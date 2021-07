Narozeniny

Václav Slánský – 74 let. Václav Slánský pochází z malé vesničky Ledce na Mělnicku. Jako hráč v Kladně příliš velkou stopu nezanechal. V áčku odehrál jediný ligový zápas, přidal ještě čtyři přátelské. Měl se objevit také v dresu kladenského B-mužstva. To se ale rozpadlo dříve, než se tam Slánský objevil. O to více se později prosadil jako asistent trenéra Jaroslava Volfa. Tandem Volf – Slánský dovedl Kladeňáky celkem ke čtyřem ligovým titulům. Slánský stál na lavici kladenského áčka při přesně 256 ligových utkáních. Výrazně se podílel také na výchově mladých talentů.

Rostislav Malena – 44 let. Třebíčský Rostislav Malena si sice doma zahrál druhou nejvyšší soutěž, ale ještě jako junior odešel do Zlína, kde se později prosadil i do extraligového kádru. V sezoně 2002/03 pak působil v Jihlavě, se kterou se Kladno střetlo ve finále první ligy a jasně vyhrálo 3:1 na zápasy. U jediné výhry klubu z Vysočiny si Malena připsal asistenci. Možná i proto si ho Kladno o rok později vybralo jako posilu pro znovu extraligový tým. Obránce Malena ale ve středních Čechách vydržel jen necelou sezonu, než se opět vrátil do jihlavské Dukly, se kterou vybojoval postup do nejvyšší soutěže. Zažil tam ovšem i rychlý pád zpět do první ligy. Krátce se mihl ještě v dresu Plzně, než zakončil kariéru doma v Třebíči.

Yuki Miura – 25 let. Sympatický Japonec Yuki Miura dorazil do Kladna přes Slaný. Pravidelnému mládežnickému reprezentantovi Japonska se v juniorce Kladna skvěle dařilo. V druhé sezoně byl dokonce nejproduktivnějším Kladeňákem a v rámci celé juniorské extraligy byl lepší pouze plzeňský Suchý. Tehdy dostal Miura několik šancí, přesně čtyři, i v kladenském A-týmu. Bodově se do statistik nezapsal. Kladno stálo o Miurovo setrvání i pro následující sezony. Japonský krajánek ale zvolil zámořskou cestu, hlavně kvůli vzdělání. Za oceánem se později prosadil v prestižní univerzitní soutěži NCAA, kde působil ještě v uplynulé sezoně.

Jan ŠEJHL

Poldi Kladno, mistr ligy 1978 - asistent trenéra Václav Slánský (dole třetí zprava)Zdroj: archiv