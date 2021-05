Narozeniny:

Jiří Kulíček – 87 let. Pražský rodák začínal v SK Veleslavín, který tou dobou hrál ještě na přírodním kluzišti. Jako dorostenec přestoupil do pražského Dynama (dnešní Slavie). Na vojně, kterou strávil v ÚDA Praha, se seznámil s Kladeňáky, kteří ho od sezony 1956/57 přetáhli právě do svého klubu. V Kladně byl jasnou jedničkou a toho si všimli i reprezentační trenéři. Kulíček se nakonec podíval na tři mistrovství světa a podílel se na dvou bronzech. Velký podíl měl i na prvním kladenském mistrovském titulu v roce 1959, kdy předváděl skvělé výkony a vůbec do branky nepustil dvojku Zdeňka Berana. V Kladně vydržel nakonec 8 let. Sám rád vzpomínal na tohle období a hlavně na skvělou kladenskou partu. Odešel do Plzně, úplný závěr kariéry pak prožil ve Slavoji Davle. Po konci aktivní kariéry byl členem brankářské komise a trenérem maskovaných mužů. Trénoval mimo jiné v Plzni, Kralupech, Slaném či až v chorvatském Medveščaku Záhřeb. Spolu se Stanislavem Bacílkem se mihl také ve filmu. Pro film Brankář bydlí v naší ulici si je vybral režisér Čeněk Duba.

- Martin Čížek – 37 let. Vytáhlý obránce pochází z Berouna, od mládí ale působil ve Slavii Praha. Byl pravidelným mládežnickým reprezentantem a dotáhl to až do zámořské juniorské OHL. Po jediném roce se z Ameriky vrátil a tehdy zamířil do kladenské juniorky. S ní oslavil ligový titul, na kterém se podílel na obránce velmi solidními 36 body za sezonu. Mezi dospělými ale dostal šanci jen v přípravných zápasech. Blízko měl v Kladně i do ligy, ale nakonec zůstal na lavičce jen jako náhradník. Jediný ligový start si nakonec připsal v jihlavském dresu. Jinak působil jen v nižších soutěžích například v Berouně, Slaném či Řisutech. Do druhé nejvyšší soutěže pak pomohl Mostu. Vyzkoušel si i zahraniční angažmá. Zahrál si v Lotyšsku, Maďarsku, Německu a dlouho také ve Francii.

- Nicolas Hlava – 27 let. Původem chomutovský borec sbíral zkušenosti hlavně v prvoligové Kadani a na soupisku svého Chomutova se dostával jen pozvolna. Před sezonou 2018/19 zamířil na štaci do Znojma, hrající v tehdejší mezinárodní EBEL lize. Tam se mu po osobní stránce opravdu dařilo – za 50 zápasů posbíral 48 kanadských bodů. Po roce se přesto vrátil zpět na sever Čech. Když ale Piráti vinou ekonomických problémů padli až do krajské soutěže, sáhli po Hlavovi právě Rytíři. A dobře udělali. V základní části byl Hlava nejproduktivnějším Kladeňákem. V play off pak zaujal mimo jiné v rozhodujícím sedmém finále, kdy na rozbruslení speciálním dresem připomněl zemřelého kouče Miroslava Fryčera a pak prvním gólem zápasu nasměroval Kladno do extraligy. Rytířský dres bude oblékat i v následujícím ročníku.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK