo jiné tím, že Kladno poprvé měnilo svůj název. Z HOSK byl rázem TJ Sokol Kladno. Další starty už ale Falber nenasbíral. Zemřel 16. září 2002 ve věku 73 let.

Ligový debut za Kladno

- 1994 – Martin Štěpánek a Pavel Trnka. Obránce Štěpánek začínal s hokejem doma v Ústí. Tam si mohl zahrát nanejvýš první ligu. Kladno mu tak nabídlo něco, co doma nemohli. Štěpánek nehrál vůbec zle. V jeho druhém roce za Kladno si ho dokonce všimli reprezentační trenéři. Tehdy vyrazil Štěpánek za novou výzvou do Litvínova. Po letech se ještě do středních Čech vrátil. Tehdy se už ale mohl pyšnit titulem mistra světa či ligovým titulem z Finska.

o Další bek Trnka přicházel do Kladna jako naděje draftovaná Anaheimem. Doma v Plzni nedostával tolik šancí, aby se obehrával mezi dospělými. To mu Kladno umožnilo. Trnka se za to Kladnu odvděčil pěti asistencemi a také +10 při účasti na ledě u vstřelených a obdržených gólů. Po sezoně odešel do NHL. V nejslavnější lize světa strávil krásných sedm let. Po návratu do Evropy hrál mimo jiné za Plzeň, švédský Leksand a Malmö a také za Vítkovice, kde po konci kariéry zakořenil i jako trenér.

- 2005 – Jiří Tlustý. Velký talent Tlustý se do kádru Kladna dostal už jako sedmnáctiletý. První sezonu hlavně sbíral zkušenosti mezi muži, k tomu ale přidal i deset kanadských bodů, když po rozprodání části kádru měl najednou i hodně prostoru na ledě. Po průlomové sezoně v extralize mířil Tlustý na vstupní draft NHL. Jako třináctého v pořadí si ho vybraly Javorové listy z Toronta. Tlustý odešel a přes juniorské soutěže a farmářskou AHL se Tlustý propracovat až do nejslavnější ligy světa, Tam zažil pěkné roky například v Carolině. Do Kladna se vrátil během výluky, kdy spolu s Jágrem a Plekancem táhl kladenský útok. Možná by došlo i k dalšímu návratu. Kariéra Jiřího Tlustého ale skončila velmi předčasně vinou zdravotních lapálií.

- 2012 – Petr Mocek. V extralize bylo jméno Petra Mocka spojeno s Pardubicemi. Do jejich kádru patřil čtyři sezony, ale naskakoval vždy jen k výjimečné výpomoci. Mnohem lepší pozici dostal až v Karlových Varech, za které hrál jedinou sezonu. Právě z lázeňského města přišel Mocek k Rytířům. Urostlý bek neměl nejhorší čísla, ale trefa do černého to také nebyla. Ještě před koncem přestupního termínu si ho stáhly zpět mateřské Pardubice.

- 2017 – David Štich. Původem plzeňského obránce Šticha předcházela pověst velkého tvrďáka. Už od dorostu nebylo výjimkou, když Štich nasbíral přes sto trestných minut za sezonu. V Kladně se o něco zklidnil. Předváděl tvrdou defenzivní hru, kterou ale podpořil dvanácti kanadskými body. Kladnu tehdy pomohl až do baráže, která nakonec postup neznamenala. Odešel do Chomutova, dva roky hrál za Litvínov. V letošní sezoně tvrdí muziku na jihu Čech v českobudějovickém Motoru.

Zápasy s kulatým výročím

Na úvod sezony 2001 posílil Kladno v té době hráč Toronta Tomáš Kabele a pomoc to byla více než citelná. Kaberle proti Varům zapsal tří body a zásadně přispěl k jasné výhře 6:2. Dva góly dal také Václav Skuhravý, jehož později v sezoně Vary podepsaly a bylo z toho zle, takže Skuhravý vypadl ze sestavy. I to přispělo nakonec k tomu, že Kladno chřadlo a nakonec sestoupilo.

16. září 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 09:30 Radim Skuhrovec (Tomáš Plekanec, Robert Kysela) PP1, 12:25 Václav Skuhravý (Ladislav Svoboda, Tomáš Kaberle), 25:16 Radek Gardoň (Tomáš Kaberle, Jan Kruliš) PP2, 36:28 Michal Havel (Radek Gardoň, Jan Kruliš), 42:45 Václav Skuhravý (Ladislav Svoboda, Tomáš Kaberle), 51:51 Pavel Geffert (Ladislav Svoboda, Tomáš Kaberle) PP1 - 13:22 Tomáš Němčický, 45:25 Tomáš Němčický (Martin Hlavačka, Petr Macholda) PP1. Vyloučení: 9:8, navíc Radim Skuhrovec (Kladno) na 10 min. Využití: 3:1 Střely na branku: 45:37 (12:10, 17:15, 16:12) Diváci: 3645

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Dlouhý, Boháček, Kaberle, Skuhrovec, Hájek - Havel, Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Kysela, Plekanec, Horna - od 13. Kameš.

Ostatní zápasy 16. září (od roku 1965)

16. září 1988 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

16. září 1990 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI KLADNO 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

16. září 1994 HC DUKLA JIHLAVA - HC KLADNO 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

16. září 2003 HC RABAT KLADNO - HC PARDUBICE 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

16. září 2005 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

16. září 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - RI OKNA ZLÍN 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

16. září 2008 BK MLADÁ BOLESLAV - HC GEUS OKNA KLADNO 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

16. září 2012 HC KOMETA BRNO - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

16. září 2015 HC MOST - RYTÍŘI KLADNO 4:5 (1:1, 1:4, 2:0)

16. září 2017 RYTÍŘI KLADNO - VHK ROBE VSETÍN 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

16. září 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Dvakrát téměř po sobě hostovalo Kladno na úvod sezony v Českých Budějovicích. V roce 1988 bylo horší a vyhrálo, o dva roky později bylo lepší, ale vyhráli Jihočeši…

První duel byl zajímavý tím, že pár měsíců předtím Kladno právě tohoto soupeře senzačně vyřadilo v play off, ačkoliv vyhrál základní část. I zářijový duel tehdy patřil hlavním ofenzivním tahounům tehdejšího Kladýnka - Milanu Novému, Jiřímu Dudáčkovi a Vláďovi Kamešovi. V sestavě byli i Hořava, Eberle či mladý Jaromír Jágr. Narvaná hala každopádně musela stejně jako brankář Petr Bříza spolknout hořkou pilulku.

Naopak v odvetě už hodně změněná sestava Kladenských sice soupeře přehrávala, ale vychytal ji Radek Tóth, jenž později přestoupil i do Kladna. Byl to jeho zápas.

16. září 1988 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 57:34 Luboš Rob (Josef Hejna) - 08:56 Jiří Dudáček (Miloslav Hořava), 31:45 Vladimír Kameš (Petr Fiala), 58:14 Milan Nový (Jiří Dudáček, Josef Zajíc). Vyloučení: 2:3 Bez využití Střely na branku: 30:29 (11:10, 11:7, 8:12) Diváci: 4666

Sestava Kladna: Dudáček - Kadlec, Hořava, Větrovec, Tatíček, Pospíšil, Kasík, Lhotský, Bakula - Dudáček, Nový ©, Zajíc - Eberle, Kameš, Fiala - Jágr, Knotek, Slabý - Kuthan, Čermák, Vosátka.

16. září 1990 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI KLADNO 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 00:25 Jiří Hála (Jan Bláha), 24:41 Jan Bláha - 47:41 Josef Zajíc (Petr Kasík) PP1. Vyloučení: 4:3 Využití: 0:1 Střely na branku: 25:33 (6:11, 12:13, 7:9) Diváci: 1996

Sestava Kladna: Kameš - Lhotský, Pospíšil, Kasík, Mádl, Novák, Aschenbrenner - Dudáček, Eichenmann, Vrkota - Matula, Zajíc, Procházka - Mikolášek, Gardoň, Fiala - Eberle ©, Vejvoda, Vojta.

V roce 2008 mělo Kladno neuvěřitelný start do sezony, vyhrálo i čtvrtý zápas. Přitom v Mladé Boleslavi bylo horší, několikrát hrálo ve třech a brankář Kopřiva dostal gól po slabém nahození z půlky. Jenže jinak chytal fantasticky a Pavel Patera chytrými pasy připravil góly Martinu Procházkovi a Radku Bělohlavovi. Tehdy ho v Bolce neměli moc rádi, teď je ale trénuje, takový je hokej.

16. září 2008 BK MLADÁ BOLESLAV - HC GEUS OKNA KLADNO 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 49:02 Daniel Boháč (Richard Bauer) - 07:23 Martin Procházka (Pavel Patera), 53:34 Radek Bělohlav (Pavel Patera, Richard Diviš). Vyloučení: 6:7, navíc Petr Tenkrát (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 42:17 (11:6, 21:5, 10:6) Diváci: 3984

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Skrbek, Hořava - Diviš, Patera ©, Procházka - Čurilla, Frolík, Tomajko - Tenkrát, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Stieler, Kuchler.

V roce 2017 se Vsetín vrátil do I. ligy a přijel docela s ambicemi, které však domácí Kladno tvrdě rozprášilo. Na zápase byla dost vysoká návštěva zhruba tří tisícovek diváků, hodně bylo i Valachů, ale radost měli jen ti domácí. Zajímavostí bylo, že na debaklu se výrazně podílel i obránce David Štich. Roky byl defenzivním specialistou, ale trenér Miloš Hořava v něm objevil i tvůrčí schopnosti a dobrou střelu.

16. září 2017 RYTÍŘI KLADNO - VHK ROBE VSETÍN 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 08:15 Adam Kubík (David Štich, Tomáš Redlich), 10:00 Roman Přikryl, 18:02 Jakub Strnad (Roman Přikryl, Martin Kehar), 22:07 Ladislav Zikmund (Tomáš Kaut, David Štich) PP1, 27:12 Matěj Pekr (Petr Štindl), 48:45 David Štich (Tomáš Kaut) PP1, 56:18 David Tůma (Jan Kloz, Patrik Machač) - 28:13 Tomáš Vávra (Tomáš Frolo). Vyloučení: 4:8 Využití: 2:0 Střely na branku: 34:21 (10:8/0, 13:8, 11:5) Diváci: 2635

Sestava Kladna: Kopřiva (v 10:00-11:12 Cikánek) - P. Hořava, Matula, Štindl, Kehar, Lenďák, Štich - Tůma, Machač, Kloz - Pekr, Přikryl, Strnad © - Lorraine, Kaut, Zikmund - Svedlund, Kubík, Redlich.

Jan ŠEJHL