Narozeniny

Josef Horešovský – 75 let. Josef Horešovský pochází ze Žiliny u Kladna, jejíž dres v mládí také oblékal. Ještě jako mládežník ale přestoupil do Kladna. Jak sám vzpomíná, už od mládí ho sledoval slavný trenér Vlastimil Sýkora, který mu dal šanci v áčku už v šestnácti letech. Ačkoliv se Horešovský později proslavil jako obránce, mezi dospělými začínal jako centr s křídly Emiliánem Náprstkem a Zdeňkem Hrabětem. Bylo to i tím, že tehdy naskakovala do zápasu jen čtyřka obránců, mezi které se nebylo snadné prosadit. Mladí hráči se proto často otrkávali jako útočníci.

Kromě toho sbíral zkušenosti i v kladenském B-týmu. Za průlomovou sezonu lze považovat až třetí Horešovského mezi muži. To se pevně usídlil v kladenské sestavě vedle legendárního Stanislava Bacílka. Poté se ale vydal za studiem do Prahy. Tím, že uvedl jako své bydliště Žilinu, se „nedorozuměním“ dostal i na pražskou kolej. Jen ztěžka mohl stíhat pražské studium a kladenské tréninky. I proto si vybral přestup do pražské Sparty. Ten si musel částečně vyvzdorovat, kdy hrozil, že raději skončí s hokejem, než by pokračoval v Kladně. A Sparta musela zaplatit na tehdejší dobu závratných 50 tisíc. Kladenští fanoušci přesto přestup těžko nesli a Horešovský byl jedním z prvních hráčů, kteří přestup po této ose dostali „sežrat“.

I ve Spartě ale našel v obranné dvojici spolehlivého parťáka, kterým byl František Tikal. Horešovský se v Praze vypracoval mezi klubové legendy. Pravidelně obrážel reprezentační srazy. Z mistrovství světa si přivezl kompletní sbírku medailí, podílel se také na olympijském stříbru a bronzu. Při reprezentačním srazu ve Švédsku Horešovského oslovil sám vyhlášený trenér Scotty Bowman, který mu nabízel angažmá ve slavné NHL. Horešovský ale odmítl. Nejen proto, že mu chyběly státnice a měl i povolávací rozkaz na vojnu (stal by se tak vojenským zběhem), ale i kvůli své rodině, které nechtěl způsobit problémy.

Místo NHL tak na urostlého obránce čekala jen služba v jihlavské Dukle. Přestože byl vysokoškolákem, tak za trest za absenci ve škole musel hned na dvouletou vojenskou službu. Těch let ale nemůže příliš litovat. Tehdy totiž bral dva ligové tituly – jediné dva ve své hráčské kariéře.

I po vojně se vrátil zpět do Sparty. Přestože pocházel z Kladna, návrat domů nikdy nebyl na stole. Místo toho závěr kariéry dohrál v Českých Budějovic. A nutno dodat, že to byl ze zdravotních důvodů trochu předčasný konec. Poté si ho ale vyhlédl opět Vlastimil Sýkora, který ho jako svého asistenta zasvěcoval do trenérského řemesla. To si vyzkoušel mimo jiné i ve Spartě, kterou pomohl dovést až na ligový trůn. Kromě toho trénoval čtyři ročníky ve Francii, v Českých Budějovicích či v české nižší soutěži.

Patří také zaslouženě do Síně slávy Českého hokeje.

Jan ŠEJHL