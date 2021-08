Narozeniny

Zdeněk Šindler – 86. výročí narození. Zdeněk Šindler pocházel z Podmoklů. S hokejem začínal v nedalekých Rokycanech. Jako dorostenec se ale přesunul do Kladna. Pravidelně nastupoval za B-tým, se kterým dokázal postoupil do druhé ligy. V prvním týmu si ale nikdy nezahrál. Zahrál si také za Unhošť či Lány. Po konci aktivní kariéry absolvoval trenérské kurzy a u žáků PZ Kladno začal svou trenérskou kariéru. Během ní se postavil i na lavičku kladenského áčka. Jako asistent byl mimo jiné u postupu Kladna do nejvyšší soutěže v sezoně 1984/85. Koncem devadesátých let necelé dvě sezony vedl Kladno jako hlavní trenér. Mimo to působil i u hokejistů Berouna, Mladé Boleslavi či reprezentační mládeže, se kterými získal mimo jiné stříbro na mistrovství Evropy 1984.

Lukáš Mensator – 37 let. Sokolovský rodák a odchovanec ještě jako junior zaujal natolik, že si ho ve třetím kole draftu vybral Vancouver. Za velkou louží vyzkoušel tamní juniorskou soutěž OHL, pak se ale vydal zpět do domoviny. Většinu své kariéry spojil s Karlovými Vary. S klubem z lázeňského města slavil veliké úspěchy. V sezoně 2007/08 to bylo extraligové stříbro, o rok později Mensator zvedal nad hlavu pohár pro mistra ligy. Nevysoký gólman na tom měl svůj podíl – tehdy byl vyhlášen nejlepším ligovým brankářem. Když postupně přicházel o místo v brankovišti Karlovarských, zvolil pikantní přestup do Plzně. Když tam ukončil extraligou pouť, pokusil se do extraligy vytáhnout Rytíře. Kladno, kterému se v sezoně tolik dařilo, vybouchlo překvapivě na Ústí. Mensator poté odešel od Německa, kde ukončil svou zajímavou kariéru. Když pověsil betony na hřebík, přesunul se do role trenérské a manažerské. Po letech v Sokolově a Karlových Varech se přesunul radit gólmanům do Mladé Boleslavi.

Výročí úmrtí.

2017 – Jiří Beránek. Útočník Beránek patřil mezi nadějné hokejisty. Když jako osmnáctiletý přešel v Plzni mezi muže, moc se mu nedařilo. Pak ale zvolil odchod do zámoří, kde v tamní juniorské WHL sbíral bod za bodem. Po dvou letech se vrátil do domoviny. Ne však do Plzně, ale spojil svůj osud s Kladnem. V jeho dresu odehrál necelé čtyři ročníky, ve kterých nasbíral i přes dvacet bodů. Dobře si sednul mimo jiné s Josefem Zajícem. Brzy ale odešel do nižších německých soutěžích, kde strávil zbytek kariéry. Jako trenér se věnoval na Plzeňsku mládeži. Pak ale přišel šok, když zemřel ve věku nedožitých 45 let.

Přípravné zápasy 18. srpna

18. srpna 2005 HC RABAT KLADNO - KLOTEN FLYERS 2:2 (2:1,0:0,0:1)

18. srpna 2009 HC DUKLA JIHLAVA - HC GEUS OKNA KLADNO 3:1 (1:0,1:1,1:0)

18. srpna 2011 HC KLADNO - EHC WOLFSBURG GRIZZLY ADAMS 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

18. srpna 2015 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

18. srpna 2016 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) prodloužení 0:1

18. srpna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Kde máme zápasy včetně statistik?

18. srpna 2011 HC KLADNO - EHC WOLFSBURG GRIZZLY ADAMS 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 47:50 Jan Eberle SH1, 53:20 Michal Lukáč (Jan Piskáček, Libor Procházka) PP1, 53:35 Jiří Kuchler (Jason Lepine) - 36:33 Kai Hospelt (David Laliberte, Patrik Davis), 49:21 Andre Hübscher (Blake Sloan, Norman Milley) PP1

Vyloučení: 5:5, navíc Blake Sloan (Wolfsburg) na 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Diváci: 300≈

Sestava Kladna: Cikánek - Hájek, Růžička, Piskáček, Procházka, Drtina, Lepine, Diviš, Kameš - Bicek, Patera ©, Kuchler - Melka, Lukáč, Kafka - Bílek, Stieler, Eberle - Valský, Knotek, Bělohlav.

18. srpna 2015 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 04:27 Josef Straka (Roman Vráblík, Ján Mucha), 20:38 Lukáš Žálčík (Rok Pajič) PP1, 22:18 Lukáš Žálčík (Rok Pajič), 37:23 Josef Straka (Vladimír Škoda, Tomáš Nouza), 45:07 Lukáš Žálčík (Vladimír Škoda) SH1 - 21:39 Patrik Machač (David Stach), 25:09 David Stach (Brendon Nash, Jurij Repe) PP2

Vyloučení: 10:10, navíc Jan Rudovský (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 31:35 (9:10, 10:13, 12:12) Diváci: 3250

Sestava Kladna: Mensator - Nash, Repe, Růžička, Kehar, Posmyk, Kolářík - Berljov, Skuhravý ©, Rudovský - Bílek, Stach, Machač - Horna, Lukáč, Redlich - Kružík, Křepelka, Čurda.

18. srpna 2016 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) prodloužení 0:1

Branky a nahrávky: 27:27 Peter Jánský (Matěj Pekr, Patrik Machač) PP1, 46:21 František Matula (Jakub Strnad), 53:35 Petr Havlůj (Jiří Cetkovský, František Ptáček) - 59:11 Rok Pajič (Dušan Žovinec, Miloslav Čermák) PP2, 61:45 Luboš Rob (Lukáš Žálčík, Pavel Pýcha) 3/3

Vyloučení: 4:6 Využití: 1:1 Střely na branku: 39:32 (7:11, 15:10, 17:10, 0:1) Diváci: 768 Sestava

Kladna: Cikánek - Růžička, Kehar, Drtina, Ulrych, Ptáček, Matula - Kružík, Burger ©, Tenkrát - Tůma, Machač, Pekr - Jánský, Přikryl, Strnad - Keszi, Havlůj, Cetkovský.

18. srpna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 12:23 Marek Račuk (Antonín Melka, Martin Kehar), 47:01 Martin Kehar - 04:30 Milan Gulaš (Dominik Frodl) PP1, 04:52 Pavel Musil, 49:40 Roman Vráblík (David Stach, Filip Přikryl), 51:10 Jan Eberle (Petr Kodýtek), 59:18 Filip Suchý (Pavel Musil) ENG (4/6)

Vyloučení: 4:4 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 26:45 (6:18, 16:11, 4:16) Diváci: 572

Sestava Kladna: Košarišťan - Zelingr (do 20.), Kehar, Sorokin, Ticháček, Štochl, Mikliš - Bílek, Kubík, Guman - Hlava, Račuk ©, Melka - Jelínek, Šapovaliv, Urban - Bernat, Filip, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL