Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 17. února, kdy slaví Kristova léta Michael Frolík zvaný někdy Baby Jágr. Naopak velký Jaromír Jágr zažil 17. února nepříjemné zranění po úderu Marka Sikory.

Michael Frolík jako junior v dresu Kladna. | Foto: Foto: Deník/Josef Procházka

Narozeniny:

- Karel Stůj – 117. výročí narození. Obránce Stůj byl u úplného začátku hokeje v Kladně. Nastoupil totiž do historicky prvního zápasu Kladna s AFK Unionem Žižkov B. Hrálo se 26. prosince 1925 v Kladně, tedy více než rok po založení kladenského hokejového oddílu. Původně se mělo hrát již o sezonu dříve, ale zápas zrušila obleva.

- František Burger – 91. výročí narození. Brankář Burger začínal s hokejem v dorostu. Po roce už se ale přesunul do áčka. V sezoně 1950/51 odchytal 9 z 10 zápasů. Kladno se tehdy dostalo do kvalifikace o nejvyšší soutěž. Tam sice sportovně neuspělo, do nejvyšší soutěže přesto postoupilo. Burger tehdy odešel na vojnu. Když se po dvou letech vrátil, Kladno už zase hrálo pouze nižší soutěž. Burger pomohl i k dalšímu postupu – tentokrát už sportovní cestou. Tam už si ale brankář s přezdívkou Kato nezachytal. Odešel do Lokomotivy Kladno, kde i ukončil kariéru.

- Petr Přikryl – 43 let. Litoměřický rodák dorazil do Kladna ještě v mládeži. V áčku ale působil jen jako náhradník. Jednou musel i krátce naskočit na led, ale už po 14 vteřinách přepouštěl místo v brance opět zkušenějšímu Chladovi. Následně odešel do Sparty, kde platil za spolehlivý záskok. Podílel se takto i na třech titulech Pražanů. V současnosti se věnuje brankářům Sparty jako trenér.

- Michael Frolík – 33 let. Že ve Frolíkovi je velký talent, to bylo jasné už od mládí. Zářil totiž i mezi kluky o kategorii starší. A to nejen na klubové, ale i na reprezentační úrovni. V áčku se uvedl během výlukové sezony 2004/05, i o rok později. Na draftu přišel v pořadí jako desátý, a tak zamířil do zámořské juniorky a začalo se mu pro jeho talent přezdívat Baby Jágr. V NHL bude asi nejlépe vzpomínat na Chicago, se kterým získal i Stanleyův pohár a navíc se podílel na rozhodujícím gólu. Do Čech se vrátil při výluce 2012/13. Kladno ale tehdy mělo v útoku trojici Jágr – Plekanec – Tlustý, a tak Frolík zamířil do Chomutova. V současné době působí v Montrealu, který mu zatím šanci nedal a poslal ho na farmu.