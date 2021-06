Narozeniny

- Otakar Vejvoda – 49 let

o Syn legendárního obránce Otakara Vejvody se začal mezi muži prosazovat v sezoně 1990/91. Přestože se do paměti fanoušků nesmazatelně vryl jako člen legendární Blue line s Pavlem Paterou a Martinem Procházkou, dlouho s Vejvodou a Paterou hrál Tomáš Mikolášek. Blue line ale šlapala jako švýcarské hodinky a v sezoně 1994/95 Vejvoda posbíral solidních 56 bodů. Celý útok si tak vysloužil nominaci na mistrovství světa, tehdy z toho bylo však pouze čtvrté místo. O rok později ve Vídni už Češi slavili zlato. A podíl na tom měl i Vejvoda, ať už dvěma góly ve čtvrtfinále s USA, nebo když pomohl založit akci, ze které ani ne dvacet vteřin před koncem třetí třetiny vstřelil Martin Procházka rozhodující gól Kanadě ve finále.

Tou dobou už ale celé Blue line končila smlouva v Kladně. Kolem produktivního útoku kroužila pražská Sparta, na poslední chvíli se ale ozvalo švédské AIK a celé trio tak zamířilo na sever Evropy. Tam Vejvoda odehrál jedinou sezonu. Tvrdý trénink, který ve Švédsku zažíval, mu přinesl zdravotní problémy, které vygradovaly v předčasný konec kariéry. Později, na přelomu století a pak ještě jednou na podzim roku 2010, se Vejvoda ještě pokusil vrátit k hokeji doma v Kladně. Kladenský dres tak oblékl jen při exhibičním utkání k šedesátinám Milana Nového. Comebacky ale zhatilo pokaždé zdraví. I po konci kariéry se Vejvoda usadil ve Švédském království, kde trénuje mladé talenty.

- Ondřej Havlíček – 30 let

o Rodáka z Varnsdorfu lze klidně zařadit mezi kladenské odchovance. Ještě jako junior ale odešel do Ústí nad Labem, kde vstoupil do dospělého hokeje. Extraligovou šanci dostal v Plzni, působil necelé dvě sezony. Až poté, v sezoně 2013/14, se vrátil do Kladna. Tehdy ale musel skousnout hořkou pilulku v podobě sestupu Rytířů. Příležitost dostal i v první lize. V rytířském se mu ale tolik nedařilo a během sezony odešel do Mostu. Později se objevil ještě v extralize v dresu Litvínova, více ale působil jen v první lize. Hokej si zahrál také ve Francii, poslední sezony pak působí v nižších německých soutěžích.

- Šimon Jelínek – 21 let

o Na to, že Šimon Jelínek slaví teprve 21. narozeniny, už v Kladně zažil zajímavé věci. Odchovanec kladenského týmu ještě jako mládežník vyzkoušel roli maskota, ale i DJ při utkáních A-týmu. Jako osmnáctiletý pak vletěl do první ligy. V premiérové sezoně mezi muži zaznamenal 33 kanadských bodů a oslavil s Rytíři postup do extraligy. Tu si ale zahrál jen sporadicky. Přesto oslavil i jeden extraligový gól. V nedávno skončené sezoně opět nepatřil mezi pilíře týmu, ale v play off nastupoval pravidelně a přispěl k návratu Rytířů do extraligy. Den před jeho 21. narozeninami ho oznámil jako novou posilu Prostějov.

Jan ŠEJHL