Výročí úmrtí:

- 1980 – Oldřich Hlinka. Přesně před 41 lety skonal bývalý brankář Oldřich Hlinka. S hokejem začínal v rodných Kročehlavech. Když byl jeho mateřský klub včleněn do kladenského klubu, přešel s ním i Hlinka. Za áčko odchytal 5 ligových zápasů v sezoně 1952/53 a po této sezoně Kladno opustil.

Ligový debut za Kladno:

- 1969 – Otakar Vejvoda, Milan Nový, Martin Šašek, Pavel Hlaváček. Kladnu se začátkem roku 1969 nedařilo. K nedobrým výsledkům se přidala i zranění, a tak trenér Prošek musel sáhnout k razantnímu kroku, kdy do áčka povolal čtyři dorostence.

* Jediným obráncem, který tehdy debutoval, byl Otakar Vejvoda. A podle tehdejšího tisku ve dvojici s Pospíšilem vynikal. Vynikal v Kladně ještě dalších deset sezon, s výjimkou roční vojenské služby v Jihlavě. Ve 403 ligových zápasech nasbíral solidních 105 bodů za 45 branek a 60 asistencí. Další starty přidal i ve Spartě či v jugoslavské Crvene Zvezdě Bělehrad. Na kladenskou střídačku se ještě vrátil – ale to už v pozici trenéra.

* Jedna z největších kladenských legend Milan Nový začal svou kariéru mezi dospělými stylově: gólem a asistencí. Hned v první sezoně stihl pět bodů v sedmi zápasech. V kladenském dresu nasázel 437 branek v 601 soutěžních zápasech. Nový s Vejvodou Kladnu pomohli k pěti titulům, ale také k triumfu v Poháru mistrů evropských zemí. Vyzkoušel si i angažmá v NHL. Zajímavostí je, že i v nejslavnější lize se při debutu za tým Washington Capitals uvedl gólem a rovnou dvěma asistenci.

* Ze čtyřky debutantů se nejlépe zápas vydařil Martinu Šaškovi. Dorostenecký mistr ČSSR se uvedl dvěma góly. Přesto mezi dospělými tolik šancí nedostal. Během tří sezon (přerušených vojnou) nastoupil pouze k 16 zápasům. Objevil se také v kladenském B-týmu, který hrál v Lovosicích. Nastoupil také za Kopřivnici či Přerov v nižší soutěži.

* Jen o trochu víc možností se ukázat dostal Pavel Hlaváček. Zasáhl stejně jako Šašek do tří sezon s přestávkou vynucenou vojnou. Za kladenské áčko naskočil do rovných 30 zápasů, ve kterých zaznamenal 7 bodů za 5 gólů a dvě asistence.

- 2002 – Milan Toman. Litoměřický rodák v Kladně působil už v mládeži. Než se ale podíval do áčka, zahrál si za Spartu, Kadaň a pomohl k postupu do druhé nejvyšší soutěže také Ústí. Na první sezonu v Kladně asi Toman rád vzpomínat nebude. Nastoupil jen ke čtrnácti zápasům a Kladno tehdy sestoupilo. Ale zaujal a hned ho žádalo Znojmo, později i další kluby. V Kladně zanechal větší stopu až později, kdy se do týmu vrátil na tři sezony.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1987 – Antonín Routa. Obránce Routa za Kladno debutoval ještě jako dorostenec. Celkem ve dvou sezonách odehrál 25 zápasů s bilancí 0+6. To už ale bylo z kladenského působení vše. Po revoluci si zkusil také hokej v AHL. Ještě v loňské sezoně nasbíral pár startů v krajské soutěži za Hvězdu Kladno. Věnuje se také vyhledávání nových talentů pro NHL, stejně jako syn Antonín, který s hokejem musel skončit předčasně. Druhého syna Davida zkoušeli Rytíři v letní přípravě před touto sezonou.

Rekordy a zajímavost:

- 1953 – Kladno prohrálo se Spartou 0:6. Byl to tehdy 12. domácí zápas v řadě, ve kterém Kladenští neslavili výhru. Tato rekordní série trvala od 28. února 1951.

Hattricky:

- 1977 – Milan Nový se podílel na výhře v Ostravě proti VŽKG Vítkovice 7:1 nejen hattrickem, ale i dvěma asistencemi.

- 2009 – Tomáš Horna vstřelil hattrick do sítě Mladě Boleslavi při výhře 4:3.

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 1981 Kladno deklasovalo Litvínov 6:0. Hosté se v téhle sezoně srovnávali s odchodem Ivana Hlinky do Vancouveru, přece jen tady šéfovat týmu více než deset roků. A Vladimír Růžička byl ještě moc mladý. To Kladno ještě svoje opory mělo k dispozici, hlavně Milana Nového. I v tomhle zápase byl u dvou gólů, nicméně dařilo se i ostatním, třeba Jan Pida Novotný dal dvě branky.

18. ledna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 06:31 Bohumil Čermák (Zdeněk Müller), 08:23 Jan Novotný (Jiří Dudáček), 12:43 Milan Nový (Jiří Dudáček), 26:48 František Větrovec (Milan Eberle), 38:19 Jan Novotný (Milan Nový), 57:57 Milan Eberle (Alexander Vrňák, Petr Fiala)

Vyloučení: 4:5 Bez využití Střely na branku: 36:26 (:11, :8, :7) Diváci: 3459

Sestava Kladna: Kolísek - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Skrbek - Eberle, Vysušil (od 12. Vrňák), Fiala.

18. ledna 2011 PSG ZLÍN - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Před deseti lety bojovalo Kladno marně na ledě silného Zlína. Nicméně výborně chytal Cikánek a držel šance až do 50. minuty, kdy Sýkora pečetil na konečných 3:0. Druhý gól dal domácí Michal Důras z trestného střílení za faul Drtiny.

Branky a nahrávky: 20:41 Jan Švrček (Lukáš Galvas, Michal Důras) PP1, 32:10 Michal Důras PS, 50:53 Tomáš Sýkora (Dalibor Řezníček)

Vyloučení: 4:9 Využití: 1:0 Střely na branku: 43:23 (16:6, 12:9, 15:8) Diváci: 3984

Sestava Kladna: Cikánek - Drtina, Kameš, Růžička, Toman, Mrázek, Šmach, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Rudovský, Melka, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Valský, Knotek, Eberle.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Už jsme zmínili zápas z roku 1969, v němž Kladno i se čtyřmi úplnými nováčky v sestavě přejelo Košice 8:2. A to ještě dorostenci všichni bodovali. Dnes už dobře víme, že dva z nich se stali legendami klubu. Milan Nový tou skoro největší, Ota Vejvoda za ní o moc nezaostal.

V duelu s Košicemi proti mladíkům navíc stál reprezentant Jiří Holeček, který předtím vychytal úchvatným výkonem Spartu. V Kladně se musel sklonit před dorostenci a po čtvrtém gólu Lidického se nechal vystřídat.



18. ledna 1969 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 8:2 (2:0, 2:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 9. Jindřich Karas (Vladimír Markup), 13. Pavel Hlaváček, 25. Milan Nový (Martin Šašek) PP1, 26. Jindřich Lidický (Zdeněk Nedvěd), 42. Zdeněk Nedvěd, 46. Martin Šašek (Milan Nový), 58. Martin Šašek (Pavel Hlaváček), 59. Josef Vimmer (Jindřich Lidický) - 44. Ján Faith, 57. Ján Faith PP1

Vyloučení: 4:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 42:27 (16:8, 10:7, 16:12) Diváci: 2100

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil, Čermák, Kohout - Vimmer, Rys, Lidický - Nedvěd, Karas ©, Markup - Hlaváček, Nový, Šašek.

Ostatní zápasy 18. ledna (od roku 1966):

18. 1. 1969 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 8:2 (2:0, 2:0, 4:2)

18. 1. 1975 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)

18. 1. 1977 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 1:7 (0:3, 0:1, 1:3)

18. 1. 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

18. 1. 1980 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

18. 1. 1983 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:4 (1:1, 1:1, 2:2)

18. 1. 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

18. 1. 1994 HC KLADNO - AC ZPS ZLÍN 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

18. 1. 1998 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VELVANA KLADNO 7:1 (0:1, 4:0, 3:0)

18. 1. 2000 HC VELVANA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

18. 1. 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

18. 1. 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC PROSTĚJOV 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

18. 1. 2004 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:3 PP (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

18. 1. 2005 HC RABAT KLADNO - HC VÍTKOVICE 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

18. 1. 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

18. 1. 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

18. 1. 2017 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK