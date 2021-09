Narozeniny

- Jaroslav Roubík – 44 let. Pražský rodák Roubík se nikdy v extralize příliš neuchytil. Za mateřskou Spartu má na kontě jen jednadvacet zápasů, za Kladno pak sedm. Ještě méně toho odehrál za Pardubice. I tak má malý podpis pod dvěma mistrovskými tituly. Skvělou kariéru udělal naopak v první lize. Za Beroun, Chomutov, Hradec Králové a Ústí naskočil k 1074 zápasů. Chlubit se může 1067 body za 479 branek a 588 asistencí. To vše jsou prvoligové rekordy. Kladno jeho šikovnost a hokejovou chytrost poznalo mimo jiné v sezoně 2015/16, kdy spolu s Janem Klozem a Davidem Tůmou pomohl k postupu Ústí do semifinále první ligy právě přes Kladno. Po skončení hráčské kariéry se přesunul do role trenérské právě v Ústí nad Labem.

- Jurij Repe – 27 let. Slovinec Repe byl doma takový talent, že už jako třináctiletý nastupoval ve starším dorostu. Proto zvolil přestup do Třince, kde také neměl problém nastupovat se staršími kluky. Neztratil se ani zámořské juniorské soutěži, ale po dvou letech byl opět v České republice. V Třinci ale byla velká konkurence, a tak Oceláři poslali Repeho na hostování do Havířova, po roce pak pro změnu do Kladna. U Rytířů strávil nakonec tři sezony. Pravidelně vyrážel na reprezentační akce včetně olympijských her. Jeho výkony v Kladně ale stagnovali a spojení Repeho s Kladnem skončilo. Odešel do Dánska, zahrál si i na Slovensku. Naposledy pak působil ve Frýdku-Místku.

Ligový debut za Kladno

- 1982 – Roman Smejkal, Karel Libert a Vladimír Kameš

o Obránce Smejkal pocházel z Chomutova. V Kladně to ale zkoušel ještě jako mládežník. Do kladenského kádru dospělých se podíval už jako šestnáctiletý, o rok později si připsal i pár, konkrétně sedm, startů za první tým. Více se v nejvyšší soutěži neuchytil.

o Před pár dny jsme si připomínali Karla Liberta při jeho narozeninách. Připomeňme si ho dnes jen stručně. Do Kladna dorazil útočník Libert z Liberce. Za Kladno hrál celkem tři sezony, za které stihl 61 startů. Pak narukoval na vojnu. Později to v Kladně ještě zkoušel, ale vše skončilo jen u přátelských utkání. Později hrál v nižší soutěži mimo jiné za Mladou Boleslav, Slavii či Beroun.

o Odchovanec PZtky Kameš byl velký talent, který už od mládí reprezentoval. První medaile – stříbro a bronz – získal už s reprezentační dvacítkou. Tou dobou se prosazoval už i mezi dospělými. Po debutové sezoně v Kladně, kdy okamžitě zazářil (hrál s číslem 6 místo Milana Nového), ale na záchranu to nestačilo, zamířil na vojnu do Dukly Jihlava. Tam získal hned dva ligové tituly, k nim přidal i světové zlato z mistrovství světa 1985 v Praze. Do Kladna se tak vracel jako novopečený mistr světa. Za svůj mateřský klub odehrál celkem šest sezon. Po pádu železné opony se vydal na zkušenou do Finska. Z něj se vrátil ještě na krátkou výpomoc při play off 1993. Později si zahrál také v Německu či v krajské lize za Řisuty. V Kladně také trénoval mládež.

- 1993 – Jiří Beránek. Útočník Beránek pocházel z Plzně. Zkoušel to i v zámořské juniorské soutěži, kde za dva roky nasbíral rovné dvě stovky kanadských bodů. Přesto se po dvouletém působení v Americe vrátil zpět do Čech. V domovině to zkoušel v Plzni či Karlových Varech. Nikde se mu ale nedařilo tak, jako v Kladně, kde zaznamenal i přes 30 bodů za sezonu. Dlouho pak hrál také v německých nižších soutěžích. Osud mu ale příliš nepřál, když zemřel náhle v pouhých 44 letech.

- 1996 – Tomáš Trachta, Ladislav Svoboda a Václav Eiselt

o Poměrně dobře vkročil mezi muže obránce Tomáš Trachta. Hned ve své premiérové sezoně odehrál 25 zápasů včetně dvou v play off. Pak už se moc neprosazoval. Za další dvě sezony přidal jen 13 startů a vytratil se do nižší soutěže. Tam si zahrál mimo jiné za Kometu Brno, Mladou Boleslav či Řisuty.

o Útočník Svoboda se mohl chlubit podílem například na dvou mistrovských titulech pražské Sparty. Po osobní stránce ale zažil nejlepší roky až v Kladně, kam přišel spolu s Václavem Eiseltem a spolu se Zdeňkem Eichenmannem se snažili nahradit body po odcházející Blue line. Za šest sezon, kdy hrál za Kladno, byl hned čtyřikrát nejproduktivnějším útočníkem Kladna v základní části. V šesté sezoně ani jeho bodový přínos nestačil a Kladno sestoupilo. Odešel do Karlových Varů.

o Nepříliš vysoký útočník Eiselt sice už měl za sebou dvě sezony v extralize s pražskou Slavií, pořád byl ale na začátku své kariéry. V Kladně zažil tři dobré roky. Dvakrát se dokonce dostal přes hranici třiceti bodů za sezonu. Pak ho zlákala do svých řad Sparta. Tam sice vysoký bodový průměr neudržel, nicméně Sparta s Eiseltem v sestavě slavila titul. Později se objevil mimo jiné také v Plzni či Havířově, Beroun málem dotáhl do extraligy.

- 2004 – Michael Frolík. Velký talent pravidelně obrážel reprezentační akce mládežnických výběrů. Už jako patnáctiletý se podíval na mistrovství světa osmnáctek, jako šestnáctiletý si pak připsal start za kladenské áčko. Říkali mu Baby Jágr a postavili vedle Patery s Procházkou! Za dospělé ale stihl jen dvě sezony. Když šel v draftu NHL na řadu už jako desátý, zamířil za oceán. V nejslavnější lize světa odehrál 13 sezon, na kontě má v součtu základní části a play off přes devět stovek startů. Vyhrál s Chicagem Stanley Cup a přivezl ho ukázat Kladeňákům. Po uplynulé sezoně se zdálo, že v NHL skončí. Nyní ale dostal novou šanci, aby se ukázal na zkoušce v St. Louis.

- 2010 – Jiří Drtina, Tomáš Knotek a Jindřich Kotrla

o Obránce Jiří Drtina si vydobyl dobrou pověst ve své mateřské Slavii. Když o něj Kladno projevilo velký zájem, bylo to pro Drtinu první extraligové působení jinde než u Pražanů. Do kladenského kádru patřil necelé tři ročníky. Oklikou přes Písek odešel do Karlových Varů. Později se ještě na jednu sezonu do Kladna vrátil. Nyní na něm stojí obrana Ústí nad Labem.

o Syn bývalého kladenského hokejisty Radka Knotka Tomáš debutoval v Kladně poté, co se vrátil z působení v zámořské juniorce. Dobře se předvedl ve své druhé extraligové sezoně. Věkem stále ještě junior tehdy nasbíral 13 kanadských bodů. Přetáhl ho českobudějovický Mountfield. Dlouho si zahrál v Hradci Králové. Po nepovedené sezoně zmizel do zahraničí. Nyní se snaží dokázat, že by ještě měl i na extraligu v prvoligové Slavii.

o Jindřich Kotrla hrál dlouho doma v Litvínově, pět let patřil také Českým Budějovicím. Do Kladna si tak přinášel velké extraligové zkušenosti. Kotrlovo kladenské angažmá se ale vůbec nepovedlo. Nejen, že se zkušenému útočníkovi vůbec nevedlo, ale administrativně nepovedený přestup znamenal také bodové odpočty za Kotrlovy neoprávněné starty.

- 2014 – Daniel Vladař. Necelý měsíc po svých sedmnáctinách debutoval za kladenské áčko Daniel Vladař. Stal se třetím nejmladším gólmanem, který zasáhl do ostrého zápasu za Kladno. Během sezony zasáhl talentovaný brankář do osmi zápasů. Má kladnou bilanci pěti výher a tří proher. Po sezoně odešel do zámoří. V Bostonu se do branky dostával jen obtížně, od nové sezony se o post v brance popere v Calgary.

Rekordy a zajímavost

- 2014 – Hattrick Miloslava Hořavy při výhře 5:2 v Havířově.

Zápasy s kulatým výročím

Nehrál se žádný

Ostatní zápasy 17. září (od roku 1965)

17. září 1974 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 9:6 (2:2, 3:2, 4:2)

17. září 1982 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

17. září 1989 TJ POLDI KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:2 (1:0, 1:2, 0:0)

17. září 1993 HC VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC - HC KLADNO 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

17. září 1996 HC VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 3:3 (1:2, 2:1, 0:0)

17. září 1999 HC VELVANA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

17. září 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:2 PP (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

17. září 2004 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

17. září 2006 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

17. září 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

17. září 2014 HC AZ HAVÍŘOV 2010 - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

17. září 2016 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Výborný zápas nabídlo třetí kolo ligy v roce 1974. Kladno i Budějovice byly ve formě a ukázaly to i na ledě. Jihočeši dokonce dvakrát vedli, ale nakonec jejich brankář Jágr inkasoval devět branek. Ale dochytal, zatímco domácí trenéři po třetí brance stáhli Krásu a poslali na led Termera.

17. září 1974 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 9:6 (2:2, 3:2, 4:2)

Branky a nahrávky: 10. Eduard Novák PP1, 17. Miroslav Křiváček, 24. Miroslav Křiváček (Jaroslav Vinš), 33. Ladislav Vysušil (Miroslav Křiváček) PP1, 38. Eduard Novák (František Pospíšil) PP1, 42. Otakar Vejvoda (Václav Sýkora), 47. Milan Nový (František Pospíšil) PP1, 53. Milan Nový (František Pospíšil), 57. Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček) - 12. Norbert Král (Josef Vondráček), 14. Václav Mařík (Jiří Šrámek) PP1, 23. Jaroslav Pouzar (Karel Pražák) PP1, 26. Jan Klabouch (František Joun) PP1 (4/3), 50. Jaroslav Pouzar (Karel Pražák), 55. Jaroslav Pouzar. Vyloučení: 6:5, navíc Jiří Kolar (České Budějovice) na 10 min. Využití: 4:3 Střely na branku: 39:34 (13:9, 19:4/5, 7:16) Diváci: 4958

Sestava Kladna: Krása (od 23. Termer) - Kaberle, Pospíšil ©, Větrovec, Vejvoda, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Filip - Nedvěd, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Vysušil.

Začala sezona hrůzy, kdy Kladno poprvé sestoupilo, ale v tuhle chvíli to ještě nikdo netušil. Po odchodu Milana Nového do Washingtonu sice rychle zazářil na centru jeho náhradník, osmnáctiletý Vladimír Kameš, ale citelná byla i ztráta velezkušeného obránce Vinše, jehož trefil při rozbruslení puk a pak dlouho absentoval.

17. září 1982 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 15:50 Roman Božek (Vladimír Caldr), 21:59 Norbert Král (Vladimír Caldr, František Joun) PP1, 25:32 Jaroslav Korbela, 38:55 František Čech - 50:40 Petr Fiala (František Pospíšil), 57:55 Alexander Vrňák (Miloslav Hořava). Vyloučení: 4:4 Využití: 1:0 Zásahy kladenských brankářů: 43 (15, 16, 12) Diváci: 4650

Sestava Kladna: Krása - Větrovec, Horský, Smejkal, Hořava, Neliba, Pospíšil - Reckziegel, Müller ©, Novotný - Dudáček, Skrbek, Kopecký - Vrňák, Kameš, Fiala - do 40. Machala, Libert, Bauer.

V roce 1993 přijelo Kladno na led nováčka Jindřichova Hradce v roli jasného favorita, ale trápilo se. Domácí bojovali, dokonce vyrovnali z 1:3 na 3:3, až pak je zlomil Tomáš Mikolášek. Za domácí se trefil i dnešní šéf budějovického Motoru Bednařík, a také Jiří Cmunt, který roky zářil v sousedním Berouně.

17. září 1993 HC VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC - HC KLADNO 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 04:27 Stanislav Bednařík (Vratislav Hřeben), 35:00 Jan Czerlinski (Bohdan Kozačka), 37:48 Jiří Cmunt (Juraj Volár) - 05:21 Milan Ruchař (Josef Zajíc, František Kaberle), 09:33 Martin Procházka (David Čermák), 20:27 Radek Gardoň (Libor Procházka), 48:29 Tomáš Mikolášek (Petr Kuda) PP1, 56:11 Josef Zajíc. Vyloučení: 8:9 Využití: 0:1 Střely na branku: 36:35 (15:17, 12:7, 9:11) Diváci: 5500 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Kameš - L. Procházka, Veber, Kuda, Černý, Kruliš, Kaberle - Čermák, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek - Ton, Zajíc ©, Ruchař - Beránek.

Pět tisíc diváků v Holešovicích jen zíralo na koncert Kladna proti Spartě v roce 2006. Nedařilo se ani tehdejší posile Sparty do brány Dušanu Salfickému, který po třetím gólu odešel z ledu a nahradil ho Petr Přikryl. To Zdeněk Orct zářil při mnoha oslabeních, chytil víc než čtyřicet střel. A byl hlavní hvězdou duelu.

17. září 2006 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 39:09 Jaroslav Hlinka (Petr Ton) PP1 (4/3), 57:40 Petr Ton (Jaroslav Hlinka) PP1 - 07:09 Radek Gardoň (Milan Hluchý), 21:59 Libor Procházka (Jaroslav Kalla) 4/4, 26:25 Tomáš Horna (Martin Procházka), 36:08 Jiří Zeman (Radek Gardoň) PP1, 52:31 Martin Ševc (Pavel Patera) 4/4. Vyloučení: 11:13 Využití: 2:1 Střely na branku: 45:38 (10:9, 21:13, 14:16) Diváci: 4783

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Zeman, Pavlas, Štěpánek, L. Procházka, Čech, Hájek - Horna, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Hluchý - Frolík, Kalla, Kuchler - Havel, Čurilla, Jaroš.

Vyrovnaný zápas v Jihlavě rozhodl v roce 2016 Jakub Strnad. Při trestném střílení přibrzdil a pověsil puk pod víko branky Jakuba Škarka. Bylo to v 54. minutě a Dukla a se už k vyrovnání nedostala.

17. září 2016 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 03:41 Tomáš Čachotský (Richard Diviš, David Kajínek) - 09:10 Peter Jánský (František Ptáček), 53:21 Jakub Strnad TS, 59:59 Jiří Cetkovský (Patrik Machač) ENG. Vyloučení: 3:6 Trestná střílení: 53:21 Jakub Strnad (Kladno) proměnil Bez využití Střely na branku: 29:25 (6:8, 12:8, 11:9) Diváci: 1760

Sestava Kladna: Hanuljak - Růžička, Hořava, Repe, Drtina, Ptáček, Ulrych, Matula - Ton, Burger ©, Tenkrát - Tůma, Machač, Pekr - Jánský, Přikryl, Strnad - Cetkovský, Kubík, Zikmund.

Jan ŠEJHL