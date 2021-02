Narozeniny:

- Vladimír Nejedlý – 70 let. Potřetí v krátkém sledu (po debutu i derniéře za Kladno) si připomínáme obránce Vladimíra Nejedlého. První úspěch s Kladnem zažil už v dorostu, když se podílel na zisku mistrovského titulu. V áčku ale tehdy váleli borci jako Pospíšil, Vejvoda či Čermák. A prosadit se do takhle nabité obrany byl opravdu velmi těžký úkol. Nejedlý za dvě sezony odehrál jen 15 zápasů. Poté odešel do Sparty, kde se prosadil o něco více.

- Petr Šinágl – 39 let. Karlovarský rodák byl převážně prvoligový hráč. V nejvyšší soutěži se objevoval převážně jako výpomoc. Ať už ve „svých“ Karlových Varech, Plzni či Kladně. V případě Kladna to bylo v rámci středočeské spolupráce s Berounem. Šináglova pomoc trvala deset zápasů a do statistik si připsal gól a asistenci. To bylo ale naposledy, kdy se podíval do extraligy. Poté působil už jen v nižších soutěžích či v Polsku, kde se podílel hned na třech mistrovských titulech.

Ligový debut za Kladno:

- 2007 – Tomáš Houdek. Třinecký odchovanec si zahrál také například za Slavii či Zlín. Do Kladna ale dorazil jako krátká – dvouzápasová výpomoc z Ústí. V Kladně se zapsal pouze do statistiky trestných minut. Do severních Čech se opět na závěr sezony vrátil a slavil tak postup do extraligy.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2020 – Ondřej Bláha. Další z hráčů, u nichž není vyloučeno, že kladenský dres ještě obléknou. První starty v áčku si připsal už v postupové sezoně 2018/19. O rok později si vyzkoušel také extraligu. Byl blízko i jednomu gólu. Na třineckém ledě mu ale puk před odkrytou bránou přeskočil hokejku. V současnosti působí v Ústí nad Labem.

Rekordy a zajímavost:

- 1934 – Netypicky si připomeňme rekord z přátelského zápasu. Kladno porazilo Smečno 26:2. O všechny branky kladenských se postarali jen tři hráči. Hned 17 jich vstřelil jeden ze zakladatelů hokejového oddílu Hugo Laitner. Téměř jistě se jedná o klubový rekord. Sedmkrát se trefil také Jaroslav Čejka, dva góly přidal Bohumil Novák.

Zápasy s kulatým výročím:

Plzeň dostala od Kladna v historii pár pěkných debaklů, ale před dvaceti lety bylo vše opačně. Tým vedený ex-kladenským trenérem Markem Sýkorou zdecimoval Kladno 8:0! V týmu vítězů byli současný šéf extraligy Josef Řezníček, rebel Radek Duda, ex-kladenský Václav Eiselt, či Martin Čech, který o pár let později Středočechům výrazně pomohl do nejvyšší soutěže.



Svou největší rvačku v extralize tehdy odboxoval Jiří Kameš proti Janu Chotěborskému, oběma rozhodčí Vokurka vzal registračky. Čavar vyhrál jasně, chytil soka za mřížku a nedal mu šanci. Jak ale vzpomíná, přišel udýchaný do kabiny a najednou se během pár okamžiků třikrát ozvalo bouřlivé: Gól! Domácí dali tři během pouhé půlminuty!! "Já se klepal, že dostanu céres, a o přestávku fakt Éda (trenér Novák) vletěl do kabiny a strašně nadával. Jenže všem, a jenom mě pochválil, že jsem něco udělal. Pak strašně třískl dveřmi a odešel," směje se ještě dnes Jiří Kameš, který tehdy dostal i jednozápasovou stopku.



18. února 2001 HC KERAMIKA PLZEŇ - HC VAGNERPLAST KLADNO 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 01:19 Andrej Nedorost (Petr Kořínek, Jiří Dobrovolný), 05:00 Václav Eiselt (Martin Čech, Josef Řezníček) PP1, 31:00 Radek Duda (Petr Kořínek), 31:17 Josef Straka (Michal Dvořák, Milan Antoš), 31:30 Pavel Vostřák (Josef Řezníček, Michal Straka), 42:40 Milan Antoš (Michal Straka, Václav Eiselt), 47:05 Andrej Nedorost, 53:51 Michal Herzig (Zdeněk Toužimský, Jiří Hanzlík) PP1. Vyloučení: 5:8, navíc Jan Chotěborský (Plzeň) a Jiří Kameš trest ve hře, Jan Kruliš (oba Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 49:19 (10:7, 11/11:6, 17:6). Diváci: 5280.

Sestava Kladna: Pinc (od 31:17 Horčička) - Skuhrovec, Kasík, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Mádl ©, Hájek, Táborský - Svoboda, Kameš, Geffert - Havel, Döme, Klimt - Skuhravý, Plekanec, Vlček - Horna, Roubík, Sedlák.



Ani zápas hraný před rovnými deseti roky povedený od Kladna nebyl, Kometě Brno tehdy podlehlo doma 1:5. Brno vyhrálo za dva roky od svého návratu na kladenském zimáku poprvé, a to na šestý pokus. Přitom domácí dostal po polovině duelu do vedení Antonín Melka. Ex-kladenský Mojžíš však brzy vyrovnal a poslední třetina se týmu Petra Tatíčka vůbec nepovedla, jakoby snad ani nechtěl vyhrát. Vše rozhodly dva góly Slováka Josefa Baleje, což byl mimochodem kamarád Tomáše Plekance z farmy Montrealu. Kometě nakonec body do předkola stejně nepomohly, skončila devátá, Kladno se zachránilo v nadstavbové části o udržení, kzerou hrála i Kometa.



18. února 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC KOMETA BRNO 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 31:28 Antonín Melka (Radek Smoleňák, Jiří Hašek) - 33:33 Pavel Mojžíš (Petr Hubáček), 41:55 Jozef Balej (Marek Kvapil) PP1, 44:29 Jozef Balej (Marek Kvapil, Pavel Mojžíš), 48:07 Jiří Dopita (Radek Dlouhý, Roman Erat), 56:26 Richard Stehlík (Radim Hruška). Vyloučení: 3:5 Využití: 0:1 Střely na branku: 30:29 (9:11, 12:9, 9:9) Diváci: 1960.

Sestava Kladna: Falter - Nedvěd, Drtina, Mrázek, Toman, Procházka, Růžička, od 21. Kameš - Bicek, Patera ©, Kuchler - Eberle, Kalla, Bílek - Smoleňák, Melka, Hašek - Valský, Kotrla, Bělohlav.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Po olympijské přestávce (Československo vybojovalo v roce 1972 v japonském Sapporu bronz) hostilo Kladno 17. února 1972 tradičního soka - Brno. Docela vyhecovaný zápas rozhodla forma brankářů, když Termer byl lepší hostujícího Nadrchala. A hlavně pak Luboš Bauer, jenž v poslední třetině při přesilovce hostů vypíchl puk a v oslabení krásně skóroval. Hosté to neunesli, Sršeň dostal desítku a po poslední siréně přišla ještě ostrá rvačka několika borců. I díky tomuto výsledku nechalo Kladno soka z Brna za sebou a skončilo v lize třetí. Tehdy to byl velký úspěch v roce, kdy Československo vybojovalo po dlouhých 23 letech titul mistra světa.

18. února 1972 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Josef Vimmer (Milan Nový) PP1, 14. Lubomír Bauer (Josef Vimmer, Milan Nový), 46. Milan Nový (Jaroslav Vinš), 56. Lubomír Bauer SH1 - 20. Josef Černý (Jaroslav Jiřík) PP1. Vyloučení: 4:4, navíc Josef Sršeň (Brno) na 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 22:34 (9:18, 6:10, 7:6) Diváci: 4500.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Sýkora, Hrabě - Nedvěd, Rys, Kofent.

Obrovské překvapení způsobilo Kladno 17. února 1990 v Košicích, když tady vyhrálo první zápas čtvrtfinále play off. Favority byli jistě domácí, kteří měli v sestavě hvězdy Libu, Bondru, Baču nebo Vodilu, zatímco Kladno spíše prospekty Jágra, brankářské teenagery Kameše s Hniličkou nebo M. Procházku. Košicím se nevedlo a brankář Jaroslav Kameš je držel na uzdě do 51. minuty. To ho prostřelil obránce Božik a vyrovnal na 1:1, protože předtím se trefil další mladíček Tomáš Mikolášek. Šok hokejistům z východu Slovenska připravil 22 vteřin po vyrovnání Jaromír Jágr. Čerstvě osmnáctiletý dorostenec propálil Dragana a Kladno se v sérii senzačně ujalo vedení 1:0.



"Měli jsme obrovskou radost, vždyť se hrálo jen na dva vítězné zápasy. Jenže venku na nás čekali rozvášnění fanoušci a spadeno měli zejména na mě. Během hry jsme totiž na jejich nadávky reagoval posunky a oni mi chtěli moje "opičky" spočítat. Abychom se dostali do autobusu, museli mě chránit policisté," vzpomínal později ve svém životopise Jaromír Jágr.

18. února 1990 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI KLADNO 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 50:38 Mojmír Božík (Marián Štefanovič) - 21:06 Tomáš Mikolášek (Vladimír Kameš, Milan Eberle), 51:00 Jaromír Jágr (Petr Kasík). Vyloučení: 1:3 Bez využití Střely na branku: 28:29 (9:11, 9:10, 10:8) Diváci: 4680.

Sestava Kladna: Kameš - Lhotský, Bakula, Kadlec, Tatíček, Kruliš, Kasík - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Mikolášek - Jágr, Zajíc, Procházka - Mach.

Ostatní zápasy 18. února (od roku 1966):



18. 2. 1972 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

18. 2. 1975 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 2:2 (0:2, 2:0, 0:0)

18. 2. 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 6:4 (2:0, 1:3, 3:1)

18. 2. 1990 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI KLADNO 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

18. 2. 1997 HC POLDI KLADNO - HC ZKZ PLZEŇ 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)

18. 2. 2000 HC VELVANA KLADNO - HC VÍTKOVICE 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

18. 2. 2005 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

18. 2. 2007 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

18. 2. 2013 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

18. 2. 2015 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 4:3 SN (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0)

18. 2. 2019 AZ RESIDOMO HAVÍŘOV - RYTÍŘI KLADNO 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK