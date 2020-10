Narozeniny

- Miroslav Lažo (útočník) 43 let. Slovák hrál v Kladně jedinou sezonu, bojoval, ale góly, kvůli nimž přišel, nestřílel. Udělal ale nakonec dobrou kariéru hlavně na Slovensku. Se Slovanem Bratislava byl čtyřikrát mistrem a dnes tam dělá šéfa.

Rekordy a zajímavosti

o 1990 – Pětibodový zápas Jiřího Dudáčka shodou okolností v „zápasu s kulatým výročím“ - proti Českým Budějovicím se na výhře 5:2 podílel na všech gólech Kladna (1+4). Víc bodů v jednom utkání měl jen Milan Nový. V roce 1980 na ledě Trenčína. Pět bodů se ale povedlo relativně často (33 krát).

o 2017 - Kladno – Frýdek-Místek – pouze 10 střel na branku Kladna – to vyhrálo 4:1. Možná na tom mělo podíl i to, že Frýdek cestou uvízl a zápas začal s půlhodinovým zpožděním. A do zápasu šel úplně bez rozbruslení. Aby toho nebylo málo, před koncem druhé třetiny dostal Mikulík dva osobní tresty, při odchodu rozbil vzteky dvířka a následovala přestávka. Druhá třetina se dohrála až po klasické úpravě ledu. Méně střel na kladenského brankáře vyslal jen Vimperk v roce 1986 (oboje v druhé nejvyšší soutěži).

Zápasy s kulatým výročím:

Už zmíněný mač, který skvěle vyšel Jiřímu Dudáčkovi, byl u všech branek. Bylo mu osmadvacet, měl před sebou mít nejlepší roky, ale nakonec to byla jeho poslední sezona ve vrcholovém hokeji. Semlela ho zranění a nemoci, přitom góly dával už Kanadě na jejím ledě při Kanadském poháru 1981. To mu bylo devatenáct a v české lize měl za sebou už dva roky a 30 gólů. Připomeňme, že ji hrálo jen dvanáct týmů z republiky a jen devět českých! Bájný Scotty Bowman ho lákal jako obrovský talent do NHL, Buffalo Sabres ho draftovali v prvním kole.

Dudáček hodně těžil z přihrávek Milana Nového, ale jak ukazuje zápas s Budějovicemi z roku 1990, sedla mu spolupráce s tehdy mnohem mladšími Radkem Gardoněm a Tomášem Mikoláškem.

18. října 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 06:55 Radek Gardoň (Jiří Dudáček), 14:13 Jiří Dudáček (Radek Aschenbrenner) PP1, 27:49 Radek Gardoň (Radek Novák, Jiří Dudáček), 29:24 Tomáš Mikolášek (Jiří Dudáček), 48:06 Tomáš Mikolášek (Radek Gardoň, Jiří Dudáček) - 52:01 Tomáš Jelínek (Karel Soudek), 53:02 Ondřej Vošta (Milan Mazanec)

Vyloučení: 4:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 31:20 (12:6, 12:6, 7:8) Diváci: 1538.

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Matula, Vrkota (od 41. Vejvoda), Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Všechny zajímavé mače z 18. října trumfne ten proti Zlínu z roku 1994 a slavné převrácení brankového rozhodčího! V 51. minutě tehdy vstřelil Ota Vejvoda ml. za záda zlínského, ale pár měsíců předtím ještě kladenského brankáře Kameše vedoucí branku Kladna. Jihlavský rozhodčí Vokurka ho ale neuznal, i proto, že brankový rozhodčí nerozsvítil červené světlo. Diváci zuřili, zaházeli plochu odpadky a rozhodčí naordinoval pauzu. V útrobách stadionu se po poradě s čárovými dohodli, že gól přece jen uznají, a byť to Vokurka nepřiznal, evidentně se v pauze dozvěděl, že i podle TV záznamu padla skutečně branka.

Co bylo horší, diváci v přestávce napadli brankového rozhodčího a převrhli jeho budku! Musela zasahovat bezpečnostní služba, ale nakonec se dohrálo. Zlínští byli hodně rozžhavení, Tesařík bodl protihráče, Okál píchl dokonce čárového z lavičky. Přesto hosté nakonec srovnali n 4:4, ale znovu Ota Vejvoda v prodloužení rozhodl.

18. října 1994 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 5:4 PP (3:2, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 07:31 Pavel Patera (Martin Procházka, František Kaberle), 09:17 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Libor Procházka), 19:33 Miroslav Mach, 50:59 Otakar Vejvoda, 63:56 Otakar Vejvoda (Martin Procházka, Pavel Patera) - 06:25 Petr Kaňkovský (Roman Mejzlík), 18:16 Roman Kaňkovský (Petr Kaňkovský), 31:32 Zdeněk Okál (Pavel Kowalczyk), 58:52 Roman Kaňkovský (Petr Kaňkovský) EAG

Vyloučení: 3:2, navíc Radim Tesařík na 5 min. a do konce utkání, Zdeněk Okál (oba Zlín) disciplinární trest Bez využití Střely na branku: 30:34 (11:15, 7:9, 11:10, neuvedeno) Diváci: 3038

Sestava Kladna: Chlad - Štěpánek, Trnka, L. Procházka, F. Kaberle, do 40. Kuda, Černý - Ton, Bláha, Eliáš (ve 21.-40. Kajer, od 41. Placatka) - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Čermák, Mach, Ruchař.

A ještě další návštěvy do minulosti a některých zajímavých duelů:

18. října 1988 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 9:5 (4:1, 3:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 01:24 Vladimír Růžička (Zdeno Cíger, Roman Kontšek), 07:33 Zdeno Cíger (Vladimír Růžička, Roman Kontšek), 09:09 Ľubomír Kolník, 10:07 Stanislav Medřík PP1, 25:48 Oto Haščák (Petr Pavlas, Tomáš Kapusta), 30:04 Vladimír Růžička (Zdeno Cíger, Ernest Bokroš) PP1, 34:33 Oto Haščák (Robert Kron, Tomáš Kapusta), 50:05 Vladimír Růžička (Radomír Brázda, Zdeno Cíger), 59:27 Robert Kron (Oto Haščák) - 12:34 Milan Nový (Jiří Dudáček) PP1, 22:18 Milan Eberle (Vladimír Kameš), 48:44 Milan Nový (Jiří Dudáček, Miloslav Hořava) PP1, 50:46 Miloslav Hořava (Milan Nový, Jiří Dudáček), 56:52 Vladimír Kameš (Petr Kasík, Milan Eberle)

Vyloučení: 4:3 Využití: 2:2 Střely na branku: 40:25 (14:6, 16:8, 10:11) Diváci: 3855

Sestava Kladna: Dudáček - Kadlec, Hořava, Kasík, Tatíček, Lhotský, Bakula, Pospíšil, Mádl - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Kuthan, Zajíc, Slabý - Jágr, Čermák, Vosátka.

18. října 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLAVIA PRAHA IPS 10:0 (2:0, 3:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 6. Zdeněk Müller, 13. Jaroslav Vinš, 22. Adolf Beznoska, 28. Milan Eberle, 33. Milan Volf, 44. Jaroslav Vinš, 46. Milan Volf, 48. Petr Tatíček, 54. Václav Sýkora, 58. Robert Šebek

Vyloučení: 5:9 Využití: 4:0 Diváci: 3500

Ostatní zápasy 18. října (od roku 1980):

18. října 1985 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

18. října 1988 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 9:5 (4:1, 3:1, 2:3)

18. října 1994 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 5:4 PP (3:2, 0:1, 1:1 - 1:0)

18. října 1996 HC SLAVIA PRAHA - HC POLDI KLADNO 7:4 (4:0, 2:1, 1:3)

18. října 1998 HC VELVANA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

18. října 2009 HC KOMETA BRNO - HC GEUS OKNA KLADNO 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

18. října 2012 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

18. října 2013 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

18. října 2014 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

18. října 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC FRÝDEK-MÍSTEK 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK