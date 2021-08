Narozeniny

Miroslav Rys – 89. výročí narození. Miroslav Rys býval nejen skvělým hokejistou, ale také fotbalistou. V obou sportech dokázal dokonce vyhrát československou ligu. Býval vždy skvěle fyzicky připravený a nebylo pro něj problém za den odehrát fotbalové i hokejové utkání. Jak sám vzpomínal, fotbal měl raději. Fotbalové prvky také přenesl i na led, když jako jeden z prvních kopal do puku. Tak byl schopný i skórovat, když do hokejky kopl a puk se odrazil o dřevo až do brány. Takové góly tehdy ještě také platily, než se kvůli Rysovi pravidla změnila. Za Kladno Rys odehrál devět ročníků. Za tu dobu stihl postup s Kladnem, ale i historicky první kladenský titul. Po roce 1968 ale emigroval do Spojených států. Ve Spartě Chicago pokračoval se svým milovaným fotbalem. Po konci aktivní kariéry tam byl dokonce prezidentem klubu. Domů do Kladna se vrátil v roce 1994. 27. listopadu 2020 zemřel ve věku 88 let.

Výročí úmrtí

2019 – Antonín Melč. Kladenský rodák hrál v době, kdy se v kladenské obraně objevovaly legendy jako Pospíšil, Vinš, Kaberle, Vejvoda a další. Proto se do sestavy probojovával pouze těžko. I tak odehrál 75 ligových zápasů. Třikrát se s Kladnem zapsal mezi ligové mistry. Velkou stopu zanechal i v B-týmu hrající v Lovosicích. V kladenském áčku vstřelil obránce Melč pouze dva ligové góly. Ten nejcennější si ale schoval pro zámořskou tour, na které se trefil do sítě Winnipegu. V tu chvíli znamenal remízu 5:5, kterou ale Kladenští nakonec neudrželi.

Přípravné zápasy 17. srpna:

17. srpna 2000 HC CHEMOPETROL - HC VAGNERPLAST KLADNO 7:6 (0:2,3:2,4:2)

17. srpna 2004 HC RABAT KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 5:1 (1:0,2:0,2:1)

17. srpna 2006 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC RABAT KLADNO 2:4 (1:1,1:1,0:2)

17. srpna 2010 České Budějovice - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 (1:0,0:1,0:1)

17. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

17. srpna 2017 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

17. srpna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HK SARYARKA KARAGANDY 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

17. srpna 2020 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 7:4 (1:1, 3:2, 3:1)

Kde máme zápasy včetně statistik?

Branky a nahrávky: 14:47 Marek Hovorka (Petr Obdržálek), 29:55 Marek Hovorka SH1, 45:04 Martin Látal (Libor Procházka) - 05:10 Cody Hess (David Tůma), 19:55 Robin Kovář PP1, 28:07 Jan Kloz (Daniel Boháč, Lukáš Poživil), 28:48 Cody Hess (Jakub Matai, Robin Kovář)

Vyloučení: 5:9 Využití: 0:1 V oslabení: 1:0 Diváci: 460 Střely na branku: 33:27 (9:16, 9:9, 15:2)

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Růžička, Procházka ©, Piskáček, Macholda, Drtina, Drtil, Mocek - Hovorka, Dragoun, Obdržálek - Eberle, Lukáč, Látal - Valský, Melka, Čurda - Redlich, Dalecký, Strnad.

17. srpna 2017 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 10:53 Filip Vlček (Miloslav Čermák) PP1, 21:38 Peter Galamboš (Timothy Crowder, Martin Novák), 31:51 Rok Pajič (Patrik Marcel) 4/4 - 47:18 Jan Kloz (Tomáš Kaut)

Vyloučení: 3:8 Využití: 1:0 Střely na branku: 32:21 (12:7, 13:7, 7:7) Diváci: 1880

Sestava Kladna: Kopřiva - Veber, Štich, Lenďák, Kehar ©, P. Hořava, Havelka, Zelingr - Kubík, Machač, Strnad - Lorraine, Svedlund, Vildumetz - Kružík, Zikmund, Redlich - Pekr, Kaut, Kloz.

17. srpna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HK SARYARKA KARAGANDY 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 25:52 Jakub Strnad (Jaromír Jágr) - 14:45 Marek Tvrdoň (Ajrat Ziazov), 52:27 Maxim Kicyn (Marek Tvrdoň) PP1

Vyloučení: 1:4, navíc Jakub Hajný (Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 37:22 (11:8, 13:7, 13:7) Diváci: 411

Sestava Kladna: Cikánek - Veber, Kehar, Zelingr, Volráb, Hořava, Svedlund - Jágr, Vampola, Strnad © - M. Bláha, Kubík, Jelínek - Kružík, Kaut, Redlich - Hajný, Zikmund, Š. Bláha - od 21. O. Bláha.

17. srpna 2020 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 7:4 (1:1, 3:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 17:47 Karel Plášil (David Gilbert, Pavel Pýcha), 28:29 Roman Přikryl (Zdeněk Doležal, Karel Plášil) PP1, 31:28 Miroslav Indrák (Pavel Pýcha, Roman Přikryl) PP1, 35:21 Roman Přikryl (Niklas Pavel, Zdeněk Doležal), 41:55 Albert Michnáč (David Gilbert, Jakub Suchánek), 49:04 Vít Jonák (Pavel Pýcha, Adam Raška), 55:52 Martin Novák (Albert Michnáč) - 03:41 Tomáš Guman (Adam Kubík, Jiří Ticháček), 21:46 Tomáš Guman (Jiří Ticháček, Vítězslav Bílek) PP1, 26:46 Matyáš Filip (Jiří Ticháček, Vsevolod Sorokin), 49:22 Tomáš Guman (Adam Kubík, Vítězslav Bílek)

Vyloučení: 5:4 Využití: 2:1 Střely na branku: 36:43 (12:15, 13:15, 11:13) Diváci: 1420

Sestava Kladna: Stahl - Zelingr, Kehar ©, Sorokin, Ticháček, Štochl, Mikliš - Bílek, Kubík, Guman - Hlava, Šapovaliv, Jelínek - Hajný, Urban, Š. Bláha - Bernat, Filip, Routa.

Jan ŠEJHL