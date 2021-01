Ligový debut za Kladno:

- 1982 – Michal Kurzweil. Rodák z Prahy se pokoušel o místo v sestavě už v předchozí sezoně 1980/81, ale jeho působení v áčku skončilo pouze přípravnými zápasy. O sezonu později už nastoupil k deseti ligovým zápasům. Další šanci dostal Kurzweil až po sestupu. Právě v posledním a rozhodujícím zápase kvalifikace se trefil do sítě Plzně. Jeho gól ale pouze mírnil porážku 2:4, a tak Kladno zůstalo v druhé nejvyšší soutěži.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1989 – Petr Bareš. ,Nedlouho po narozeninách a prvním ligovém startu si připomínáme i Barešovu derniéru v kladenském áčku. V něm občasně působil přesně rok a týden k tomu. Za tu dobu stihl 13 zápasů. Do statistik se nezapsal kanadským bodem, ale ani trestem. Většinu kariéry pak strávil v Německu.

Rekordy a zajímavost:

- 1974 – Kladno remizovalo v Pardubicích a tím začala čtyřzápasová série venkovních remíz, což je dodnes rekord v nerozhodnutých zápasech po 60 minutách.

Zápasy s kulatým výročím:

Před třiceti roky podlehlo Kladno v Jihlavě 2:3. Dukla ještě pořád mohla počítat s tím, že tam bude chodit na vojnu dost talentů z republiky, ale ne ty největší - ty mířily ještě před vojnou do NHL. Nicméně tým měla pořád dobrý a tři tehdy ještě ne tak známí borci došli později až do NHL: brankář Čechmánek, obránce Šmehlík i útočník Augusta. Doplnili je výborní Vlk, Ujčík či Kucharčík a Dukla ovládla jak základní část tak i play off.

Proti Kladnu se jí povedla první třetina, po níž vedla 3:0, Kladno už jen snížilo. V závěru odvolalo brankáře Hniličku, ale power play mu nevyšla, navíc obrana zmařila faulem jasnou šanci Dolany. Ten tedy v čase 59:59 jel trestné střílení, ale Hnilička chytil.

17. ledna 1991 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI KLADNO 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 09:05 Aleš Polcar (Patrik Augusta, Richard Adam), 12:56 Petr Kaňkovský (Libor Dolana), 14:54 Milan Kastner (Jiří Poukar) SH1 - 24:50 Petr Kasík (Jan Kruliš, Jiří Dudáček) PP1, 45:48 Otakar Vejvoda, (Milan Eberle)Vyloučení: 4:4 Využití: 0:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 35:21 (13:4, 14:10, 8:7) Diváci: 1815

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Kruliš, Aschenbrenner - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Eichenmann, Mikolášek - Slabý, Vrkota, Fiala - Placatka, Vejvoda, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Šedesát dva let to je, kdy se hrál zápas, který definitivně rozhodl o tom, že se Kladno poprvé v historii stane mistrem republiky. Na Štvanici hostilo České Budějovice a porazilo je 5:3. Nejbližšími pronásledovateli tehdy byly RH Brno a Plzeň, které v tom kole hrály zrovna spolu. Ale až o den později, takže titul Kladnu padl bez ohledu na jiné výsledky. Budějovičtí sice byli v tabulce poslední, ale Kladnu se stejně dýchalo ztěžka. Hráči byli nervózní a pořád sice vedli, ale soupeř dotahoval. Nakonec zpívalo šest tisíc fanoušků sborově Kladno, ty černé Kladno a slavilo první titul malého klubu, neboť do té doby vyhrály jen pražské nebo brněnský. Byl to krásný sobotní večer.



17. LEDNA 1959 TJ SONP KLADNO - TJ SLAVOJ ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:3 (2:0,1:2,2:1)

Branky a nahrávky: 3. Jaroslav Volf, 19. Jaroslav Jiřík, 28. Karel Nedvěd, 44. Stanislav Bacílek, 51. Josef Froněk (Jaroslav Volf) - 31. Josef Buřič (Vlastimil Hajšman), 33. Josef Houdek, Josef Buřič (Vlastimil Hajšman).

Vyloučení: 1:1 Bez využití. Diváci: 6000

Sestava Kladna: Kulíček - Müller, Bacílek, Hainý, Nedvěd - Landa, Fröhlich, Markup - Jiřík, Rys, Prošek - Kopecký, Froněk, Volf.

A třetí zápas dne? Vybíráme duel s Vítkovicemi z ledna 1993. V Kladně obvykle hrávají výborně, ale tady je domácí vyprovodili debaklem 7:2. Hlavně první třetina (5:0) byla fantastická. Kladno mělo už v posledním ročníku federální ligy hotový nový tým a byl velmi silný. Měl jen pár slabých místeček v obraně a ne všichni útočníci ještě hráli svoje vrcholné roky, i když se to blížilo. Proto Vítkovice neměly šanci. Dodejme, že v těch letech se ještě psávalo, že hrají Oceláři proti Železářům, ale ocel už se stěhovala postupně do třineckých rukou.

17. ledna 1993 HC POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 7:2 (5:0, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 02:49 Martin Procházka (Radek Gardoň), 04:13 Tomáš Mikolášek (Otakar Vejvoda), 07:23 František Kaberle (Petr Slabý, Zdeněk Eichenmann), 15:39 Josef Zajíc (Zdeněk Eichenmann, František Kaberle), 17:59 Zdeněk Eichenmann (Josef Zajíc, Jan Kruliš) PP1, 40:44 Petr Ton (Martin Procházka), 55:26 Martin Procházka (Radek Gardoň) PP2 - 27:27 Miloš Holaň (Petr Folta), 48:46 Svatopluk Hermann (Martin Smeták)

Vyloučení: 2:4 Využití: 2:0 Střely na branku: 42:30 (17:5, 15:11, 10:14) Diváci: 2492

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Černý, Mádl - Slabý, Eichenmann ©, Zajíc - Ton, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

Smršť v posledních 13 minutách předvedli hokejisté Kladna a Brna v minulé sezoně. Kladeno nečekaně přejelo soka nabitého skvělými jmény 5:1, přitom Stach otevřel skóre až ve 48. minutě. Hodně vyhecovaný Tomáš Plekanec, v té době ve službách Komety, sice snížil, ale závěr zase patřil Rytířům. Bohužel, od tohoto zápasu začala série jejich neúspěchů, které je stály extraligovou příslušnost.



17. ledna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 47:18 David Stach, 48:43 Jakub Strnad (David Stach, Tomáš Kaut) PP1, 57:03 Brendan O'Donnell, 58:46 Antonín Melka (Brendan O'Donnell, Brady Austin) ENG, 59:49 Jakub Strnad (Brendon Nash, Tomáš Kaut) PP1 - 52:39 Tomáš Plekanec (Lukáš Kucsera, Martin Zaťovič) PP1

Vyloučení: 3:4 Využití: 2:1 Střely na branku: 28:28 (7:8, 9:12, 12:8) Diváci: 5028

Sestava Kladna: Godla - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka - Jágr (ve 24.-29. Bílek), Vampola, Zikmund - Redlich, Machač, Strnad © - Valský (od 41. Bílek), Stach, Š. Bláha - Melka, Kaut, O'Donnell.



Video ze zápasu:

Zdroj: Youtube

Ostatní zápasy 17. ledna (od roku 1966):

17. 1. 1967 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

17. 1. 1974 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 3:3 (1:1, 0:1, 2:1)

17. 1. 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

17. 1. 1982 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 7:3 (2:1, 1:1, 4:1)

17. 1. 1985 TJ SLOVAN NV ÚSTÍ NAD LABEM - TJ POLDI SONP KLADNO 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

17. 1. 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

17. 1. 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:4 (0:3, 1:0, 3:1)

17. 1. 1993 HC POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 7:2 (5:0, 0:1, 2:1)

17. 1. 1995 HC SPARTA PRAHA - HC POLDI KLADNO 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

17. 1. 1997 HC POLDI KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

17. 1. 1999 HC ŽELEZÁRNY TŘINEC - HC VELVANA KLADNO 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

17. 1. 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC PLZEŇ 1929 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

17. 1. 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

17. 1. 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

17. 1. 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

17. 1. 2015 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 3:4 PP (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

17. 1. 2018 SK TRHAČI KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

17. 1. 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

Statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK