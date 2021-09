Narozeniny

- Emilián Náprstek – 81. výročí narození. Rozdělovský rodák s hokejem začínal ve Sportovní škole mládeže až jako třináctiletý. Prošel také mládeží SONP Kladno. Univerzál Náprstek si odbyl debut za áčko v prosinci 1957 proti švédskému Hammarby Stockholm. Na ligový zápas si musel ještě čtyři sezony počkat. Pak ale za šest sezon nasbíral hned 139 ligových startů. V 27 letech zamířil do divize, kde nastupoval za Baník Švermov. V jeho dresu přidal dalších sedm ročníků. V Kladně se Náprstkovi neřeklo jinak než Eman. Jeho křestní jméno tak často bylo vykládáno nesprávně jako Emil. Později si za Kladno zahrál i jeho synovec Ladislav. Eman Náprstek zemřel 28. listopadu 2016 ve věku 76 let.

- Peter Šťastný – 65 let. Půlkulaté narozeniny slaví velká legenda slovenského hokeje. V československé soutěži spojil své jméno jen se Slovanem Bratislava. Pravidelně také reprezentoval. Na kontě má dvě světová zlata a dvě stříbra. S Kladnem vyrazil na obě zámořská turné. Při zápasech proti týmům WHA i NHL patřil mezi nejproduktivnější hráče. V roce 1980 se odhodlali s bratrem Antonem k emigraci. Za oceánem se skvěle usadil v NHL. První rok získal prestižní Calder trophy pro nejlepšího nováčka soutěže, pravidelně sbíral přes sto bodů za sezonu. Za patnáct ročníků v NHL odehrál v součtu základní části a play off 1070 zápasů a zaznamenal skvělých 1344 bodů. Šestkrát byl vybrán do zápasu hvězd NHL. Podíval se i do kanadské reprezentace, se kterou získal Kanadský pohár. Patří do prestižní Hokejové síně slávy NHL i Mezinárodní hokejové federace.

- Jiří Říha – 29 let. Rodák z východočeského Opočna patří mezi odchovance Liberce. Za něj si připsal i několik extraligových startů, více ale působil na tygří farmě v Benátkách. Právě tam si ho vyhlédla jihlavská Dukla. V jejím dresu si udělal skvělé jméno, když překonal rekord v počtu bodů obránce, který do té doby držel kladenský Brendon Nash. Jihlavě tak pomohl až do extraligy. Tu si ale zahrál za Mladou Boleslav. Po roce v nejvyšší soutěži byl poslán na hostování k Rytířům. Ačkoli se mu do Kladna zprvu nechtělo, do kádru nakonec dobře zapadl a získal si i srdce fanoušků. Kladnu pomohl k postupu, ale do extraligy opět zamířil jinam, konkrétně do Litvínova. Pak ale jeho kariéru značně zbrzdila zlá nemoc, která ho stála téměř celý rok. K hokeji se ale vrátil. Po krátkém angažmá ve Slavii se přesunul k Valachům do Vsetína.

- Luc Snuggerud – 26 let. Obránce Snuggerud pochází z hokejové rodiny. Nejvíc se proslavil jeho strýc Dave, který čtyři roky nastupoval v NHL. Podobně nakročeno měl i Luc. Tedy alespoň v tom, že si ho v draftu NHL vybralo Chicago. Luc to ale nejvýše dotáhl do AHL. Opakovaně ale vyrážel na zkušenou na konce sezon do Evropy. Podobně to bylo i s Kladnem. K Rytířům dorazil až koncem ledna. Bylo to ale úspěšné, když na konci sezony zvedal pohár pro vítěze první ligy a slavil postup do extraligy. Tu si ale nezahrál, místo toho zamířil do Bratislavy Capital hrající mezinárodní ICEHL.

Ligový debut za Kladno:

- 1981 – Petr Tatíček a Adolf Beznoska

o Skvělý levý obránce Tatíček se poprvé v kladenském áčku objevil v roce 1978. Tehdy ale zůstalo jen u přípravy, jelikož Tatíček musel narukovat na vojnu. Po návratu z povinné služby už na něj čekalo místo v kladenské sestavě. Do ní patřil devět let, za které stihl odehrál 377 soutěžních zápasů a nasázet 71 branek. Po převratu odešel do Německa, kde za Bad Tölz nastupoval dalších devět ročníků. Do Kladna se vrátil až jako asistent trenéra.

o Adolf Beznoska stihl nejen hrát hokej, ale během kladenského angažmá, které trvalo pět let, vystudoval i vysokou školu. S Kladnem zažil dva pády do nižší soutěže, ale i návrat mezi tuzemskou elitu. Odešel do Mladé Boleslavi, kde zakořenil. Po konci hokejové kariéry se dal na politiku. Jeden čas byl i poslancem.

- 1986 – Luděk Výborný

o Brankář Výborný přišel jako posila pro sezonu 1986/87, kdy Kladno hrálo jen v nižší soutěži. Výborný měl mimo jiné i zkušenosti z I. ligy. V Litvínově ale nastupoval spíše sporadicky. Naopak Kladno na Výborného spoléhalo jako na svoji jedničku. Kladnu pomohl k postupu a zůstal i další dvě sezony. To už ale kladenskou jedničkou v bráně byl Milan Dudáček. Po třech sezonách odešel Výborný do Berouna. Dodnes v Kladně žije.

- 1998 – Jiří Hubáček

Útočník Hubáček vstoupil do nejvyšší soutěže v Hradci Králové. Tam ale nebyl pevnou součástí A-týmu. V Kladně se jeho pozice nezlepšila. Za dva roky v Kladně odehrál jen 22 zápasů. Odešel do Liberce hrajícího tou dobou v nižší soutěži. S hokejem také procestoval svět hrál v Itálii, Francii, Číně, Rakousku, Švýcarsku či Rumunsku. Dlouho pak také působil v krajské lize v Hronově či Třebechovicích pod Orebem.

- 2011 – Jan Chábera, Jason Lepine, Michal Dragoun, Michal Lukáč a Jan Hlaváč

o České Budějovice, Mladá Boleslav, Plzeň či Sparta – to byly předchozí extraligové štace brankáře Jana Chábery. Do Kladna ale dorazil po roce ve slovinské Lublani. V Kladně se docela usadil. V extralize byl tři roky jedničkou. V sezoně 2013/14 ale ani on nedokázal zabránit pádu Kladna do první ligy. Přesto zůstal a byl dál jedničkou, o zápasy se ale dělil s pomocníkem ze Sparty Janem Lukášem. Ten nakonec dostal přednost, a když se Kladnu nepodařil rychlý návrat, Chábera odešel na Slovensko.

o Kanadský zadák Lepine to zkoušel i v AHL. Tam se ale moc neprosadil a více zkušeností měl s nižší ECHL. Pro Lepina bylo Kladno prvním evropským angažmá, naopak Lepine byl pro Kladno prvním Kanaďanem, který hrál ostré utkání. Sezona u Rytířů mu tehdy vyšla moc pěkně a Kladno stálo o jeho setrvání. Lepina ale přetáhlo finské Jyväskylä, kde se neuchytil. Krátce se objevil i v Německu či na Slovensku.

o Odchovanec Sparty Dragoun spojil své jméno hlavně se mateřským klubem. Kladno tak bylo první větší angažmá Dragouna mimo Prahu. Nevedl si zle. Nasbíral i přes 20 bodů za extraligovou sezonu. Zažil ale také hořký sestup Kladna do první ligy. V ní byl neproduktivnějším Kladeňákem. Když se ale nepovedl rychlý návrat do extraligy, Dragoun odešel do Prostějova, respektive zpět do Sparty. Necelé čtyři roky patřil také mezi útočné akvizice hradeckého Mountfieldu.

o Synovec slavného Vincenta Lukáče Michal přestoupil do Kladna ze švédské nižší soutěže. Rytíři slovenského útočníka využívali převážně jako hráče čtvrté lajny. Nepřispíval tak příliš kanadskými body, zato předváděl velmi dobré defenzivní výkony. Spojení Lukáče a Kladna fungovalo pět let. Pak odešel opět do švédské nižší soutěže.

o Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč hledal na začátku sezony 2011/12 klub, kde by se mohl rozehrát před angažmá ve Švédsku. V mateřské Spartě to tehdy nevyšlo, do svých řad ho ale zlákalo Kladno. Tehdy si za něj připsal jen jedenáctku startů, později se ale do Kladna ještě několikrát vracel. Pro Kladno to byla vždy vítaná pomoc. Populární Bubák totiž za Kladno odehrál 85 zápasů, ve kterých získal 57 kanadských bodů.

Rekordy a zajímavost

- 1973 – Hattrick Zdeňka Hraběte při domácí výhře 5:1 nad VŽKG.

Zápasy s kulatým výročím

Léta letoucí se nestalo, aby někdo v Brně vyhrál v nulou, to až 18. září 1971. Kladno zvítězilo 4:0 a pomstilo se aspoň trochu za vyřazení z předchozího play off v sedmém utkání. Právě kvůli zmíněné dlouhé semifinálové sérii z tehdejšího jara se oba celky znaly dokonale, celkem změřily v předešlém ročníku síly jedenáctkrát. Lépe se ale připravilo Kladno. Famózní byl Termer v bráně, hru řídili Pospíšil a Novák. Gól dal i mladičký Nový. tehdejší redaktor Čs. sportu Přemysl Jílek si zatipoval, že českému hokeji dorůstá další špičkový tým. Ještě to chvíli trvalo, ale nespletl se.

18. září 1971 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 13. František Pospíšil (Zdeněk Hrabě), 43. Eduard Novák, 44. Milan Nový (Lubomír Bauer), 50. Zdeněk Nedvěd (František Pospíšil). Vyloučení: 4:4 Bez využití Střely na branku: 42:38 (8:10, 23:7, 11:21) Diváci: 6500

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Sýkora, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

V roce 1981 přijely do Kladna na úvod mistrovské Vítkovice, byla to tedy bitva posledních dvou šampionů. Trefovali se pouze reprezentanti Milan Nový a František Černík. Ale zatímco Nový dal dvě branky, Černík pouze jednu. Přitom v první třetině měl ideální možnost otevřít skóre. Rozhodčí Milan Jirka nařídil za faul v lize poprvé nastoupivšího Petra Tatíčka právě na Černíka trestné střílení, a to se tehdy jen tak nepískalo. Černíka řečeného Čert však vychytal skvělý Miroslav Krása.

18. září 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 23:59 Milan Nový (Lubomír Bauer), 44:22 Milan Nový - 49:01 František Černík (Jaroslav Vlk). Vyloučení: 6:6 Trestná střílení: 11:43 František Černík (Vítkovice) neproměnil Bez využití Střely na branku: 29:24 (:9, :7, :8) Diváci: 4343

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Tatíček, Kaberle, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Reckziegel, Müller, Novotný - Vrňák, Beznoska, Fiala.

Před rovnými dvaceti roky nastoupilo Kladno v Třinci, bleskově díky Tomáši Klimtovi vedlo, ale na domácí to bylo málo.

18. září 2001 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14:33 Jan Marek (Richard Král), 32:21 Petr Gřegořek (Richard Král, Mario Cartelli) PP2, 46:18 Richard Král (Jan Marek, Marek Zadina), 55:01 Miloslav Gureň (Roman Meluzín, Pavel Janků) - 02:10 Tomáš Klimt (Radek Gardoň), 55:41 Ladislav Vlček (David Hájek). Vyloučení: 7:8 Využití: 1:0 Střely na branku: 43:34 (13:7, 18:12, 12:15) Diváci: 4381

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Dlouhý, Boháček, Kaberle, Skuhrovec, Hájek - Kameš (Havel), Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Kysela, Plekanec, Vlček - Horna.

Před deseti roky hostilo Kladno Spartu. Po dramatickém létě, kdy byl klub před krachem, to byl velkolepý restart s výhrou 3:2. Navíc přišla po předešlé sezoně plné utrpení skvělá návštěva šest tisíc diváků a ti se bavili. Rozhodl Pavel Skrbek, nejlepší hráč utkání, tehdy přišli s Janem Hlaváčem na výpomoc před startem švédské ligy. Hlaváč hrál ten večer za Kladno poprvé stejně jako brankář Chábera, Kanaďan lepin (vypadal nejistě) nebo Lukáč s Dragounem. Bylo vidět, že nový kouč Zdeněk Vojta sice sebral mužstvo na poslední chvíli, ale vybíral velmi dobře.

O koho stál, ale objevil se právě v dresu sparťanského rivala, to byl Petr Tenkrát. Fanoušci s ním počítali také a svou hořkost vyjádřili hodně zle, Tenkráta označili na Jidáše. Nikdy dřív ani později se přestoupivší hráč nedočkal tak zlého přijetí. Později se ale hrany obrousily a Tenkrát se do Kladna vrátil.

18. září 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 27:13 Jan Hlaváč (Martin Látal, Pavel Skrbek), 46:35 Michal Dragoun (Jaroslav Kalla, Marek Hovorka), 47:15 Pavel Skrbek (Martin Látal) - 35:26 Jan Hanzlík (Petr Tenkrát) PP1, 40:21 Jan Hanzlík (Angel Krstev, Petr Tenkrát) PP1. Vyloučení: 9:5 Využití: 0:2 Střely na branku: 27:28 (8:6, 10:12, 9:10) Diváci: 5625

Sestava Kladna: Chábera - Skrbek, Lepine, Toman, Růžička, Procházka, Piskáček, Drtina - Hlaváč, Patera ©, Kuchler - Kalla, Hovorka, Dragoun - Bicek, Knotek, Bílek - Valský, Lukáč, Kafka - Látal.

Ostatní zápasy 18. září (od roku 1965)

18. září 1973 TJ SONP KLADNO - TJ VŽKG OSTRAVA 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

18. září 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ STADION HRADEC KRÁLOVÉ 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

18. září 1990 TJ POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

18. září 1992 HC ŠKODA PLZEŇ - HC POLDI KLADNO 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

18. září 1998 HC VELVANA KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 6:4 (0:1, 4:2, 2:1)

18. září 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC HVĚZDA BRNO 3:2 PP (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

18. září 2005 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

18. září 2009 HC VÍTKOVICE STEEL - HC GEUS OKNA KLADNO 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1972 dvaatřicetiletý Zdeněk Hrabě nasbíral sílu, aby v nově se rodícím týmu ještě ukázal jednu dvacetigólovou sezonu. Legendě pomohl i třetí duel sezony, v němž Kladno přehrálo Vítkovice 5:1. Bača Hrabě zaznamenal hattrick a ještě na jednu branku přihrál. Dobře hráli i ostatní, protože Vítkovice rozhodně nebyly slabé - o kolo dřív deklasovali Slovan Bratislava.

18. září 1973 TJ SONP KLADNO - TJ VŽKG OSTRAVA 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Zdeněk Hrabě (Lubomír Rys), 35. Zdeněk Nedvěd (Zdeněk Hrabě), 36. Václav Sýkora, 57. Zdeněk Hrabě (Lubomír Rys), 60. Zdeněk Hrabě PP1 - 17. Jaroslav Mec. Vyloučení: 3:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 25:30 (5:8, 12:7, 8:15) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Novák, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě.

Rozhodčí Vrábel pochválil oba celky v roce 1992, slavilo však jen Kladno, které v Plzni vyhrálo 2:1. Oba góly napálil do sítě Rudolf Pejchara kladenský forvard Petr Slabý, výborný střelec. Ještě větší pochvalu sklidil brankář Jaroslav Kameš za 41 zákroků, inkasoval paradoxně jen při přesilovce Kladna od Bruka. Dnešního kouče Litoměřic.

18. září 1992 HC ŠKODA PLZEŇ - HC POLDI KLADNO 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 35:17 David Bruk SH1 - 19:14 Petr Slabý (Jiří Veber), 54:42 Petr Slabý (David Čermák, Radek Gardoň). Vyloučení: 7:7 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 42:35 (13:11, 16:12, 13:12) Diváci: 6336

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl - Mach, Zajíc, Eichenmann © - Slabý, Gardoň, Čermák - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

A ještě jedna bitva s Plzní z roku 1998. Opět vítězná, když Kladno bylo pořád ve skóre napřed, ale Plzeň se nedala a pokaždé vyrovnala. Stav 4:4 pak držel až do koncovky, kdy se v přesilovce prosadil obránce Michal Mádl. Bylo to cenné vítězství Kladna a mimochodem asi nejlepší večer brankáře Cinibulka v kladenském dresu. Téhle posile ze Sparty se už dál nedařilo a brzy v klubu skončila.

18. září 1998 HC VELVANA KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 6:4 (0:1, 4:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 20:31 Marek Židlický (Václav Eiselt, Ladislav Svoboda), 25:18 Petr Tenkrát (Michal Kaňka), 25:47 Ladislav Svoboda (Jiří Jelínek), 32:52 Petr Tenkrát (Jiří Hubáček, Michal Kaňka), 57:32 Michal Mádl (Václav Eiselt, Zdeněk Eichenmann) PP1, 59:01 Marek Židlický (Jiří Hubáček) ENG - 04:39 David Pospíšil (Milan Volák, Milan Antoš), 30:37 Pavel Geffert (Robert Jindřich, Petr Kořínek), 34:03 Milan Navrátil (Michal Straka, Ondřej Kříž), 41:25 Martin Špaňhel (Pavel Geffert, Petr Kořínek). Vyloučení: 3:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 39:31 (10:9, 15:12, 14:10) Diváci: 3087

Sestava Kladna: Cinibulk - Jelínek, Mádl ©, P. Táborský, Kročák (od 21. M. Táborský), Židlický, Dlouhý - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Tenkrát, Mikolášek (od 21. Hubáček), Kaňka - Vorel, Burger, Kupka.

V roce 2005 se postavil na lavičku Třince jako kouč Kladeňák Jan Neliba, ale na svém stadionu pohořel. Kladno bylo lepší, šly mu přesilovky, také jich hrálo více. Možná i proto v závěru ujely nervy nejlepšímu hráči hostů Janu Peterkovi, který dostal osobní trest.

18. září 2005 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10:08 Michal Havel (Vratislav Čech), 19:04 Martin Frolík (Radek Gardoň, Jaroslav Kalla) PP1, 34:11 Martin Ševc (Martin Procházka, Vítězslav Bílek) PP1, 47:42 Radek Gardoň (Vratislav Čech, Jiří Zeman) - 14:28 Jaroslav Kudrna (Radim Tesařík, Jan Peterek) PP1. Vyloučení: 4:7, navíc Jan Peterek (Třinec) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 45:33 (18:15, 12:10, 15:8) Diváci: 3100

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Hájek, L. Procházka, Špelda, Čech, Zeman - Bílek, Patera ©, M. Procházka - Mi. Frolík, Gardoň, Ma. Frolík - Horna, Huml, Kalla - Besser, Havel, Tlustý - Hluchý.

Jan ŠEJHL